Miguel Ángel Ballesteros, general de Brigada de Artillería en la reserva, exdirector del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) y experto en geopolítica. EE

El general Ballesteros, exjefe del DSN, pide declarar el estado de excepción para proteger a Ceuta de Marruecos

Miguel Ángel Ballesteros, general de Brigada de Artillería en la reserva y exdirector del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), reclamó la necesidad de aplicar de forma estricta la Estrategia de Seguridad Nacional, incluyendo figuras legales extraordinarias como el estado de excepción, para salvaguardar la integridad territorial de Ceuta frente a Marruecos.

Con ello se lograría la devolución de todos los inmigrantes que entraron en la Ciudad Autónoma y se respondería formalmente a la carta enviada por Marruecos a los eurodiputados, en la que el país alauí manifestó su disposición a aceptar las devoluciones si España se los entregaba.

Ballesteros afirmó, igualmente, que “Ceuta y Melilla no pertenecen a España, son España, son la frontera de España”, y advirtió de que “aceptar una mesa de negociación bilateral sobre la soberanía equivaldría a traición”. Así lo ha expresado en el IV Foro Económico Español en Ceuta, evento que EL ESPAÑOL e Invertia organizan, junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta, la Cámara de Comercio de Ceuta y Procesa.

Por su parte, Francisco José Girao, director de Defensa, Seguridad y Aeroespacial de Atrevia, afirmó categóricamente que "después de Ucrania, yo creo que el territorio más amenazado en su integridad territorial en Europa han sido Ceuta y Melilla".

Ambos expertos debatieron en profundidad sobre la situación de seguridad nacional y geopolítica de España, enfocándose en la vulnerabilidad de Ceuta y Melilla frente a las tácticas de guerra híbrida y las presiones diplomático-militares del Reino de Marruecos.

Los ponentes abordaron como ejemplos la entrada de más de 80.000 migrantes, la presencia de buques de guerra en aguas de jurisdicción española y la venta masiva de flotadores. Asimismo, subrayaron la necesidad de reforzar las fronteras de Ceuta y Melilla.

Girao definió todos estos actos "como una operación militar de testeo para medir tiempos de respuesta de España, de Bruselas y de Washington".

Conversación a dos. Geopolítica y comercio Yolanda Rodríguez

Durante la charla, moderada por Jorge Calabrés, subdirector de EL ESPAÑOL, los expertos también abordaron otras cuestiones como la ocupación paulatina de aguas territoriales mediante piscifactorías marroquíes en las islas Chafarinas o la capacidad de reconocimiento aéreo y satelital de Marruecos.

Girao resaltó la ventaja militar que Marruecos ha obtenido gracias a sus alianzas estratégicas con Estados Unidos e Israel, mientras que España atraviesa momentos diplomáticos difíciles con ambas potencias militares y tecnológicas.

Asimismo, recordó que España arrastra un déficit de inversión en defensa desde hace décadas y señaló que, mientras Bruselas y la OTAN reclamaban aumentar el gasto hasta el polémico 5% del PIB en 2035, España se ha mostrado reticente.