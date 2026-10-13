Las universidades de Alicante agradecen el plan plurianual de presupuestos y demandan "incentivar más la innovación"

La financiación en la enseñanza superior ha sido durante quince años una de las batallas habituales entre las universidades y la Comunitat Valenciana. Pero ahora, con el plan plurianual celebran el cambio y el impacto positivo que tienen para la educación y para la transferencia de conocimiento.

Este supone "un paso firme y muy importante" valora María Esther Gómez-Martín, secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat en el VI foro económico de EL ESPAÑOL. Este se aplicará durante cuatro años, con voluntad de que sea prorrogable y permite "realizar cada año sus presupuestos sin la incertidumbre que tenían de con cuánto contaremos".

Este plan de financiación tiene otros ejes "que hay que desplegar, como el de infraestructuras", apunta Gómez-Martín. La secretaria autonómica se enorgullece de que una mejora que ofrece este plan es que facilita "captar recursos para otras fuentes".

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"Para investigar ponemos dinero y se genera conocimiento", razona Gómez-Martín, "y luego la innovación, que hay que incentivarla más aún para la transferencia de conocimiento a la sociedad".

La representante del Consell ha recordado que la ley estatal "tenía que venir acompañada de recursos económicos" para así poder implantar la LOSU. Y la Generalitat por ejemplo asumirá costes como el de cien millones de euros para contratar al profesorado ayudante doctor, unos contratos temporales como máximo de seis años.

"Tenemos muchos más costes por los que tenemos que pedir al Gobierno que aumente las transferencias a las comunidades autónomas", concluye la responsable de Universidades.

Ángel Sánchez, vicerrector de Planificación Económica y Estratégica de la Universidad de Alicante (UA), tiene que afrontar en su día la aplicación de ese plan "que ha aportado cosas positivas muy importantes, sobre todo la certidumbre". "Es imprescindible para poder desarrollar políticas estratégicas en cualquier universidad y planificar actuaciones".

Un punto que agradece porque han sido "quince años prácticamente sin saber o sabiendo a última hora con qué financiación cuentas para el ejercicio". "Queda pendiente el desarrollo de los otros dos ejes, y es la principal demanda de las universidades", resalta. Sánchez cree que el plan será suficiente cuando se desarrollen esos ejes.

El vicerrector destaca la "necesidad de generar talento y fidelizarlo" que valora que esta es una línea estratégica en la UA. Para conseguirlo "aprovechamos todos los recursos públicos que se ponen a nuestra disposición y atraer a investigadores punteros". Y la forma de hacerlo es con una unidad que apoya y asesora a los equipos de investigación a concurrir a las ayudas, añade.

Sánchez recuerda que las infraestructuras son "una de las necesidades singulares de la Universidad de Alicante" porque "tienen una edad avanzada y precisan de inversiones importantes para su rehabilitación". Una labor que están afrontando con remanentes presupuestarios, por lo que recalca la necesidad de que se abra esa línea de inversión.

María José López Sánchez, vicerrectora de Economía y Sociedad de la Universidad Miguel Hernández (UMH), comparte esa necesidad al estar en cuatro campus diferentes en los que también ejercen esa labor de transferencia de conocimiento a las empresas. "Esa tiene que quedar en el territorio más cercano, que se note aquí", subraya.

En la de emprendimiento, "entendimos que teníamos que nacer con él y lo hemos trabajado mucho con el profesorado y con los alumnos". Por ejemplo a estos les animan para que esos jóvenes den el paso, como hicieron en su momento con PLD Space.

"Hacemos un esfuerzo por entender cuáles son las necesidades de formación de las empresas", prosigue en esa línea de conexión. Y la prueba de ello la pone en el grado de moda que atiende a las numerosas compañías que hay en la provincia.

Pero ¿cómo equilibrar las cuentas?, formula la periodista Andrea Reinosa que modera la mesa. "Tenemos un portal de micromecenazgo desde 2020", detalla López poniendo de ejemplo un proyecto de un grupo de investigadores que trabajan en el estudio del cáncer de colon. "Hay muchas fórmulas y convenios de colaboración empresarial", finaliza.