Así fue la fiesta de los mil leones: un holograma, future chic y EL ESPAÑOL siempre en guardia

Diez años de EL ESPAÑOL: el león que ruge más fuerte que nunca celebra su primera década mirando al futuro

El Palacio de Cibeles iluminado durante la velada
Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara posan en el photocall
Publicada:
Actualizada:

Hace diez años nació EL ESPAÑOL. Con motivo de esta efeméride tan especial, el periódico celebró su aniversario mirando exactamente hacia donde siempre quiso: al futuro. Y lo hizo en un escenario inmejorable: la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, con sus 2.000 cristales triangulares —todos diferentes entre sí— formados por 2.966 barras y 1.034 nudos unidos uno a uno.

El pasado lunes, 24 de noviembre, el corazón del Ayuntamiento de Madrid se convirtió, por una noche, en el kilómetro cero simbólico del periodismo digital líder en España. Bajo esa cúpula, el diario reunió a un millar de personas que, en algún momento de esta flamante década, lo han acompañado de la mano.

Una década de rugidos

No hubo representante de los poderes del Estado que no respondiera a la llamada de Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL. Entre los asistentes se encontraban José María Aznar, expresidente del Gobierno; Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular; magistrados como el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz; y la abogada y ex miembro del Parlamento Europeo Paca Sauquillo.

José Luis Martínez-Almeida atiende a la prensa
Boris Izaguirre en la alfombra roja
Del ámbito de la comunicación disfrutaron de la velada Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa; Alejandro Salem, consejero delegado de Mediaset; José Antonio Sánchez, CEO y presidente de Titania y editor de El Confidencial; o Ricardo Cabornero, director general de Amazon Prime Video en España.

Por su parte, las presentadoras Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Sandra Golpe, Ana Terradillos, Sandra Barneda, Emma García y Patricia Pardo con su marido, Christian Gálvez; los escritores Boris Izaguirre y Carmen Posadas; y el torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’, acompañado por su esposa, Virginia Troconis.

Ana Rosa Quintana y Ana Terradillos
Ana Rosa Quintana y Ana Terradillos
José María Aznar
José María Aznar
Marián García y Gema Herrerías
Marián García y Gema Herrerías
Rubén Fernández-Costa, Pilar Dalbat y Charo Izquierdo
Rubén Fernández-Costa, Pilar Dalbat y Charo Izquierdo
Sandra Golpe
María Ubago, María José Rodríguez Rojas y María Fuensanta Salcedo
María Ubago, María José Rodríguez Rojas y María Fuensanta Salcedo

Del mundo de la empresa Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Albert Triola, vicepresidente senior de Oracle; Antonio Huertas, presidente de Mapfre; Juan Abarca; presidente de HM Hospitales; Fernando Campos, CEO de DKV; Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel; Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei, o Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar.

Noelia López
Noelia López
Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis
Manuel Díaz 'El Cordobés' y Virginia Troconis

Diez años dan para mucho, y en ese tiempo EL ESPAÑOL ha demostrado que la conversación pública no se entiende sin su rugido diario, sin su zarpazo certero. En la gran noche de su X Aniversario también pisaron con fuerza su alfombra roja algunas de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ de España, la cantante Nuria Fergó, su compañero en Operación Triunfo Manu Tenorio, junto a su esposa, Silvia Casas; la doctora Carla Barber; la diseñadora Fiona Ferrer-Leoni; la divulgadora científica Marián ‘Boticaria’ García; y Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, junto a Cósima Ramírez, diseñadora de moda.

Future chic

Tamara Gorro
Tamara Gorro

El dress code de la noche estaba claro y resumido en dos categóricas palabras: Future Chic. Trasladada al terreno de la estética, esta filosofía interpreta la elegancia contemporánea desde un lenguaje técnico, depurado y visionario. El evento se convirtió en el escenario ideal para explorar esta corriente, que redefine la sofisticación clásica a través de materiales innovadores, estructuras arquitectónicas y una paleta de matices metálicos.

Ana Núñez-Milara, directora de Magas, durante el X aniversario de EL ESPAÑOL
La modelo Carla Barber durante el X aniversario de EL ESPAÑOL
Milagros Méndez durante el X aniversario de EL ESPAÑOL
Cuca Gamarra durante el X aniversario de EL ESPAÑOL
Lina Smith, directora de narrativas visuales del periódico durante el X aniversario de EL ESPAÑOL
Nuria Fergó durante el X aniversario de EL ESPAÑOL
Aránzazu García durante el X aniversario de EL ESPAÑOL
Por orden de aparición: Ana Núñez-Milara, Carla Barber, Milagros Méndez, Cuca Gamarra, Lina Smith, Nuria Fergó y Aránzazu García.
Estefanía Cantos durante el X aniversario de EL ESPAÑOL

Estefanía Cantos

Entre los looks más destacados —con el blanco y el plateado por bandera— se encontraban el de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, diseñado por Pilar Dalbat; el de Charo Izquierdo, consejera editorial de EL ESPAÑOL y directora de ENCLAVE ODS; el de la influencer y empresaria Tamara Gorro; o el de la creadora de contenido Paula Ordovás.

