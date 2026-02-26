Valverde cree que el acuerdo de PP y Vox en la Diputación de Ciudad Real "se puede replicar en Castilla-La Mancha"

Miguel Ángel Valverde, presidente de la Diputación de Ciudad Real durante su intervención en la primera jornada del V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha 'Los desafíos de Castilla-La Mancha ante un nuevo escenario nacional e internacional'. Cristina Villarino

El presidente de la Diputación de Ciudad Real, Miguel Ángel Valverde, se ha mostrado convencido de que, si hubiese elecciones autonómicas hoy, el líder del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, "sería presidente". No obstante, ha reconocido que "habría que llegar a un acuerdo de Gobierno con Vox, ya es lo que mandarían los ciudadanos".

Así lo ha expresado el también líder del Partido Popular de Ciudad Real durante su intervención en el V Foro Económico de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, que se celebra en Toledo.

Valverde ha explicado que el modelo de Gobierno de la Diputación de Ciudad Real, fruto de la coalición entre PP y Vox, "se puede replicar a Castilla-La Mancha" tras las elecciones autonómicas de 2027. "No tenemos ningún tipo de miedo. Al contrario, hay que entender lo que nos dicen los ciudadanos y ser responsables para conformar un Gobierno distinto", ha indicado.

Al respecto, se ha referido a las últimas encuestas, que "demuestran que el PP crece, pero no tanto como Vox". "Los ciudadanos están dando un mandato claro a sus representantes. Quieren una alternativa de Gobierno en España y así se ha reflejado en todas las comunidades autónomas donde ya se han celebrado elecciones", ha expresado.

Para Valverde, "hay una forma distinta de hacer las cosas, como está demostrando la Diputación y municipios como Puertollano, Argamasilla de Alba, La Solana o Miguelturra", con alcaldes 'populares'.

"Una tierra como la nuestra tiene muchas oportunidades y tenemos que aprovechar su potencial, que está desaprovechado", ha reiterado.

En clave electoral, también ha confirmado que la decisión de no presentarse a la reelección de la Alcaldía es "firme o casi firme". "Son 16 años como alcalde, cuatro más como responsable de la oposición y otros 12 como concejal. Es momento de dar paso a otro compañero o compañera que haga las cosas con otra visión distinta y espero que bastante mejor que yo", ha confesado.

Financiación local

Por otro lado, Valverde ha criticado que los municipios sean "los grandes olvidados cuando hablamos de financiación local". El presidente provincial ha exigido que los ayuntamientos estén "mejor considerados" y ha puesto en valor el papel de las diputaciones a la hora de ayudar a los ayuntamientos.

"Los ayuntamientos son el primer frente para trabajar por los ciudadanos. A los ayuntamientos es donde llegan todas las peticiones, sean de la administración que sea", ha explicado.

Por ello, ha recordado que la Diputación de Ciudad Real ha destinado este año más de 85 millones de euros a los municipios a través de distintos programas de inversión o de financiación de servicios.

"Si no fuera por estas ayudas, algunos consistorios tendrían que cerrar. Hay ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes en los que la aportación de la Diputación supone el 50 % de su presupuesto", ha advertido.

Asimismo, Valverde ha abogado por "ayudar de forma integral" para luchar contra la despoblación y "no solo desde un frente". "Estamos invirtiendo una media de 12 millones para mejorar nuestras carreteras, por ejemplo, algo que no hacen otras administraciones. Son muchas las formas de trabajar para que las oportunidades en los pueblos rurales sean las mismas y la gente decida quedarse a vivir", ha afirmado.

Crecidas en Ciudad Real

También ha puesto en valor el papel de la Diputación durante los recientes episodios de inundaciones en pueblos de la provincia. Valverde ha explicado que la institución provincial "estuvo al lado de los ayuntamientos y movilizó al Consorcio de Bomberos y a otras brigadas para ayudar".

Y ha recordado que la Diputación ha movilizado una ayuda de dos millones de euros para que los ayuntamientos puedan "afrontar los gastos de emergencia, arreglar y reparar infraestructuras públicas y arreglar los caminos rurales afectados".

No obstante, ha exigido que estas ayudas se complementen con aportaciones de otras administraciones, como la Junta de Castilla-La Mancha.

Viaje a China

El presidente provincial también se ha referido al viaje que hará una expedición de la Diputación ciudadrealeña a China. Una comitiva que tendrá la misión de "abrir posibilidades de intercambios institucionales y comerciales entre la provincia y el país asiático".

"Es un viaje que nos produce mucha ilusión y en el que venimos trabajando un año. Esperamos que sea fructífero y beneficioso y que las cosas salgan bien", ha sentenciado.