El alcalde de Alicante, Luis Barcala, en la apertura del VI Foro Económico Español de Alicante. Pablo Miranzo

Alicante, referencia en sostenibilidad e innovación en Europa: "Estamos solos, pero podemos aspirar a todo"

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha destacado los proyectos en sostenibilidad e innovación de la ciudad que son referencia en Europa en el VI Foro Económico Español de Alicante, subrayando la resiliencia del territorio pese a su histórica infrafinanciación: "Aunque estemos solos, podemos aspirar a todo, es nuestra forma de afrontar la vida, estamos acostumbrados"

El regidor alicantino ha criticado que tras seis años de foros económicos de EL ESPAÑOL de Alicante, la situación económica de la provincia "sigue igual", ha lamentado.

Pese a las dificultades que supone ser la provincia 52 de 52 en cuanto a financiación estatal, Barcala ha indicado que Alicante se encuentra en un momento de transformación estructural.

El alcalde ha adelantado que volará este martes a Bruselas para defender el proyecto de sostenibilidad mixto junto a Aguas de Alicante del parque inundable de La Marjal, uno de los finalistas en los premios New European Bauhaus en la categoría de Circularidad, Sostenibilidad e Innovación.

Luis Barcala Sierra, alcalde de Alicante

En esta fase decisiva, la infraestructura alicantina compite con otras tres candidaturas internacionales ubicadas en Zaragoza, Marsella (Francia) y Viscri (Rumanía).

"Vamos con toda la confianza porque creemos que el modelo de desarrollo y el proyecto que hemos presentado, que no solo ha sido excelentemente valorado, sino que tiene muchas posibilidades de ganar", ha añadido.

Así, Barcala ha destacado otro hito: ser una de las seis ciudades seleccionadas que aspiran a convertirse en Capital Europea de la Innovación.

La Comisión Europea ha seleccionado a la capital alicantina como una de las seis semifinalistas de los premios iCapital 2027,

"El año pasado éramos la única española, ahora estamos con Madrid y Valencia, estamos compitiendo con los mayores, no es el resultado de un día, sino una estrategia de cambio productivo", ha declarado.

De esta manera, ha apuntado que Alicante "está preparada, está compitiendo aunque no nos ayuden porque tiene talento, capacidad, espíritu competitivo y colaboración entre lo público y lo privado".

Otro de los pilares que sostienen esta transformación del modelo de ciudad es el Plan General Estructural, "que definirá el futuro de todos y en el que todos han intervenido de manera participativa".

En lo económico, el regidor ha expuesto el momento "especialmente singular e histórico" en el que se encuentra Alicante, liderando la creación de empleo en la provincia.

Así, la capital alicantina concentra el 18 % de las empresas de Alicante y genera una cuarta parte de del producto interior bruto de nuestra provincia, generando el 43% de los puestos de trabajo de la provincia".

Estos datos, ha continuado, son el motor que empuja a Alicante a seguir creando empleo, "porque es el bienestar de las personas es lo que nos impulsa todos los días a seguir mejorando".

Este 13 de octubre, EL ESPAÑOL, Invertia y De Alicante organizan el VI Foro Económico Español de Alicante, en el Distrito Digital Edificio 5 (Muelle de Poniente, Puerto de Alicante).

Durante la jornada se analiza la situación actual de la sanidad, el turismo o la economía y se trasladará su visión de futuro, contando para ello con representantes de la Administración Pública y destacados especialistas.