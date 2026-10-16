Ceuta ofrece incentivos fiscales y buen clima para captar empresas de 'criptos' o remesas además de las apuestas online

José Manuel Marqués (Banco de España), Ángel Recio (EL ESPAÑOL de Málaga), Pablo López (Trade Republic) y Akash Daryanani (Santander CIB) en un momento del foro económico en Ceuta de EL ESPAÑOL e Invertia. Rodrigo Mínguez, EL ESPAÑOL.

Ceuta reúne unos potentes incentivos fiscales y buen clima como para atraer a nuevas empresas financieras de criptoactivos o remesas de dinero que complementen su actual apuesta por el sector del juego, las apuestas online y los influencers.

Así lo han expresado varios participantes bancarios en una mesa redonda en el marco del IV Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, la Cámara de Comercio y Procesa.

Ceuta aplica un régimen económico y fiscal especial que reduce la presión fiscal sobre empresas, autónomos y trabajadores, reforzado en 2026 por medidas extraordinarias del Gobierno. En conjunto, el paquete de medidas combina una menor tributación sobre beneficios y rentas del trabajo, menor coste de Seguridad Social y ayudas puntuales, con el objetivo de favorecer la actividad económica y el empleo en la ciudad autónoma.

Mesa redonda. ‘Crypto’ y ‘blockchain’

En 2018, la ciudad autónoma abrió sus puertas a las empresas de juego y apuestas online y hoy este sector ya pesa un 12% del PIB local.

"Los incentivos fiscales de Ceuta son su principal atractivo a nivel empresarial. Las compañías pagan menos por establecerse aquí y el empleado puede cobrar más a final de mes. Y el buen clima, como le ocurre a Málaga, de lo que se ha aprovechado, también es un gran reclamo para Ceuta", ha puesto en contexto Akash Daryanani, VP Digital Assets Product & project manager de Santander Corporate & Investment Banking.

Para Daryanani, "el mundo cripto puede ser una oportunidad similar para la ciudad como ya lo fue el de las apuestas online", pero también "las empresas de remesas que mueven dinero entre Europa y África, por la posición geográfica y la conexión de Ceuta entre ambos continentes".

El sector de las criptomonedas y los activos digitales gana espacio entre los inversores y las empresas a nivel global. También desde el foco ceutí. Pablo López, regional manager para España, Portugal y Grecia de Trade Republic, ha reconocido que "Ceuta tiene una de las mayores penetraciones de nuestra base de clientes en España".

En el neobanco germano, el 95% de los usuarios que tienen criptodivisas las complementa en cartera con otros activos como fondos indexados o acciones. Por lo que el altavoz financiero se agranda más si cabe. "Sólo el 5% de los que tienen criptos, únicamente tienen criptomonedas como activo de inversión", ha puesto sobre la mesa López.

En términos empresariales, "es importante que el resto de la economía de España conozca estos beneficios e incentivos fiscales, porque con el blockchain, la IA y los activos digitales, muchas empresas podrán tener la oportunidad de situar su centro de decisiones en Ceuta, estando al lado de la península", ha incitado el dirigente de Trade Republic.

José Manuel Marqués, director del departamento de Infraestructuras de Mercado e Innovación del Banco de España, ha situado a Ceuta casi al mismo nivel en cuanto a potencial estratégico que Arabia Saudí, Dubái o Marruecos.

"La ciudad puede jugar un papel clave y ser un vínculo con lo que está pasando en estos países y ciudades, convertirse en una conexión del corredor que tiene que ser España con lo que pasa en África, y por eso es importante el lugar estratégico de Ceuta. Si hay empresas que jueguen esa conexión con Latinoamérica y Europa, además, Ceuta tiene una gran oportunidad", ha confiado el directivo del Banco de España.

Daryanani, de Santander CIB, ha destacado que Europa se está volcando con las stablecoins y los activos tokenizados. "Muchas empresas ya están realizando pagos transfronterizos en stablecoins. En Asia y Latinoamérica, hay una gran aceptación".

Los pagos, que históricamente han sufrido una operativa muy tradicional, lenta y costosa por la infraestructura bancaria, con entre uno y tres días de demora, ahora pueden hacerse en cuestión de segundos y cuasi gratuitos gracias a la tecnología.

Y el proyecto del euro digital desde el BCE -un medio de pago público y sin costes- refuerza todo este ecosistema. "Es algo estratégico en la soberanía europea y en la economía del día a día, y es una forma de actualizar el efectivo al mundo digital y dotar de confianza al sistema", ha señalado Marqués, del Banco de España.

Toda esta innovación, con su simplicidad y transparencia operativa, también abre la puerta a que las financiaciones sindicadas, hasta ahora reservadas para las grandes corporaciones, puedan llegar a las empresas medianas. "Antes no te mercería la pena como banco. Se necesitaban grandes corporaciones con mucho volumen de financiación para compensar los costes y la burocracia que suponía la propia financiación", en palabras de Daryanani.

Pero la prueba que han hecho Santander y BBVA con Iberdrola en la primera financiación sindicada gestionada en su totalidad con tecnología blockchain cambia las reglas de juego. Un nuevo paradigma del que podrían sacar provecho las pymes ceutís y el resto de pymes españolas.