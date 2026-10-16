Bravo y Nadal prometen que el PP subirá pensiones con el IPC, hará un millón de viviendas y disparará la conexión eléctrica

El Partido Popular ya tiene formulados los ejes de su política económica en caso de ganar las elecciones del próximo 29 de noviembre y que Alberto Núñez Feijóo sea investido presidente del Gobierno.

Unos planes que pasan por subir las pensiones con la inflación y que no pierdan poder adquisitivo, abordar la crisis de la vivienda construyendo un millón de inmuebles y multiplicar las conexiones eléctricas para vehicular la inversión pública y privada que necesita España.

Así lo han indicado Juan Bravo y Alberto Nadal, vicesecretario general de Hacienda y vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible, respectivamente, del PP, durante su intervención en el IV Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Conversación a dos. El futuro fiscal y económico de Ceuta

En materia de pensiones, Juan Bravo ha querido disipar dudas sobre la postura de su formación. "Vamos a mantener las pensiones públicas y vamos a actualizarlas con el IPC. Lo que hemos votado siempre cuando nos lo han puesto encima de la mesa".

El político andaluz ha achacado las críticas vertidas por el PSOE sobre este asunto a una maniobra de distracción: "¿Por qué el Gobierno ha puesto sobre la mesa este debate? Porque no quiere hablar de que ha prometido 184.000 viviendas y no ha hecho ninguna".

En este sentido, Nadal ha enfatizado que la clave de la sostenibilidad real de las pensiones no reside en promesas normativas, sino en el fortalecimiento de las bases económicas que generan ingresos: "Las pensiones se pagan con cotizaciones y con impuestos [...]. Si crecen productividad y salarios, se pueden pagar las pensiones. Con nosotros, el Gobierno nunca va a quebrar".

Respecto a la vivienda, ambos han denunciado el "racionamiento socialista" y la parálisis constructiva. Bravo ha contrapuesto el anuncio del Gobierno de construir 184.000 inmuebles públicos con la inacción real sobre el terreno, citando las estimaciones del Banco de España que apuntan a un déficit estructural de 750.000 viviendas.

Nadal ha profundizado en esta cuestión, relacionándola con los problemas que tiene la red eléctrica en España. En este sentido, ha acusado al Gobierno de agotar los stocks de capacidad que generaron durante la burbuja inmobiliaria y de, después, activar medidas intervencionistas.

"Me invento el racionamiento, que es muy socialista. Decido quién tiene vivienda y quién no, igual que el acceso a la red eléctrica... Con criterios ideológicos. Hay que hacer un millón de viviendas y dar acceso a la red eléctrica", ha enfatizado,

Para darle la vuelta a la situación, los populares proponen un cambio radical en la gobernanza y un despliegue exprés de las infraestructuras.

Su apuesta pasa por "un plan de choque en un máximo de 12 a 18 meses para generar los puntos de acceso necesarios para la generación y la demanda. Con los recursos del sector privado, se puede arreglar el problema en un tiempo razonable".

El objetivo es eliminar la burocracia, "fijar objetivos a distribuidoras y transportistas, vigilando qué se hace y con qué prioridad, con fechas concretas y con planificación flexible".

Además, los representantes del PP criticaron la postura del Gobierno respecto a la transición energética y los centros de datos, comprometiéndose a revertir las restricciones impuestas por el actual Ejecutivo.

"El real decreto de centros de datos, si se aprueba, está en la lista de salvajadas del sanchismo que serán derogadas en el primer Consejo de Ministros", argumentaba Nadal.

En cuanto a salarios, Bravo y Nadal han defendido que las subidas salariales sostenibles sólo se logran mediante aumentos de la productividad, la desregulación y la atracción de capital.

Bravo ha apuntado que el salario mínimo interprofesional (SMI) debe fijarse mediante acuerdo social entre patronal y sindicatos ("quien lo paga y quien representa a quienes lo reciben") criticando el uso político de la medida,

Y han matizado que "el objetivo no debe ser subir el salario mínimo, que es un salario de garantía, sino que suba el salario medio", ha añadido Nadal,

De hecho, ha afirmado que la clave para cerrar la brecha con economías europeas como la alemana es elevar la tasa de ocupación y aumentar la inversión: "Con el BOE no se suben los salarios, sino con la productividad. Y para eso son necesarias inversión, desregulación e impuestos adecuados".

Por otro lado, Bravo ha anunciado que, si hay Gobierno del PP, "aprobaremos Presupuestos para 2027 y para 2028. Aunque sean para seis meses", en referencia a los del próximo año. "Yo vengo del futuro. Ya lo hicimos en Andalucía", cuando Juan Manuel Moreno ganó las elecciones regionales y accedió a la Junta.

Ceuta

Respecto a la situación de Ceuta, han recordado que la situación migratoria en la ciudad autónoma la ha puesto en un "shock" insostenible.

Por ello, los dirigentes populares han defendido una "enmienda a la totalidad" de la gestión de Sánchez.

Bravo ha remarcado, en particular, que "lo primero es recuperar la normalidad y eso parte de la devolución de todas aquellas personas que han entrado de manera ilegal", reclamando al Estado la cobertura total de los costes soportados por la ciudad autónoma. "Hay una serie de costes que se han generado en la ciudad para atender a toda esta gente, y espero que el Gobierno lo vaya a atender. Es una situación anormal y la ciudad no puede atender".