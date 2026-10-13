Silvia Ibáñez, concejala de Comercio y Mercados y tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Elda, en el VI Foro Económico Español de Alicante. Pablo Miranzo

Elda revitaliza su comercio local con ayudas, eventos y exposición en redes para "triplicar las aperturas"

El comercio local de Elda ha tenido su lugar en el VI Foro Económico Español de Alicante de la mano de Silvia Ibáñez, concejala de Comercio y Mercados y tercera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Elda, quien ha destacado la revitalización del Casco Histórico y sus negocios de proximidad con ayudas, eventos y exposición en redes sociales para "triplicar las aperturas en los próximos dos o tres años".

El Ayuntamiento de Elda ha concluido este año las obras de reurbanización y mejora de la accesibilidad en el entorno de la iglesia de Santa Ana, una actuación que ha permitido recuperar y poner en valor el corazón del Casco Histórico de la ciudad.

Con la intervención el municipio gana un nuevo espacio pensado para el paseo, el descanso, el disfrute al aire libre y, sobre todo, incentivar y reactivar el comercio en el centro.

Para ello, el municipio ha iniciado una línea de ayudas de hasta 30.000 euros para nuevos proyectos para calzado y marroquinería.

Silvia Ibáñez, concejala de Comercio y Mercados y tercera teniente de alcalde del Ayto de Elda

"No solo las calles y la ciudad están nuevas, sino que esta línea de ayuda es importante para dar ese último empujón a aquel emprendedor que quiera apostar por el sector del calzado, nuestra industria tradicional, pero estamos abiertos a cualquier tipo de comercio y con ayudas de hasta 20.000 euros para abrir otros negocios", ha explicado la concejala.

Paralelamente a las nuevas aperturas, la línea de ayudas orientada a la consolidación del tejido comercial preexistente ha recibido un gran respaldo.

Ibáñez ha indicado que las subvenciones están pensadas "a largo plazo, no solo para empezar, sino para mantenerse".

Más allá del impulso económico, Elda ha dado el salto a las redes sociales para dinamizar sus comercios con publicaciones en diferentes plataformas para dar visibilidad a su comercio de proximidad.

Otro de sus pilares son los eventos, como el Elda Shopping Night, una noche pensada para disfrutar del comercio local.

El próximo sábado 17 de octubre, las calles del centro de Elda se transforman en un gran escaparate con más de 100 comercios lleno de luz, música, actividad y buen ambiente al que la concejala ha invitado a acercarse a todos los alicantinos.

Y frente al reto que supone las compras en línea y en grandes superficies, la concejala de Comercio y Mercados ha señalado que desde el consistorio están trabajando "un centro comercial abierto".

"Llevamos ya creadas varias marcas bajo este paraguas. Y aunque hoy en día es mucho comercio online, luego el comercio necesita un lugar físico también para poder hacer la gestión de todos sus pedidos, por lo que esto es una oportunidad también para ellos", ha añadido.

"Muchos nos lo trasladaban y además hemos visto con estas ayudas las personas que tienen su negocio online que empiezan a ver que puede ser interesante poder abrir en el centro histórico porque además eso se va contagiando y es importantísimo para todos", ha concluido.