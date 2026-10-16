Daniel Calleja y Crespo, director de la Representación de la Comisión Europea en España, durante su intervención 'online' en la segunda jornada del IV Foro Económico Español en Ceuta. Rodrigo Mínguez

Calleja (Comisión Europea): "Europa necesita los medios para protegerse cuando se usa la migración como arma"

"Europa necesita los medios para proteger sus fronteras en todo momento", ha advertido este viernes Daniel Calleja, director de la Representación de la Comisión Europea en España.

Lo ha afirmado durante la segunda jornada del IV Foro Económico Español en Ceuta, evento que EL ESPAÑOL e Invertia organizan, junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, la Cámara de Comercio de Ceuta y Procesa.

Ahí ha expresado la "plena solidaridad" de Bruselas con Ceuta tras la invasión de julio.

"La frontera de Ceuta es una frontera europea, porque Ceuta es España, Ceuta es Europa", ha insistido.

Daniel Calleja y Crespo, director de la Representación de la Comisión Europea en España

"La única solución posible" ante casos como este, ha dicho, "es europea", con responsabilidades compartidas entre los Estados miembros.

Porque precisamente "lo que hemos visto este verano ha puesto de manifiesto que nuestras herramientas tienen que evolucionar, sobre todo ante situaciones de crisis".

Respuesta europea

La Comisión trabaja, ha explicado Calleja, en una nueva respuesta de emergencia en este tipo de casos. Es decir, cuando se utiliza "como arma el desplazamiento de una masa de personas".

El mecanismo permitiría a los Estados flexibilizar temporalmente la respuesta, siempre que se cumplan unos requisitos concretos y bajo unas reglas comunes.

Calleja ha insistido en que esa respuesta no supondrá renunciar a los "valores" europeos.

"El mensaje es claro. Siempre respaldaremos los derechos fundamentales, pero nunca haremos concesiones en la protección de nuestras fronteras", ha advertido.

.Y ha recordado las palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea: "Somos nosotros los que decidimos quién llega a nuestra Unión y en qué circunstancias lo hace. Ni las mafias ni los traficantes".

Para reforzar esa capacidad de respuesta, Bruselas ampliará su trabajo con Frontex, especialmente para acelerar los retornos, ha avanzado.

También mejorará los sistemas de alerta temprana, con el fin de detectar y anticipar posibles episodios de instrumentalización migratoria, y seguirá actuando sobre las causas de la inmigración irregular.

114,7 millones

Calleja ha recordado que "Europa ha querido estar al lado de Ceuta desde el primer momento" y que la Comisión ofreció apoyo "tanto financiero como operativo", también a través de las agencias europeas.

Ese respaldo incluía "asistencia financiera de emergencia para reforzar la protección de la frontera exterior en Ceuta", además de apoyo a los retornos y para prevenir nuevos desplazamientos hacia la UE.

Asimismo, ha dicho que "dos misiones técnicas de expertos se desplazaron sobre el terreno para evaluar la situación y para aportar la ayuda necesaria".

El pasado 9 de septiembre, ha detallado, la Comisión concedió una ayuda de 114,7 millones de euros a España.

Esta ayuda, ha asegurado, "va a financiar medidas destinadas a mejorar la vigilancia fronteriza, la protección de las fronteras, la protección de las infraestructuras relacionadas con la seguridad, el despliegue de personal y equipos adicionales".

Además, "va a servir para crear instalaciones de control de migrantes y para apoyar el retorno de quienes permanecen ilegalmente en Ceuta".