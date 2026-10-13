Pérez Llorca reivindica la pujanza de Alicante frente a los recortes presupuestarios: "No podrán parar esta provincia"

"El que trabaja y se esfuerza siempre tiene su recompensa y no podrán parar esta provincia". Con este firme mensaje ha arrancado su intervención el presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, en la apertura institucional del VI Foro Económico Español de Alicante.

Durante su discurso de este martes, el jefe del Ejecutivo autonómico reivindica la pujanza y el carácter emprendedor del tejido empresarial alicantino frente a los obstáculos derivados de la infrafinanciación estatal y las secuelas de la DANA, ante las cuales denunció la falta de respaldo del Gobierno central.

Pérez Llorca ha vertebrado su propuesta en la fuerza inversora de la Generalitat, destacando el despliegue de infraestructuras sanitarias clave, la puesta a pleno rendimiento de la Ciudad de la Luz tras años de inactividad y la financiación autonómica de proyectos hídricos esenciales.

Juan Francisco Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana

En el plano presupuestario, el jefe del Consell coincide con las reflexiones vertidas por el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, respecto a los obstáculos que afronta el territorio por el trato del Ejecutivo central.

Pérez Llorca denuncia que el Gobierno de España no otorga a la Comunitat Valenciana el reconocimiento que le corresponde por peso demográfico y económico: "Aquí viven 5 millones y medio de personas. Estamos entre las cuatro comunidades más importantes del país".

A su juicio, la región sufre decisiones injustas provocadas por quienes no estiman al país, una situación agravada por la catástrofe de la DANA, ante la cual asegura que los valencianos han tenido que recuperarse por sus propios medios.

A pesar de estas trabas, el presidente presume del esfuerzo realizado para devolver la capacidad inversora a la provincia de Alicante y a sus municipios.

En este sentido, critica la etapa del anterior Gobierno tripartito, reprochando que bajo su mandato parecía que "del Mascarat hacia abajo ya no era tan importante", una percepción que garantiza que ha cambiado radicalmente bajo la actual administración autonómica

Ofensiva inversora en sanidad

En el área de los servicios públicos esenciales, Pérez Llorca subraya que la presente legislatura se erige como la etapa clave de la sanidad en la provincia.

El presidente enumera las actuaciones puestas en marcha, entre las que sobresalen los proyectos del Hospital de la Vega Baja, la ampliación del Hospital General de Alicante, el Instituto de Investigación de Alicante y la red de centros de salud.

El dirigente admite que el Consell ha tenido que asumir un mayor nivel de endeudamiento ante la insuficiencia de recursos estatales, aunque justifica la decisión alegando que "había que hacerlo y era necesario".

Reimpulsar Ciudad de la Luz

Uno de los pilares centrales de su discurso es el reimpulso al complejo audiovisual de la Ciudad de la Luz. Pérez Llorca lamenta que esta instalación, considerada "una de las mayores infraestructuras en Europa para el campo audiovisual", permaneciera "completamente aparcada, cerrada y sin uso" durante ocho o nueve años por prejuicios partidistas del Ejecutivo anterior.

El presidente anuncia que el recinto estará a pleno rendimiento durante el próximo año, lo que generará un impacto de gran calado en la capital alicantina y obligará a planificar futuras ampliaciones y mejoras.

Compromiso de futuro

Respecto a las infraestructuras hídricas, el jefe del Ejecutivo autonómico denuncia los incumplimientos del Gobierno de España con la provincia.

Como ejemplo, detalla lo ocurrido con el proyecto de Vertido Cero en la ciudad de Alicante, donde la Generalitat asumió la elaboración de las propuestas para optar a fondos europeos y, una vez completada su parte, la administración central decidió renunciar al acuerdo.

Frente a este abandono, resalta las inversiones autonómicas en depuradoras, -como la actuación acometida en Alicante junto al Consorcio de la Marina-, y las mejoras en el trasvase.

Pérez Llorca sostiene que la gran carga económica asumida por la Generalitat tras la DANA, -donde afirma haber ejecutado ya el 97% de las obras comprometidas-, no ha frenado la capacidad inversora en el resto de la Comunitat Valenciana.

Ironizando sobre la resistencia del pueblo valenciano, confiesa que "a veces parecemos espartanos", pero advierte de que ningún recorte frenará el crecimiento alicantino: "El que trabaja y se esfuerza siempre tiene su recompensa y no podrán parar esta provincia".

Aunque rehúsa profundizar en clave electoral por respeto a la institucionalidad del foro, manifiesta su convicción de que las actitudes de inacción recibirán la debida respuesta ciudadana.

Pérez Llorca concluye su discurso comprometiéndose formalmente a integrar las propuestas que se expongan en el VI Foro Económico en la acción de gobierno: "Asumo aquí el compromiso de que esas buenas ideas que tratéis en esta jornada, que sean buenas para nuestra tierra, tomaremos nota y las desarrollaremos".