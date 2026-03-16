Antonio Sanz: "Andalucía, única región que vuelve a tener los mismos profesionales sanitarios que en la Covid"

El consejero de Sanidad de Andalucía, Antonio Sanz, en el VI Foro Económico Español en Andalucía. Rodrigo Mínguez

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha sacado pecho de la gestión de su departamento.

Sobre todo porque es la única comunidad de España que tiene en la actualidad en su sistema "el mismo número de profesionales" que tuvo durante la Covid.

Es decir, 130.000 sanitarios, ha precisado Antonio Sanz en el VI Foro Económico Español en Andalucía, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia en la Fundación Cajasol. Además, está previsto que se alcance el 96% de estabilidad a finales de este año de 2026.

Sanz ha dado algunas cifras sobre la dimensión del sistema, que tiene el mismo presupuesto que otras comunidades al completo. En total, realiza al año 588 millones de actos sanitarios y 86 millones de consultas.

"A veces cometemos errores, pero es que tenemos una gran actividad asistencial", ha subrayado Sanz, quien ha aprovechado el foro para anunciar que ya se ha contratado un 70% de los 700 profesionales comprometidos cuando se produjo la crisis de los cribados el pasado mes de octubre.

Antonio Sanz, consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía

Además, el consejero ha recordado que en los próximos meses se van a inaugurar casi 70 infraestructuras sanitarias, así como la primera piedra colocada recientemente para el tercer hospital de Málaga o el materno infantil de Huelva, cuya piedra se pondrá en esta misma semana.

Por todo ello, Andalucía ha entrado en el podio de los sistemas sanitarios, según un informe del Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada (ICGEA).

El mismo identifica dos formas complementarias de liderazgo sanitario: el impulso inversor y la transformación estructural. Andalucía está entre los tres primeros junto a Madrid y al País Vasco.

El consejero ha concluido su intervención con un mensaje final: "La sanidad pública no es un gasto, es una inversión clave para el desarrollo económico, la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades".