Garde reclama a la Junta financiación suficiente para mantener el "amplio despliegue en el territorio" de la UCLM

El rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), Julián Garde, ha pedido que el "amplio despliegue en el territorio" que caracteriza a la institución educativa en la región quede acompañado de los recursos públicos suficientes para su mantenimiento.

"Eso tiene que reflejarse en la financiación", ha asegurado en el V Foro Económico de Castilla-La Mancha que se celebra en Toledo. La negociación para la renovación del contrato-programa que vincula a la UCLM con la Junta de Comunidades debe, según ha resaltado Garde, incluir un montante que asegure la viabilidad de los diferentes campus y facultades que se reparten en cuatro de las cinco provincias.

El máximo responsable de la institución académica ha defendido los resultados que el contrato-programa aún vigente, un marco quinquenal que regirá hasta final de año, han sido satisfactorios y confía en que el convenio por venir también resulte favorable para el porvenir de la universidad.

José Julián Garde López-Brea, rector de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM)

La inminente ley regional de universidades ha sido otro de los asuntos tratados en el evento organizado por EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha. Garde ha solicitado que la norma por publicar clarifique la obligación de contar "con investigación y transferencia” para que “una institución pueda ser denominada universidad", una alusión a la posible llegada de centros privados de calidad cuestionable a la única comunidad autónoma que no los tiene.

En el cuadragésimo aniversario de la UCLM, Garde ha recordado su condición de eficaz actor social. "Somos el mayor agente vertebrador de esta región", ha proclamado. Del mismo modo, ha referido como las grandes aportaciones de la institución el "ofrecer una garantía de igualdad de oportunidades y democratizar el acceso a la universidad".

La intensificación de la relación con las empresas es otro de los factores que ha contribuido al despegue de la UCLM. El rector se ha felicitado por un lazo cada vez más estrecho y ha enumerado las diferentes modalidades formativas existentes, entre otras, los títulos de máster dual, el programa de Erasmus rural y el repunte de aulas y cátedras que relacionan a la Universidad con el sector privado.

Garde, además, ha recordado que la UCLM es la “cuarta universidad por tasa de afiliación” de sus egresados en España. "Las empresas piden formación de calidad, capacidad de adaptación y de resolver problemas; y aquí lo ofrecemos", ha reivindicado.

Calidad e inteligencia artificial

La gratuidad de la primera matrícula para los jóvenes residentes en Castilla-La Mancha emerge como una "medida claramente positiva", un planteamiento "que evita que nadie se quede fuera de los estudios". Al calor de un ingreso sin coste, el volumen de estudiantes se ha incrementado.

En todo caso, "tenemos el dato más alto de nuestra historia de estudiantes que vienen de otras comunidades autónomas y ellos no lo tienen gratis", ha detallado. La capacidad de atracción bebe del "prestigio y reputación" que, según Garde, definen a la institución académica que lidera.

"Cualquier punto de Castilla-La Mancha tiene en un radio de 150 kilómetros una universidad entre las mil mejores del mundo", ha añadido.

La irrupción de la inteligencia artificial es uno de los debates candentes en el ámbito universitario. Para Garde, se trata de un avance "de gran utilidad"; asimismo, reclama para las universidades públicas presenciales la expedición de la "certificación de que las competencias las han adquirido".

Frente al temor por los cambios que plantea la informática, Garde ha convocado a la formación universitaria a "generar en una hora en un aula un valor añadido igual que el de una hora conectado a la máquina".

Los interrogantes sobre "cuáles van a ser los empleos del futuro y cuáles van a poder ser sustituidos" se ciernen sobre los planes de estudio. Garde cree que aquellos puestos "vinculados al trato directo de personas con otras personas no van a poder ser sustituidos; al mismo tiempo, hay modelos que, sin necesidad de ningún control humano, mejoran constantemente".