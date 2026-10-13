Verisure apuesta por ser polo de atracción de talento en Alicante: "Traemos de vuelta a los formado aquí"

David Martínez, Tech Hub director de Verisure en Alicante, ha destacado en el VI Foro Económico Español de Alicante el papel de la compañía como polo de atracción de talento en su centro tecnológico "para traer de vuelta a ingenieros que se han formado aquí y que se han ido a la aventura fuera de España".

La firma apuesta por contratar tecnólogos e ingenieros en su sede del Parque Científico de la Universidad de Alicante ofreciendo "una altísima calidad de vida, un proyecto interesante y una compañía que les da una carrera profesional", ha enumerado Martínez.

Verisure, la compañía líder de servicios de seguridad con monitoreo profesional y respuesta las 24 horas, los 7 días de la semana en Europa y Latinoamérica, elogió en 2025 Alicante precisamente por el ecosistema innovador de la provincia, su red de empresas de tecnología y el talento que sale de sus universidades.

"Les ofrecemos lo que han ido a buscar fuera en un sitio con un proyecto tecnológico muy interesante para ellos", ha añadido Martínez.

David Martínez, Tech Hub director de Verisure en Alicante

La sede de Alicante alberga una variedad de puestos de TI y desempeña un papel importante en el apoyo a la organización tecnológica global de Verisure, complementando los equipos existentes de más de 1.700 tecnólogos en todo el mundo.

Así, desde la compañía especializada en seguridad valoran positivamente el despegue de su oficina y se muestran "muy optimistas del futuro porque tenemos ayuda de las instituciones, en este caso del Ayuntamiento de Alicante, que está con nosotros día a día trabajando, así como con la Universidad de Alicante".

El objetivo de la mercantil es realizar una implantación gradual con el objetivo de llegar a contar en la ciudad con 200 trabajadores de un perfil alto, ingenieros en su mayor parte.

La compañía líder de servicios de seguridad con monitorización profesional en Europa y Latinoamérica abrió su centro tecnológico, especializado en las tecnologías de la información y la comunicación, a finales de 2025.

Verisure opera actualmente tres centros tecnológicos clave: su principal centro tecnológico en Ginebra (Suiza), con el apoyo de Malmö (Suecia) y Madrid (España).

David Martínez ha recordado que cuentan con 30.000 empleados en todo el mundo y ha puesto en valor su marca diferencial: ser dueños de su propia cadena de valor.

"El producto que vendemos, lo hacemos nosotros, lo diseñamos nosotros. Todas las áreas de negocio, desde la captación hasta las redes de clientes, se basa en herramientas tecnológicas que desarrollamos internamente", ha explicado.

Para ello, la firma realiza una inversión anual de 170 millones de euros en tecnología para poner a la disposición de los clientes "una serie de servicios y productos y con un montón de ingenieros detrás que están soportando todo aquello que demandan".

Con todo, Verisure se ha consolidado como la compañía líder en su sector y cuenta con más de cuatro millones de clientes.

Sus equipos especializados utilizan tecnología de vanguardia para disuadir, detectar, verificar e intervenir para proteger a más de 6 millones de familias y pequeñas empresas de intrusos, incendios y emergencias sanitarias en 18 países.

Con más de 35 años de conocimiento, experiencia e innovación, Verisure es conocida por su marketing creador de categorías, excelencia en ventas, productos y servicios innovadores y enfoque centrado en el cliente.