El Gobierno andaluz aprueba las ayudas entre 200 y 350€ a pymes y autónomos afectados por las borrascas

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el VI Foro Económico Español en Andalucía. Rodrigo Mínguez

El Consejo de Gobierno andaluz aprobará este miércoles, en el Consejo de Gobierno, las ayudas diseñadas por la Junta para trabajadores autónomos y pymes afectados por el 'tren de borrascas' que asoló a Andalucía entre los pasados meses de enero y febrero.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha hecho este anuncio durante la inauguración del VI Foro Económico Español en Andalucía organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Esta ayudas se traducirán en 200 euros por autónomo y en 350 euros al mes a pymes y autónomos por cada trabajador que tengan contratado durante 10 meses.

Moreno ha remarcado que dicho 'tren de borrascas' generó "daños importantes", antes los cuales el Consejo de Gobierno va a aprobar, en el marco de su plan de reconstrucción para Andalucía, sus ayudas para autónomos y pymes afectados este miércoles.

Moreno se ha mostrado confiado en el que el Gobierno de España active también sus ayudas. A su juicio, esto que parece sencillo "se ha convertido en una gran ventaja competitiva de Andalucía. Llamémosle estabilidad, seguridad o certidumbre".

Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía

El presidente andaluz ha echado la vista atrás y ha precisado que esta estabilidad es "una ventaja competitiva", la que ha permitido aprobar en tiempo y forma los presupuestos, siete bajadas de impuestos y cinco decretos de simplificación administrativa con 850 medidas.

Juanma Moreno también ha subrayado la creación de la Unidad Aceleradora de Proyectos que hoy gestiona 146 iniciativas estratégicas con una inversión de más de 18.000M€ y 55.000 empleos, y firmar cinco grandes acuerdos económicos y sociales con patronal y sindicatos.

A su juicio, esta es la fórmula que les ha distinguido, "lo que ha definido la Vía Andaluza y la razón principal de que Andalucía genere confianza en un entorno convulso".

También, como ha desgranado Juanma Moreno, el aumento del PIB aumentó un 12,9% entre 2019 y 2025, el crecimiento de las exportaciones y su transformación económica, industrial y tecnológica, pueden propiciar que Andalucía sea "la primera economía de España".