De izquierda a derecha, Mario Pena, decano de UNED; Mariano Fernández, catedrático emérito y honorífico de la UCM; Ángel Recio, delegado de EL ESPAÑOL de Málaga; José Manuel Pérez, presidente del Foro de la Educación de Ceuta; y Fernando Trujillo, director de cátedra en la UGR. Rodrigo Mínguez EL ESPAÑOL

El sector de la universidad pide una ley de educación única y avisa de la brecha que puede abrir la IA entre los alumnos

El sistema educativo de España necesita una profunda transformación. A esa conclusión llegaron los diferentes expertos que participaron en el IV Foro Económico que EL ESPAÑOL e Invertia han organizado en Ceuta.

En la mesa redonda Educación: innovación y transformación educativa, el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Mario Pena, ha lanzado una propuesta clara: "Este país necesita que tengamos por fin una sola ley educativa y, si puede ser —de hecho creo que sería la premisa necesaria—, sin ideología que la impregne".

Pena ha expuesto que las naciones que más éxito han tenido a nivel educativo, como Finlandia, "son aquellas que tienen una sola ley educativa". La del país báltico data de 1998 "y sólo han hecho unas pequeñas reformas".

Mesa redonda. Educación: innovación y transformación educativa

En contraste, ha señalado que en España "desde el año 1970 llevamos ocho o nueve leyes". Por lo tanto, el decano de la UNED considera que "la mejor innovación que podemos hacer en este país es recoger una ley educativa que establezca un modelo y que permanezca estable en el tiempo".

IA en las aulas

Más allá de la necesidad de un nuevo marco legal, otra de las grandes preocupaciones del sector de la universidad es la llegada de las nuevas tecnologías, especialmente de la Inteligencia Artificial (IA), a las aulas.

José Manuel Pérez Rivera, presidente del Foro de la Educación de la Ciudad Autónoma de Ceuta, se mostró preocupado por los "riesgos que también entraña" esta revolución digital, alertando de que "esa brecha digital se puede ensanchar y puede provocar que haya alumnos que se vayan quedando atrás". Ha alertado "del profundo abismo que se puede abrir".

Para evitar esta situación, es fundamental la labor del sistema escolar. "La inteligencia artificial, como la mera introducción de la tecnología, dispara brechas, porque las familias tienen distinto capital económico, distinto capital cultural, distinto capital tecnológico, distinto capital académico", ha argumentado Mariano Fernández Enguita, catedrático emérito y honorífico de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

"Si naciste en una familia con alto capital, todo va a ir de maravilla; pero si no tuviste tanta suerte y tu familia no tiene todos esos medios, entonces tu salvación es la escuela", ha sentenciado Fernández Enguita.

De esta manera, el catedrático ha subrayado la enorme responsabilidad de las instituciones académicas: "La mayor brecha de todas es la que se abre si la escuela, la institución, no es capaz de ofrecer una formación suficiente a los que no tuvieron la suerte de nacer en una familia con más medios".

Formación del profesorado

En este contexto, la formación del profesorado, tanto en competencias digitales como emocionales, se vuelve imprescindible.

Mario Pena incidió en las carencias actuales, recordando que a los docentes de Secundaria, "con un pequeño barniz de nueve meses en un máster de formación de profesorado y un mes y medio de prácticas, los lanzamos a unas aulas de las que no saben nada". Para el decano, "nos jugamos mucho en la selección del profesorado".

Pérez Rivera, por su parte, ha destacado el avance logrado en la formación digital del profesorado en Ceuta, mencionando que "casi el 97% de los profesores tienen el nivel básico" de competencia digital, un paso importante apoyado por fondos europeos, que también han servido para la "actualización de hardware" en los centros de la ciudad.

Además, hizo alusión al "Centro de Autonomía Digital que impulsó la Ciudad Autónoma de Ceuta también para dar esa formación al resto de la sociedad".

Sin embargo, el reto no es sólo enseñar a usar herramientas, sino adaptar las técnicas pedagógicas. Mario Pena hizo hincapié en la necesidad de "invertir en competencias emocionales", ya que "es invertir en el mercado laboral", puesto que reduce el número de "bajas laborales" y el "síndrome de burnout", a la vez que genera un "mayor compromiso en el trabajo".

Integrar la IA en el aula

El director de la Cátedra Ceuta-IATEB de Inteligencia Artificial y Tecnologías Emergentes para el Bienestar de la Universidad de Granada (UGR), Fernando Trujillo, ha aportado su visión sobre cómo integrar la IA en las aulas.

Apoyándose en un marco del Consejo de Europa, Trujillo ha enumerado cuatro verbos clave para el alumnado: "interactuar críticamente", "crear", "gestionar" y "configurar".

Trujillo ha destacado la importancia de la experiencia escolar, afirmando que "lo que no va a cambiar es el valor de la experiencia en la escuela".

Ha puesto como ejemplo su propia visita al CEIP Ciudad de Ceuta, donde ha presenciado "una auténtica reconversión de todos los espacios del aula que permiten que el alumnado tenga una experiencia memorable en educación".

Mariano Fernández Enguita también ha aportado una reflexión profunda sobre las aulas del futuro, afirmando que se necesita "transformar las relaciones sociales, la experiencia de la escolaridad, la materialidad del proceso de aprendizaje. Eso es lo que realmente prepara para un mundo que es muy distinto".