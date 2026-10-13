Pedro J. critica "el efecto de la infrafinanciación en Alicante" y valora que Pérez Llorca "proporciona estabilidad"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, arranca la VI edición del Foro Económico de EL ESPAÑOL de Alicante con "la infrafinanciación tiene consecuencias". Y esas, como recuerda, en "lo más cotidiano e inesperado".

El robo del tesoro de Villena es uno de esos asuntos a los que se refiere, como señala las críticas sobre la falta de financiación. Si bien, recuerda que en el caso del Louvre se detuvo a sus responsables, en el caso de este municipio alicantino la investigación sigue en marcha.

Y la falta de calentadores en los vestuarios que criticaba la Asociación Unificada de Guardias Civiles es otro ejemplo "del maltrato que está sufriendo la Comunitat Valenciana en la financiación y el maltrato inaceptable que sufre la provincia de Alicante se manifiesta en todos los órdenes".

Pedro J. Ramírez, presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL

Otro ejemplo de ello es la conexión del aeropuerto de Alicante-Elche, que no tiene conexión ferroviaria ni una segunda pista, y lo mismo con los problemas de transporte a Valencia. "Todo eso incide en vuestro bienestar y modelo de desarrollo".

Frente a ello, "la iniciativa y empeño de sus gentes, el impulso de poner en marcha cosas tiene un sector de servicios potente, un agroalimentario que es la envidia y en Alicante se construye más que en el resto de España".

Pero, como remarca en su discurso, "falta inversión industrial" y a eso suma la "brecha salarial de 15 puntos que es un lastre para la provincia de Alicante" y la "brecha que sigue agrandándose en la provincia: la de la accesibilidad a la vivienda".

Pedro J. Ramírez con las principales autoridades en la inauguración del foro. Pablo Miranzo

Son situaciones que "venimos radiografiando año tras año y no debería continuar ni un año más sin que haya una enérgica respuesta por parte de las instituciones". De ahí que lo enlace con "las semanas decisivas porque de lo que ocurra el 29 de noviembre va a depender la suerte de Alicante" y luego con las elecciones municipales y autonómicas.

Será "un tiempo de tensa expectativa y con sentido del compromiso personal y de movilización social cara a las urnas porque España no puede seguir así". De ahí que critique que "España no puede seguir con un gobierno que en cuatro años no ha tenido presupuestos, que vulnera todas las reglas de la cultura democrática".

El presidente y director de EL ESPAÑOL remarca que "nadie puede construir nada si no se le dan los instrumentos adecuados".

"Hay que elogiar la firmeza y claridad de ideas del Gobierno de la Generalitat, que ha resistido los cantos de sirena que pretendían convertir a la Comunitat Valenciana en la coartada que legitimara un cambio de modelo de financiación absolutamente injusto y volcado en proporcionar a Cataluña las exigencias de las que dependía la aritmética parlamentaria".

"La Comunitat Valenciana nunca ha pedido privilegios, lo que ha pedido siempre es libertad para poder jugar con igualdad de oportunidades", subraya.

Ramírez recuerda los cambios respecto a la última edición, tras la salida de Mazón y "ahora estamos en una etapa en la que todas las energías pueden concentrarse en mirar hacia adelante".

La sala del Distrito Digital repleta y atenta al discurso de Pedro J. Ramírez. Pablo Miranzo

Ahí señala el trabajo de Juanfran Pérez Llorca que "está proporcionando estabilidad". Prueba de ello, que se hayan conseguido sacar adelante unos nuevos presupuestos.

"Con una infrafinanciación y castigo permanente de los presupuestos, es una paradoja que estén abordando la bajada de impuestos en el IRPF o la ley de simplificación administrativa, la nueva ley del suelo que permita la construcción de más vivienda y más deprisa".

"Estamos en el comienzo de una nueva etapa que puede ser extraordinariamente fructífera si los ciudadanos toman las decisiones adecuadas", señala.

Un camino en el que estará EL ESPAÑOL y del que se enorgullece de recordar que en estos seis años se ha convertido en el periódico más leído en la Comunitat Valenciana y en siete de los últimos doce meses el periódico más leído de la provincia de Alicante.

"Siempre he encontrado en la Comunitat Valenciana y especialmente en Alicante a los lectores que comparten unos valores liberales moderados, en favor del emprendimiento, del Estado de derecho".

Un punto en el que recuerda "que es inaceptable que siga ocurriendo lo que sigue ocurriendo" por lo que termina deseando con "prudente esperanza" que cuando se celebre el séptimo foro de EL ESPAÑOL "muchas cosas serán diferentes".