Lorenzo Amor o la indignación de los autónomos: en Ceuta se pierde un millón al día y sólo se ayuda con 5.000 euros

67 millones de euros en pérdidas, lo que supone un 4% del PIB de la ciudad, un 50 % menos de ingresos en agosto y septiembre y más de 160 empleos destruidos en transporte, hostelería y turismo. Son algunas de las cifras que retratan la situación de empresarios y autónomos de Ceuta, puestas de manifiesto en el IV Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, la Cámara de Comercio y Procesa.

Desde la entrada masiva desde Marruecos el 30 y 31 de julio, los comerciantes no saben si podrán mantener abierto el negocio, los autónomos tiran de ahorros y nadie conoce con exactitud cuánta gente hay en la ciudad en situación irregular ni cuánta se ha marchado.

Así se ha relatado en una mesa redonda que ha contado con la vicepresidenta segunda de la Ciudad, Kissy Chandiramani; el presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix; la presidenta de la CECE, Arantxa Campos; y el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, moderada por el delegado de EL ESPAÑOL de Málaga, Ángel Recio.

Amor ha recordado que Ceuta es una ciudad de autónomos, "casi al 99 %", con 2.900 empresarios. Según ha detallado, se pierde un millón de euros diarios en el tejido empresarial ceutí. De ahí su crítica a las ayudas estatales, que ha calificado como "limosna" en referencia a la cantidad ofrecida de 5.000 euros para cubrir pérdidas. "Hay individuos en la administración que no tienen ni pajolera idea de ser emprendedor y pagar nóminas, y hay que echarlos", ha criticado.

Por su parte, Bulaix, el presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta puso las cifras sobre la mesa, con más de 67 millones de euros en pérdidas desde agosto. "Tenemos la euforia de la visita de los reyes, pero los datos son francamente catastróficos", ha comentado.

En septiembre, el transporte y las mercancías cayeron más de un 40 %. Son microempresas, de 1,5 trabajadores de media, que según Bulaix "tienen que tirar directamente de sus ahorros" sin un horizonte real. "El daño persiste, se hace más profunda la herida", ha advertido.

Chandiramani ha aportado otro dato en la misma línea: los empresarios han tenido un 50 % de pérdidas en agosto y septiembre, y la crisis ha afectado al empleo y a los autónomos dados de alta.

La vicepresidenta segunda de la ciudad ha coincidido en la necesidad de trasladar tranquilidad, aunque ha reconocido la dificultad para ello. "Como no nos han contado la verdad desde el minuto uno es complicado generar un clima de certidumbre y confianza", ha subrayado.

Por ello, ha reclamado culminar los expedientes de retorno y empezar las obras necesarias para proteger la frontera, y ha destacado el impulso que ha supuesto la visita de los Reyes el pasado 13 de octubre a la ciudad autónoma. "Hay empresarios que estaban con serias dudas de invertir en Ceuta, y tras la confirmación de la visita de Sus Majestades se lanzaron a mantener su inversión y comprar un nuevo local en la ciudad", ha comentado.

Asimismo, Chandiramani ha destacado que el primer real decreto del próximo Gobierno tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre debe abordar las prioridades de Ceuta en ámbitos como el suelo, la desregulación, más presencia y seguridad y un régimen económico y fiscal especial. "El 29N nos jugamos mucho en Ceuta y en España", ha afirmado.

Campos ha centrado su intervención en la incertidumbre empresarial de Ceuta. La presidenta de la CECE ha explicado que no hay certidumbre por parte del Gobierno central, y eso hace que el pequeño empresario se pregunte cuánto crédito pedir o si hacer alguna inversión. "Nos levantamos cada día con la tragedia", ha apuntado, y ha admitido que "no hay certidumbre de que esto no vaya a volver a pasar".

A las pérdidas de la feria y el verano, se le suma la campaña de Navidad, sobre la que "no quieren ni pensar". "Todas las voces de la sociedad civil deben unirse para que todo el mundo tenga voz para decidir qué quiere ser Ceuta de mayor", ha incidido.

Mesa redonda. Ceuta: retos, oportunidades y futuro compartido

En este sentido, Lorenzo Amor ha acusado a la Delegación del Gobierno de mirar para otro lado en cuanto a la campaña de Navidad, y ha puesto como ejemplo Madrid, con la acampada de la puerta del Sol: "¿No pueden pensar que hay personas que no dependemos de un sueldo fijo, que dependemos de que el cliente entre por la puerta de nuestro comercio?", se ha preguntado.

Pese a todo, el presidente de ATA se ha mostrado optimista. De las cinco provincias donde más crecen los autónomos y más empleo se ha generado en los últimos dos años, una es Valencia, donde tras la dana "han surgido muchas iniciativas emprendedoras". "Por eso tengo confianza en Ceuta" ha afirmado.

En este sentido, ha detallado que la ciudad "iba por muy buen camino" antes del 30 de julio, y que a los caballas "les han puesto una zancadilla".

Entre las ayudas que están en marcha, Bulaix ha explicado que la Cámara trabaja para repartir una segunda línea de liquidez a las empresas y para que los ICO tengan una ejecución fácil.

Asimismo, trabajan en la firma del convenio con la Secretaría de Estado para ayudas a las empresas, que probablemente estén operativas "a finales de este mes".

Quieren también hacer más atractivas las compras y los billetes de barco para agencias de viajes. "Empresas que eran perfectamente válidas, útiles y viables hace dos meses no pueden quedar en el olvido", ha manifestado.