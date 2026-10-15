"Nunca había ido por la calle mirando hacia atrás": las ceutíes se arman de gas pimienta, alarmas y silbatos

La tensión que se vive en Ceuta se ha podido palpar en el IV Foro Económico Español celebrado en la ciudad autónoma. En este marco, una conversación entre Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, y Nabila Benzina, Consejera de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, ha abordado cómo las familias luchan a diario por salir adelante en la frontera.

El encuentro, moderado por Jorge Calabrés, ha servido para radiografiar la situación de este territorio tras la crisis migratoria del pasado julio, un escenario en el que Sánchez de Lara ha remarcado la vulneración colectiva de derechos humanos que se está sufriendo.

Por su parte, la consejera de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, Nabila Benzina, ha agradecido públicamente el altavoz ofrecido por EL ESPAÑOL al señalar que problemas excepcionales "requieren medidas excepcionales”. Asimismo, ha subrayado el sobreesfuerzo que realiza toda la sociedad ceutí ante la compleja coyuntura actual.

El moderador de la mesa y periodista de este periódico, Jorge Calabrés, ha comenzado introduciendo el dilema de conciliar en un contexto fronterizo tan crítico. La conversación evidenció que llevar a los niños al colegio o cuidar de los mayores se ha transformado en una carrera de obstáculos marcada por la incertidumbre constante.

Sánchez de Lara ha insistido en que el verdadero reto de la ciudad autónoma sobrepasa las políticas públicas habituales al lamentar que las autoridades “se estén olvidando de su poder institucional”. La vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL ha tildado la situación de crisis humanitaria y criticado la desatención que sufren los ciudadanos en el territorio fronterizo.

A continuación, Benzina ha recogido el guante para explicar la preocupante pérdida de tranquilidad callejera que padecen las vecinas en los últimos tiempos. La consejera ha advertido de que ese era el tema que le preocupaba a los padres, situando la protección física muy por encima de la mera compatibilidad de los horarios laborales.

La angustia cotidiana ha alterado los hábitos más elementales de la población femenina en los barrios ceutíes de forma alarmante. La consejera ha confesado: “Yo nunca había ido por la calle mirando hacia atrás”, reflejando una sensación de desamparo que se ha extendido entre mujeres de todas las edades, asegura.

Conversación a dos. Conciliación

Frente a esta amenaza, los puntos violeta de la ciudad han experimentado un aumento sin precedentes en las solicitudes de dispositivos de auxilio. Benzina ha detallado cómo han tenido que triplicar o cuadriplicar los llaveros con función de alarma, ya que las ciudadanas buscan desesperadamente herramientas con las que sentirse protegidas al caminar solas.

El uso de gas pimienta, silbatos y llaveros sonoros se ha generalizado como la principal línea de defensa urbana. La consejera ha relatado que antes estos últimos se percibían como una simple curiosidad, mientras que ahora las madres acuden a pedirlas de manera urgente para sus hijas, tías y primas.

También ha mencionado esto Félix Revuelta, presidente ejecutivo y consejero delegado de Naturhouse, durante su intervención en este foro. El directivo ha contado que su empleada en la ciudad autónoma lleva un cuchillo encima cuando sale de casa para acudir a su puesto de trabajo.

Ambas ponentes han hablado de una involución evidente que obliga a las familias a acompañar a los jóvenes incluso en desplazamientos cortos que antes resultaban del todo inofensivos.

Sánchez de Lara ha subrayado que las ceutíes están soportando un desgaste psicológico inadmisible en una sociedad democrática madura. También ha afirmado con contundencia que la conciliación "es una política de países ricos”, recordando que sin una seguridad básica garantizada resulta imposible articular cualquier tipo de avance social real.

Benzina ha coincidido con ella en que la falta de tranquilidad obliga a replantearse prioridades vitales y laborales dentro del entorno familiar. La consejera ha lamentado que las mujeres tengan que dejar de avanzar en sus carreras profesionales o formación por el único motivo de quedarse en casa protegiendo a los suyos.

La vicepresidenta de este periódico ha apelado entonces al sentido de la responsabilidad colectiva frente a la desprotección institucional denunciada durante el foro. Sánchez de Lara ha insistido en que la dignidad de los ceutíes "está siendo vulnerada”, haciendo un llamado directo a las autoridades para que no abandonen a la población.

El debate ha concluido con un mensaje de firmeza y resistencia colectiva ante la adversidad económica y social de la autonomía. Benzina ha aseverado con orgullo que toda la población de Ceuta será capaz de superar junta esta difícil etapa.

Finalmente, las ponentes han coincidido en que el modelo de convivencia de la ciudad autónoma sigue siendo un referente de fortaleza cívica. También han reiterado el compromiso de seguir dando voz a las demandas de unos vecinos que exigen recuperar la paz en sus propias calles.