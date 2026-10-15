Félix Revuelta: "Lo ocurrido en Ceuta es un fracaso, pero tenemos que aprender de ello para sacar fortalezas y futuro"

Naturhouse es una de las empresas con presencia en Ceuta. Su presidente ejecutivo y consejero delegado, Félix Revuelta, ha calificado a sus empleados en la ciudad autónoma como "unos valientes" ante un panorama incierto tras "el fracaso" de la frontera.

Pero ha asegurado que este momento de "desánimo" es también una oportunidad que se debe aprovechar. "Tenemos que aprender de ello para sacar fortalezas y sacar futuro", según ha comentado durante en el IV Foro Económico Español en Ceuta, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia junto con el Gobierno de la Ciudad Autónoma, la Cámara de Comercio y Procesa.

En una charla con el subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia, Arturo Criado, el presidente ejecutivo y consejero delegado de Naturhouse ha asegurado que Ceuta debe aprovechar que está "en la mente de Europa" para reclamar infraestructuras como un aeropuerto en la ciudad.

Para el empresario, lo más importante que necesita Ceuta de cara al futuro son las comunicaciones, y esta es la ocasión de pedirlas.

A quienes objetan que la ciudad carece de terreno, les responde con un ejemplo: el aeropuerto de Hong Kong está construido sobre el mar. "Tenemos que pedir que Bruselas nos pague un aeropuerto. Nos deben una, pues vamos a sacársela", ha planteado.

Y ha extendido ese mensaje al Ejecutivo central: "El Gobierno también nos debe una", ha apuntado, insistiendo en que nada llega sin esfuerzo: "Las cosas se consiguen si se luchan. Nadie te lo regala".

Respecto a la situación de sus trabajadores en la ciudad autónoma, el empresario ha explicado que mantiene contacto telefónico con sus empleados y que incluso algunas de sus trabajadoras acuden a trabajar "con un cuchillo bajo el uniforme" por su seguridad, algo que ha calificado de "grave, gravísimo".

Como modelo para el futuro de Ceuta, el empresario ha hecho referencia a Singapur, "un territorio sin agricultura ni industria y con una población dividida entre malayos, chinos e hindúes" cuya solución pasó por adoptar el inglés como lengua común y apostar por la sanidad y la educación. "Copiemos, a veces es importante copiar", ha resumido.

En cuanto a la próxima generación de emprendedores, Revuelta ha desgranado lo que ha calificado como "la ITV del emprendedor". Lo primero, ha dicho, es la imaginación.

Félix Revuelta, presidente ejecutivo y consejero delegado de Naturhouse

Puso como ejemplo a un gallego "que montó algo distinto en el sector textil cuando Cataluña lo dominaba", en alusión a Amancio Ortega, fundador de Inditex. Después, la inteligencia para desarrollar "la idea, el trabajo y la tenacidad para levantarse tras cada golpe".

A ello, ha añadido el valor, "porque el empresario se juega la familia, el dinero, todo", y vigilancia, tanto de la competencia como de la propia plantilla. Su consejo es rodearse de empleados "más listos que tú".

Revuelta preside la Unión Deportiva Logroñés, un proyecto en el que se adentró en su tierra de origen cuando le pidieron ayuda "porque faltaban actividades para los niños".

Empezó con el balonmano, siguió con el voleibol femenino y hoy se dedica al fútbol. Su proyecto estrella es una ciudad deportiva con una residencia para 135 jóvenes, que incluya fútbol y estudios en la universidad.

Sobre la juventud, ha apelado al ejemplo de los adultos: "Tú, como padre, no puedes exigirle al hijo algo que tú no cumples", y ha valorado además el emprendimiento en España, donde hay "mucha gente joven con un estímulo brutal y con ganas de hacer cosas".

Para finalizar, una apuesta futbolística, con el deseo de poder disputar un Ceuta-Logroñés el año que viene si el UD Logroñés ascendiera a Segunda División. "Lo firmamos ya", ha bromeado.