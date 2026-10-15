Jaume Miquel, presidente ejecutivo y CEO de Tendam, durante su intervención en la primera jornada del IV Foro Económico Español en Ceuta. Rodrigo Mínguez

Jaume Miquel reconoce que las tiendas de Tendam en Ceuta no venden nada, pero prioriza el impacto en la plantilla

Tendam (Cortefiel, Women'secret y Springfield) tiene en Ceuta cinco tiendas y otras cuatro en Melilla que dan empleo a 100 trabajadores. Desde la invasión a la ciudad autónoma, Jaume Miquel, presidente ejecutivo y CEO del grupo textil, reconoce que no venden nada, pero prioriza la plantilla.

“Desde el punto de vista empresarial en Ceuta preocupa la parte humana porque la económica ya se arreglará”, ha señalado durante su intervención en el IV Foro Económico Español en Ceuta, evento que EL ESPAÑOL e Invertia organizan, junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Cámara de Comercio de Ceuta y Procesa.

Además, como grupo ha reconocido que son “grandes” y que pueden aguantar el impacto económico.

Jaume Miquel, presidente ejecutivo y CEO de Tendam

De hecho, la intención es seguir invirtiendo en Ceuta. “Estar en Ceuta es parte de la voluntad de la compañía”, ha dicho en referencia a que “el comercio ayuda a vertebrar el territorio”.

También va muy en línea con el modelo de negocio del grupo textil. Más del 50% de sus tiendas están en urbes de menos de 100.000 habitantes.

“No tenemos la voluntad de tener grandesflagships en grandes ciudades y dejar de servir al territorio”, ha añadido.

Y en este sentido, ha recordado que Ceuta tiene población estable, tiene comercio y vida. De ahí que su intención siga siendo mantenerse en la ciudad autónoma.

En su estrategia también está la intención de adquirir nuevas marcas, tal y como avanzó tras la compra del 68% de su capital por parte del conglomerado empresarial con sede en Abu Dabi, 2PointZero (anteriormente conocido como Multiply Group).

“El objetivo para este ejercicio 2026 (que finaliza en marzo) es poder cerrar una o dos adquisiciones. Al menos una. En el 2027 y 2028 veremos alguna otra adquisición”, ha apuntado. Compras que se pueden producir tanto dentro del territorio nacional como fuera.

Precios

Por otro lado, Jaume Miquel ha asegurado que están trabajando en ingeniería de procesos y en incorporar IA para tener mejores marcas sin aumentar los precios.

“La mejora de la eficiencia va a venir por la ingeniería de costes y por aplicar IA y analítica de datos en la gestión de rebajas”, ha comentado.

Mejoras que el ejecutivo cree que podrían lograr un incremento de entre el 1 y el 1,5% de rentabilidad en un año de implantación de la IA en modelos de gestión y demanda.

En su estrategia también es muy importante adelantarse. Siendo conscientes de que los costes empresariales subirán o de que habrá problemas en el Estrecho de Ormuz, ha abogado por “diseñar el modelo de negocio para ser eficiente”.

En cuanto a la situación del sector, el directivo ha mostrado preocupación, como en otras ocasiones, por la inestabilidad y el índice de confianza del consumidor que “está tiritando en un 80%”.

“La inestabilidad social y política no genera confianza, y sin confianza no hay consumo y el no consumo no genera inversión”, ha aseverado.