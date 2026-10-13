Toni Pérez reclama la segunda pista y la conexión ferroviaria del aeropuerto: "Perderá competitividad"

El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, en el VI Foro Económico Español de Alicante. Pablo Miranzo

El presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha exigido la segunda pista y la conexión ferroviaria del aeropuerto de Alicante el VI Foro Económico Español de Alicante y "antes de que pierda competitividad y no haya tiempo".

El regidor provincial ha vuelto a pedir la construcción de la segunda pista, "porque puede ocurrir que el aeropuerto esté muy tensionado y no haya tiempo para proyectar una pista, que puede tardar cinco o seis años".

La falta de una segunda pista, ha señalado Pérez, puede afectar a la competitividad en una infraestructura que ya supera los 20 millones de pasajeros.

"El día que no puedas coger un vuelo, tendremos que buscar otros aeropuertos. Lo viene pidiendo el sector empresarial porque los grandes aeropuertos tienen dos cosas: una segunda pista y conexión ferroviaria, y nosotros no tenemos ninguna", ha lamentado.

Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm

Por otro lado, Pérez ha subrayado que el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) del periodo 2027-2031 contempla 870 millones de euros para el aeropuerto en ese periodo, pero aclara "que se financia con tasas que han subido para pasajeros y aerolíneas".

Así, ha criticado la conectividad del aeropuerto de Alicante-Elche y la necesidad de una conexión ferroviaria a la altura de la provincia.

"Somos el único aeropuerto sin conexión y estamos condenando a 20 millones de personas a desplazarse por carretera", ha indicado.

"El drama es que un señor de Mánchester tenga que pasar por la misma carretera en la que conectamos una población de 600.000 habitantes entre Alicante y Elche. Eso no pasa en ningún lugar de Europa", ha asegurado.

Contra la turismofobia

Durante su intervención, el presidente también ha cargado contra aquellos que demonizan el sector y quieren "poner aranceles a su producto estrella en Alicante, la Comunitat Valenciana y España", en clara alusión a la tasa turística.

Y ha destacado que el turismo es el motor de la provincia, donde "no existe el debate entre interior y costa: está perfectamente marcado y debe servir de modelo".

Incluso ha declarado que hasta las ciudades más industriales "están haciendo un guiño al turismo para atraer una parte del pastel".

"La calidad de vida rebosa en nuestras infraestructuras, nuestra capacidad de generar recursos y nuestra fortaleza como referente turístico", ha apuntado.

Como ejemplo de municipios que han hecho del turismo su forma de ser ha nombrado a Torrevieja, Benidorm, Jávea y Dénia, "donde solo hay aristas positivas".

Si bien ha reconocido que "hay lugares que no se han preparado para la industria de la felicidad. A pesar de que no hay industria que distribuya mejor la riqueza".

Como prueba de ello ha expuesto que el 19 % del producto interior en la Comunitat Valenciana viene del turismo, una industria que "genera empleo como ninguno".

Pese a ello, ha reconocido que "los ayuntamientos prestamos muchísimos servicios más allá de nuestras competencias y hemos caído en una financiación que no llega. El IVA, sea turístico o no, debe repercutir en el lugar donde se está generando. El que tiene el dinero no lo quiere dar".

Por último, ha puesto en valor el ciclo integral del agua impulsado por la Diputación en 130 municipios mediante la gestión conveniada, con un rendimiento que está "muy por encima de la media española y europea".