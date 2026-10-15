Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, en la inauguración del IV Foro Económico Español en Ceuta. Rodrígo Mínguez

Pedro J. Ramírez: "El Español no viene de visita a Ceuta, venimos para quedarnos y para seguir buscando toda la verdad"

"No hemos venido de visita a Ceuta, hemos venido para quedarnos. No solo es la indignación lo que nos mueve, es también la búsqueda de la verdad que ha sido el leitmotiv de EL ESPAÑOL desde su nacimiento y de toda mi trayectoria profesional".

Así ha anunciado el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, la creación de una corresponsalía permanente de este periódico en Ceuta.

Lo ha hecho en el IV Foro Económico Español en Ceuta, evento que EL ESPAÑOL e Invertia organizan, junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Cámara de Comercio de Ceuta y Procesa.

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Ramírez además ha recordado que desde el comienzo de la crisis fronteriza el pasado 30 de julio no ha habido ningún día sin un periodista de la redacción de EL ESPAÑOL desplazado en la ciudad.

"Nosotros publicamos el informe que ha servido de base para el inicio de las diligencias judiciales y hemos publicado noticias alarmantes sobre la infiltración de las Fuerzas Armadas marroquíes. Y seguimos trabajando", ha indicado.

Ramírez empezó su intervención recordando que el primer Foro Económico Español en Ceuta coincidió con el asalto a las fronteras de 2021 en Ceuta.

"Entonces, muchos que pensaban que el golpe había sido tan duro que Ceuta no se levantaría, pero creo que todos esos agoreros se equivocaron", ha dicho. Y ha agregado que esta oportunidad Ceuta también se levantará.

"Comprendo que tenéis la sensación de que vivís en una injusticia permanente, pero como en el mito de Sísifo, de Albert Camus, Sísifo es feliz luchando por ese destino y se siente en su plenitud humana luchando en defensa de ese destino".

También recordó que hace cinco años él ya se había declarado ceutí "pero es que ahora no lo digo yo, lo dice el Rey de España. Y lo ha dicho en nombre de los españoles y del Estado en su conjunto".

Ramírez ha advertido que los hechos de julio no fueron una casualidad, ni una "catástrofe meteorológica casual. Eso fue otra cosa". Y pidió hacer una reflexión respecto de la verdadera naturaleza de la situación.

"Cuando se detectó la amenaza, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió ayuda y recibió la callada por respuesta. El presidente del Gobierno solo respondió tres días después para marcharse luego a ese veraneo frívolo que todos recordamos".

El director de EL ESPAÑOL advirtió que esta conducta no podía quedar "sin castigo democrático". "Desde mi punto de vista las imágenes de aquellos días y horas terribles deben quedar en nuestra retina como las palabras escritas en la pared como el famoso festín de Baltasar", en referencia al cuadro de Rembrandt.

"Porque un liderazgo de una administración y una manera de hacer las cosas ha sido pesada y medida con esta crisis y no ha dado el peso ni la talla".

Ramírez recordó que el Rey nos dejó un encargo a los ciudadanos. "El encargo de la solidaridad, de la movilización y de la defensa de nuestra integridad territorial en Ceuta y Melilla". "Como dice Aznar, el que pueda hacer que haga y nosotros modestamente cogemos el testigo y aceptamos el reto".

Es así como ha anunciado formalmente la apertura de una corresponsalía permanente en Ceuta, con un miembro fijo de la redacción de EL ESPAÑOL para reflejar diariamente la actualidad de Ceuta.

Citando a Vivas ha indicado además que, pese a que Ceuta está herida, "Ceuta está en pie". Por ello, puso en valor la realización del IV Foro Económico Español en Ceuta.

"Estamos desarrollando un foro en torno a las potencialidades que siguen aquí en Ceuta, con su triple vertiente económica: blanca, por su conocimiento; verde, por las posibilidades que abre la sostenibilidad; y azul, por las enormes posibilidades de vuestro puerto".

Y ha agregado que la perspectiva de la economía de Ceuta no tiene que ser la de una ciudad periférica, sino que de una ciudad integrada en la economía española y europea.

"Creo que en Ceuta estáis en el buen camino para hacerlo. Creo que de todo lo sucedido queda una herida, queda una lección y la lección de que es preciso cambiar las reglas".

Ha advertido que las reglas del juego deben ser distintas. Empezando porque Marruecos entienda que el límite es la soberanía de Ceuta y Melilla, al mismo tiempo que la Unión Europea se implique de una manera más decidida.

Pero mientras no se solucione la crisis, ha señalado, "habrá que mantener la presión y mantendremos la presión". Pero al mismo tiempo, ha recordado que hay que perseguir los objetivos que el Gobierno de Ceuta tiene marcados como estimular la economía digital o el atractivo del turismo.

"Ceuta no solamente está en pie, sino que tiene que seguir caminando y el objetivo fundamental de este foro es pensar en ese futuro que se reabre", ha sentenciado.

El IV Foro Económico Español en Ceuta, que ya se ha convertido en referente institucional y empresarial, cuenta con la apertura institucional de Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta.

Mundo empresarial y político

Durante la jornada también participarán Juan Bravo, vicesecretario general de Economía del PP; y Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP.

También intervendrán Alejandro Ramírez, vicepresidente primero, portavoz y consejero de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda y Kissy Chandiramani Ramesh, vicepresidenta segunda y consejera de Hacienda, Transformación Económica y Transición Digital.

Estarán acompañados por Nabila Benzina, consejera de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales; y Nicola Cecchi, consejero de Comercio, Turismo, Empleo y Deportes.

Durante las dos jornadas del foro (15 y 16 de octubre), se reunirán representantes de la Administración Pública y especialistas de primer nivel ligados a los diferentes sectores estratégicos de Ceuta.

Todos ellos realizarán un análisis de la situación actual de la ciudad abordando temáticas como el desarrollo empresarial, educación, emprendimiento, liderazgo, turismo o talento.