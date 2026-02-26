Page, sobre la estrategia de Sánchez: 'Ningún general puede decir que ha ganado la guerra si todo el ejército fallece'

Emiliano García-Pagee, este jueves en conversación con Esther Esteban en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha. Javier Longobardo

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido este jueves al presidente Pedro Sánchez que "si todo el ejército fallece, ningún general puede decir que ha ganado la guerra".

El barón socialista ha cuestionado así la estrategia de Pedro Sánchez, que pasa por dejar caer al PSOE en todas las comunidades autónomas, para poder presentarse luego como el líder que va a frenar el auge de la extrema derecha, cuando lleguen las elecciones generales.

Durante su participación en el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page ha atribuido a "la política nacional y la actuación del Gobierno" la debacle que el PSOE ha sufrido en las elecciones autonómicas de Extremadura y Aragón.

Y ha considerado que el avance de Vox es "un fracaso del PP y un éxito de la estrategia de la izquierda, que busca descaradamente que Vox suba".

"Es una inmoralidad más apostar porque crezca la extrema derecha", ha añadido, "y al mismo tiempo decir que nuestra razón de ser es poner un muro a la extrema derecha".

Algo que a su juicio puede constituir un grave "error táctico" del PSOE, ya que "siempre que se apuesta porque todo empeore, se termina fracasando".

El presidente de Castilla-La Mancha ha comparado esta estrategia de la Moncloa con la que siguió el Gobierno de Rajoy, al dar visibilidad a Podemos para perjudicar los intereses electorales del PSOE: el partido liderado entonces por Pablo Iglesias acabó convertido en el tercero más votado.

Y cambió para siempre la política española.

En conversación con la periodista Esther Esteban, editora de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, Page ha indicado que hay muchos dirigentes de su partido que "tienen prohibido hablar de que hay votantes del PSOE que pasan directamente a votar a Vox".

Así lo ha constatado en las recientes elecciones de Aragón y Extremadura: Vox está creciendo "en las zonas más humildes" de ambas regiones.

Page ha realizado estas declaraciones durante el V Foro Económico Español de Castilla-La Mancha, organizado por Invertia y EL ESPAÑOL, que se celebra en El Cigarral de las Mercedes (Toledo) bajo el lema Los desafíos de Castilla-La Mancha ante un nuevo escenario nacional e internacional.

Como ya hiciera en su reciente intervención en El Hormiguero, Page ha augurado que Pedro Sánchez no va a "pasar a la Historia" de un modo tan favorable como hubiera deseado.

"No me cabe duda de que todos, incluso el presidente del Gobierno", ha dicho al respecto,"buscan pasar a la Historia pudiendo salir a la calle con el cariño de la gente y siendo muy reconocido, eso es humano".

"Pero creo que no va a pasar así", ha asumido.

A su juicio, va a ser "muy complicado, por no decir imposible", que la solución a la crisis actual venga "desde dentro" del PSOE.

"La solución no puede ni debe ser distinta a la democrática", ha dicho en alusión a la convocatoria de las próximas elecciones generales.

Y ha lamentado que el PSOE se ha alejado demasiado del sentir de sus votantes: "Los partidos aciertan cuando se fían de los electores y buscan tener la mayoría". En cambio, "yerran cuando desconectan de los electores y se ensimisman. Nosotros nos estamos mirando el ombligo más de lo decoroso".

Al respecto, Page ha considerado que el escenario más favorable para el PSOE sería hacer coincidir las elecciones generales, con las andaluzas, que tendrán lugar en mayo o junio.

Respecto a la desclasificación de los documentos confidenciales del 23-F, el presidente de Castilla-La Mancha ha constatado que "ha muerto Tejero y al mismo tiempo que han muerto las teorías de conspiración contra el Rey Juan Carlos".

Los documentos conocidos esta semana ponen en evidencia que el monarca, lejos de mostrar complicidad, fue quien frenó la intentona golpista.

Page lo ha celebrado porque "muchos están dispuestos a minusvalorar una de las mejores épocas de la Historia de España, sólo por hacer daño personal al Rey Juan Carlos".

"Cuando llegue el momento", ha dicho, "este país tendrá que hablar de Historia en mayúsculas, independientemente de las veleidades personales de sus protagonistas".

Y a su juicio la Transición es, sin duda, una etapa de la que podemos "sentirnos orgullosos", pues "prácticamente todos estuvieron a la altura: el Rey, los sindicatos, la Iglesia, la sociedad española en su conjunto".

Podría haber sido muy distinto, como muestran ahora los documentos desclasificados: el golpe de Estado podría haberse zanjado con "una matanza en el Congreso". La resolución del 23-F no habría sido "un episodio de gloria para el país, sino de sangre".

A preguntas de Esther Esteban, García-Page ha calificado de "vomitivo" todo lo conocido hasta ahora a través de las revelaciones de EL ESPAÑOL sobre el Koldogate: lo ha definido como "una historia de estupidez".

Y ha narrado una anécdota sobre la ocasión en la que conoció a Koldo García, durante una visita oficial del entonces ministro José Luis Ábalos al Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno de Castilla-La Mancha.

"Yo siempre tengo un detalle", ha explicado, "le hice entrega a Abalos de un ejemplar muy bonito que se hizo con motivo del aniversario de La Celestina, sé que Ábalos es buen lector".

Y fue insólita la reacción del asesor Koldo García, que "se puso a dar voces, preguntando a todo el mundo dónde estaba su regalo, se fue cabreado diciendo que dónde estaba en lo suyo".

