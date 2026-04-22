ESIC Business & Marketing School forma el talento que las empresas necesitan: "Hay que saber leer el mercado"

En un mercado laboral tan exigente como el actual, las empresas van más allá de los conocimientos técnicos. Priorizan profesionales que sepan adaptarse, comunicar con claridad, colaborar en equipo y aportar valor desde el primer día.

ESIC Business & Marketing School es todo un referente en este ámbito, formando personas preparadas no solo para el presente, sino para liderar el futuro profesional.

El modelo educativo de ESIC conecta directamente con las necesidades de las empresas. No se limita a transmitir conocimientos, sino que desarrolla competencias clave como la resiliencia, el trabajo en equipo, el liderazgo, la comunicación, el pensamiento crítico y la solución de problemas.

Estas habilidades marcan la diferencia en un entorno cambiante y potencian trayectorias profesionales sólidas y sostenibles.

Las organizaciones valoran cada vez más perfiles que combinen técnica y actitud: capacidad para trabajar en equipos diversos, resolver problemas con criterio y tomar decisiones con visión de futuro.

ESIC integra estas competencias en sus programas, respondiendo con precisión a lo que el mercado demanda hoy.

Agustín Carrilero, director general del campus de la Comunitat Valenciana de ESIC Business & Marketing School, lo resume bien: hay que "leer el mercado" e implementar cambios con rapidez. Esta visión refleja el enfoque de ESIC: una formación práctica, conectada con la empresa y lista para adaptarse a los nuevos retos profesionales.

ESIC despliega su oferta formativa a través de áreas complementarias que cubren todas las etapas del desarrollo profesional.

Los grados sientan las bases con programas en Marketing, Business, International, Comunicación y Digital Business, orientados a desarrollar desde el inicio competencias prácticas y visión estratégica.

Los posgrados profundizan en especializaciones clave, mientras que los másteres como MBA, Marketing, Digital Business, Recursos Humanos, Finanzas y logística, forman directivos con experiencia aplicada y conexión directa con empresas líderes.

Por su parte, ESIC Corporate ofrece soluciones a medida para organizaciones, con programas in company que fortalecen competencias ejecutivas y alinean equipos con objetivos estratégicos.

Esta estructura integral le permite acompañar trayectorias completas: desde la titulación inicial hasta la formación continua de profesionales senior, en sintonía con las demandas del mercado.

El talento no surge solo; se construye paso a paso. A través de proyectos reales, contacto con el mundo empresarial y un aprendizaje enfocado en resultados. ESIC combina rigor académico con experiencia práctica para formar profesionales que generan impacto real.

Así, ESIC refuerza su posición como referencia en marketing, economía digital y management.

Su propuesta no solo prepara para encontrar empleo, sino para construir carreras con sentido y proyección a largo plazo, como lo demuestran sus más de 80.000 antiguos alumnos y su de tasa de empleabilidad 94%.

En el mundo profesional el éxito depende de unir conocimiento, actitud y preparación. ESIC lo hace posible: forma a los profesionales que las empresas necesitan y que el futuro requiere.