Salvador Sánchez, director del Área de Desarrollo de Negocios de IBIDEM Abogados, en el VI Foro Económico Español de Alicante. Pablo Miranzo

Alicante, ante la oportunidad de ser referente europeo en "la guerra de la propiedad intelectual y la IA"

Salvador Sánchez, director del Área de Desarrollo de Negocios de IBIDEM Abogados, ha destacado en el VI Foro Económico Español de Alicante la oportunidad estratégica de Alicante para convertirse en defensora del conocimiento y la innovación en Europa "en la guerra de la propiedad intelectual y la IA".

"Somos la mejor provincia para que apostemos por un territorio que sea referente europeo en el conocimiento y defensa de la propiedad intelectual para generar innovación, a la altura de Estados Unidos, China y Japón", ha comparado.

El experto ha recordado que Alicante alberga la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y cuenta con órganos judiciales especializados en litigios relacionados con marcas y diseños internacionales.

También ha señalado el papel del Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual y las nuevas posibilidades de protección de productos artesanales e industriales mediante indicaciones geográficas.

Salvador Sánchez, director del Área de Desarrollo de Negocios de IBIDEM Abogados

Así, el territorio juega un papel clave en esta batalla por la propiedad intelectual de la que ya hablaba Víctor Hugo, ha subrayado.

Para ello ha viajado 150 años atrás, concretamente a París en 1878 para rescatar las palabras de Víctor Hugo: "El escritor propietario de su obra es el escritor libre. Quitarle su propiedad es quitarle su independencia".

Esta disputa ha escalado a un nuevo nivel con la irrupción de la inteligencia artificial.

Durante años, la propiedad intelectual ha tratado de establecer unas reglas para proteger la creatividad, el conocimiento y la innovación. Una disputa en la que aparece "un nuevo protagonista, la inteligencia artificial, con una capacidad extraordinaria para aprender, crear y transformar cuanto encuentra a su paso".

Ha comparado esta herramienta con la figura del inventor y la sociedad. "El inventor obtiene la posibilidad de explotar en exclusiva su invención durante unos años y la sociedad recibe conocimiento técnico que podrá utilizar libremente cuando expire la patente".

Sin embargo, Sánchez ha sostenido que "con los derechos de autor sucede algo distinto, aunque existe una finalidad semejante de fomentar la creación cultural".

"Son derechos diferentes, con reglas y duraciones distintas, pero todos contribuyen, cada uno a su manera, a crear un entorno en el que resulte atractivo investigar, inventar, diseñar, emprender y crear. Porque, en definitiva, una sociedad que quiere fomentar la innovación y la cultura necesita encontrar un equilibrio entre proteger a quienes crean y permitir que los demás puedan seguir creando a partir del conocimiento existente", indica.

La cuestión plantea grandes desafíos jurídicos que Sánchez ha ejemplificado en algunas de las disputas más importantes.

Es el caso de Thomson Reuters contra ROSS Intelligence, el de Stephen Thaler o GEMA contra OpenAI, entre otras.

Todo ello para cuestionar si una obra sin autor humano puede obtener esa protección, dónde acaba la inspiración, dónde empieza la infracción o hasta dónde puede llegar un sistema de inteligencia artificial cuando devuelve al usuario fragmentos o letras de obras ajenas.

"Estas son las preguntas que llegan o llegarán a los despachos y a los tribunales", ha indicado.

Y ha adelantado que con la expansión de la IA aumentará la importancia de proteger marcas, diseños, obras e innovaciones. "Las empresas necesitarán asesoramiento jurídico preventivo y profesionales especializados capaces de defender sus derechos. También serán necesarios tribunales con conocimientos técnicos y capacidad para resolver estos conflictos con rapidez y rigor".

Con todo, ha animado a aprovechar las instituciones y conectarlas con las empresas, universidades, centros tecnológicos y profesionales de toda la provincia para generar conocimiento e innovación de forma conjunta.