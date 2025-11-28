Así fue la fiesta de los mil leones: un holograma, future chic y EL ESPAÑOL siempre en guardia

El pasado lunes, 24 de noviembre, el corazón del Ayuntamiento de Madrid se convirtió, por una noche, en el kilómetro cero simbólico del periodismo digital líder en España. Bajo esa cúpula, el diario reunió a un millar de personas que, en algún momento de esta flamante década, lo han acompañado de la mano.

Hace diez años nació EL ESPAÑOL. Con motivo de esta efeméride tan especial, el periódico celebró su aniversario mirando exactamente hacia donde siempre quiso: al futuro. Y lo hizo en un escenario inmejorable: la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, con sus 2.000 cristales triangulares —todos diferentes entre sí— formados por 2.966 barras y 1.034 nudos unidos uno a uno.

Diez años dan para mucho, y en ese tiempo EL ESPAÑOL ha demostrado que la conversación pública no se entiende sin su rugido diario, sin su zarpazo certero. En la gran noche de su X Aniversario también pisaron con fuerza su alfombra roja algunas de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ de España, la cantante Nuria Fergó, su compañero en Operación Triunfo Manu Tenorio, junto a su esposa, Silvia Casas; la doctora Carla Barber; la diseñadora Fiona Ferrer-Leoni; la divulgadora científica Marián ‘Boticaria’ García; y Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, junto a Cósima Ramírez, diseñadora de moda.

Del mundo de la empresa Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Albert Triola, vicepresidente senior de Oracle; Antonio Huertas, presidente de Mapfre; Juan Abarca; presidente de HM Hospitales; Fernando Campos, CEO de DKV; Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel; Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei, o Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar.

Por su parte, las presentadoras Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Sandra Golpe, Ana Terradillos, Sandra Barneda, Emma García y Patricia Pardo con su marido, Christian Gálvez; los escritores Boris Izaguirre y Carmen Posadas; y el torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’, acompañado por su esposa, Virginia Troconis.

Del ámbito de la comunicación disfrutaron de la velada Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa; Alejandro Salem, consejero delegado de Mediaset; José Antonio Sánchez , CEO y presidente de Titania y editor de El Confidencial; o Ricardo Cabornero, director general de Amazon Prime Video en España.

No hubo representante de los poderes del Estado que no respondiera a la llamada de Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL. Entre los asistentes se encontraban José María Aznar, expresidente del Gobierno; Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular; magistrados como el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz; y la abogada y ex miembro del Parlamento Europeo Paca Sauquillo.

Entre los looks más destacados —con el blanco y el plateado por bandera— se encontraban el de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, diseñado por Pilar Dalbat; el de Charo Izquierdo, consejera editorial de EL ESPAÑOL y directora de ENCLAVE ODS; el de la influencer y empresaria Tamara Gorro; o el de la creadora de contenido Paula Ordovás.

El dress code de la noche estaba claro y resumido en dos categóricas palabras: Future Chic. Trasladada al terreno de la estética, esta filosofía interpreta la elegancia contemporánea desde un lenguaje técnico, depurado y visionario. El evento se convirtió en el escenario ideal para explorar esta corriente, que redefine la sofisticación clásica a través de materiales innovadores, estructuras arquitectónicas y una paleta de matices metálicos.

El presente en holograma En un momento de la gala, desde un lado del gran patio central, apareció Cruz Sánchez de Lara, de carne y hueso, brillante y excelsa, para dar la bienvenida a los presentes. De la nada, como por arte de magia, como por cosa de una inteligencia artificial, emergió a su lado Pedro J. Ramírez. No había carne ni hueso: era un holograma con el que la vicepresidenta ejecutiva mantuvo una fluida conversación.

Cruz Sánchez de Lara y el holograma de Pedro J. Ramírez

“No está mal aparecer de la nada cuando tantos han querido verme desaparecer”, guiñó Ramírez. “Cuidado, porque la tecnología permite al poder controlarnos mejor”, advirtió el holograma, a todas luces, el director reconvertido en una especie de Mago de Oz “Toda esa legión de funcionarios, de altos cargos… Me hubiera gustado invitar a los mil de La Moncloa para que vinieran hoy a la fiesta, pero no habría cabido nadie más. Quizá hubiera sido mejor que viniese su jefe o que enviase a uno de sus veintitantos ministros”, sonrió en forma de placa fotográfica. El presidente de EL ESPAÑOL -ahora sí, de verdad- pidió un pacto de Estado por la elegancia política.

“El futuro de la humanidad será elegante o no será. Y no me refiero a la elegancia en la forma de vestir, sino a la elegancia interior, a la elegancia en la conducta y las costumbres. Ortega y Gasset lo resumía en el sentido de la contención humana: ser fuego y frígido alabastro”. - Pedro J. Ramírez

El alcalde José Luis Martínez-Almeida quiso felicitar al periódico por esta década en la que se ha consolidado como “uno de los grandes referentes” de la comunicación y por permitir que “todos sepamos la verdad”. Insistió en que, hoy más que nunca, hay que preservar “nuestro modelo de convivencia constitucional” y que, para ello, los medios son un “pilar esencial de la democracia”, contribuyendo a que España sea “un país con un futuro que pueda ser cada día mejor”.

Isabel Díaz Ayuso interviene en la gala José Luis Martínez-Almeida durante su intervención

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso dio la enhorabuena a EL ESPAÑOL y a su director por el mérito de poner en marcha un diario “que informe, influya y crezca por méritos propios”. Ramírez y Sánchez de Lara pusieron el broche de oro a la parte más institucional de la gala con un brindis que dio el pistoletazo de salida a la fiesta. Juntos, hace exactamente diez años, decidieron unirse, como cantó Ana Belén, a la sombra de un león.