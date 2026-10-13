El nuevo Plan General transformará Alicante con más suelo industrial y viviendas: "Hay que ir previendo la obra"

¿Qué ciudad queremos? Con el plan general de la ciudad de Alicante aprobado este año se sientan las bases para poder definirlo ya que marca 4,3 millones de metros cuadrados de suelo industrial y hasta 45.000 nuevas viviendas.

Antonio Peral, concejal de Urbanismo y Conservación de Inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, arranca la mesa del sexto foro económico de EL ESPAÑOL celebrando que este documento "ha mostrado que este equipo de gobierno lo que pretende es que sea la ciudad en los próximos 25 años".

Y tener más suelo industrial es uno de los logros que valora Peral, "una de las necesidades de la ciudad". Para que eso se traduzca en resultados económicos están trabajando también en la tramitación de los expedientes, añade.

Mesa redonda. El nuevo Plan General de Alicante

Jesualdo Ros, secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante (PROVÍA), valora el crecimiento de viviendas que acompaña el crecimiento poblacional que está registrando la capital. "Está bien dimensionado, pero una cosa es pintarlo y otra cosa es construirlas", remarca.

Por eso pide una agenda por horizontes, el primero en 2030, en el que se vea la ejecución, y luego bianualmente o quinquenalmente. "Hay que ir previendo la obra", subraya Ros.

Armando Ortuño, asesor de Proyectos del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante (INECA), destaca el cambio con el suelo industrial. "La ubicación es muy oportuna porque buena parte de ese suelo viene a completar polígonos, como el de Las Atalayas, en el punto de máxima accesibilidad de la provincia", razona.

A partir de ahí Ortuño lleva su discurso a la aplicación de la innovación y las humanidades en la enseñanza. "Con la formación de clústeres tecnológicos podríamos dar el salto para ofrecer soluciones al mundo", asegura en referencia al trabajo en agua y salud como puntales de liderazgo en la provincia de Alicante.

Peral, declarado admirador del Plan General, agradece el trabajo hecho en la Concejalía de Urbanismo por parte de los técnicos para dar respuesta "a cómo queremos que crezca la ciudad de Alicante con los espacios que no estaban atendidos de forma suficiente y llegar a los 450.000 habitantes o más, con sus exigencias".

Este plan estructural, prosigue el concejal, "tiene como diferencia que lo primero que ha hecho ha sido ponerse a disposición de los vecinos, con dos procesos participativos para conocer las líneas maestras del plan, y con los municipios periféricos "porque hay infraestructuras que tenemos que compartir y que serán tan útiles para nosotros como para ellos".

"Queremos sacar partido de la oportunidad de que grandes municipios de la Comunitat Valenciana estemos a veinte kilómetros de distancia, como mucho", indica a Héctor Fernández, el delegado de EL ESPAÑOL en Alicante y que modera esta mesa.

Ros agradece que se regule para "saber dónde se puede edificar y bajo qué condiciones" y así reducir la incertidumbre empresarial.

Ortuño cierra la mesa recordando la necesidad de inversión en las infraestructuras y de las comunicaciones "porque nos cuesta mucho, a veces, llegar a esos lugares de la toma de decisiones". "Tenemos que incorporar a los jóvenes y a los inmigrantes", concluye para que nos aporten el conocimiento "que nos va a enriquecer sobremanera".