Joseph Oughourlian
José Antonio Sánchez y Pedro J. Ramírez
El presente en holograma

En un momento de la gala, desde un lado del gran patio central, apareció Cruz Sánchez de Lara, de carne y hueso, brillante y excelsa, para dar la bienvenida a los presentes. De la nada, como por arte de magia, como por cosa de una inteligencia artificial, emergió a su lado Pedro J. Ramírez. No había carne ni hueso: era un holograma con el que la vicepresidenta ejecutiva mantuvo una fluida conversación.

Cruz Sánchez de Lara y el holograma de Pedro J. Ramírez
Cruz Sánchez de Lara y el holograma de Pedro J. Ramírez

“No está mal aparecer de la nada cuando tantos han querido verme desaparecer”, guiñó Ramírez. “Cuidado, porque la tecnología permite al poder controlarnos mejor”, advirtió el holograma, a todas luces, el director reconvertido en una especie de Mago de Oz

“Toda esa legión de funcionarios, de altos cargos… Me hubiera gustado invitar a los mil de La Moncloa para que vinieran hoy a la fiesta, pero no habría cabido nadie más. Quizá hubiera sido mejor que viniese su jefe o que enviase a uno de sus veintitantos ministros”, sonrió en forma de placa fotográfica.

El presidente de EL ESPAÑOL -ahora sí, de verdad- pidió un pacto de Estado por la elegancia política.

“El futuro de la humanidad será elegante o no será. Y no me refiero a la elegancia en la forma de vestir, sino a la elegancia interior, a la elegancia en la conducta y las costumbres. Ortega y Gasset lo resumía en el sentido de la contención humana: ser fuego y frígido alabastro”.

- Pedro J. Ramírez

El alcalde José Luis Martínez-Almeida quiso felicitar al periódico por esta década en la que se ha consolidado como “uno de los grandes referentes” de la comunicación y por permitir que “todos sepamos la verdad”. Insistió en que, hoy más que nunca, hay que preservar “nuestro modelo de convivencia constitucional” y que, para ello, los medios son un “pilar esencial de la democracia”, contribuyendo a que España sea “un país con un futuro que pueda ser cada día mejor”.

Isabel Díaz Ayuso interviene en la gala
Isabel Díaz Ayuso interviene en la gala
José Luis Martínez-Almeida durante su intervención
José Luis Martínez-Almeida durante su intervención

Por su parte, Isabel Díaz Ayuso dio la enhorabuena a EL ESPAÑOL y a su director por el mérito de poner en marcha un diario “que informe, influya y crezca por méritos propios”.

Ramírez y Sánchez de Lara pusieron el broche de oro a la parte más institucional de la gala con un brindis que dio el pistoletazo de salida a la fiesta. Juntos, hace exactamente diez años, decidieron unirse, como cantó Ana Belén, a la sombra de un león.

Pedro J. Ramírez
Compromiso con el futuro

El león de EL ESPAÑOL nació universal, independiente, inteligente, indomable, innovador, combativo, ecuánime, plural y, sobre todo, valiente. Pero el deseo de su líder y de todo su equipo hoy es que en los próximos diez años sea el periódico en español más leído del mundo. Y no va por mal camino, pues el rey de la sabana resulta ser también el rey de los medios de comunicación. EL ESPAÑOL no sólo ruge desde lo más alto del podio, sino que ha sido líder absoluto en 31 de los 36 últimos meses, 25 de ellos de forma consecutiva.

José Luis Martínez-Almeida
Isabel Díaz Ayuso
Alberto Núñez Feijóo
En octubre, el diario logró 18,86 millones de usuarios únicos en GfK DAM. Y en la primera quincena de noviembre, consiguió 14,02 millones de usuarios únicos, según citado medidor. El dato de la primera quincena de noviembre refleja la fortaleza de EL ESPAÑOL y cómo su audiencia se va recuperando progresivamente tras los ciberataques sufridos en agosto y septiembre.

Cruz Sánchez de Lara, Pedro J. Ramírez, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida
Cruz Sánchez de Lara y Pedro J. Ramírez
¡Por los mil leones!

Todas las personas que han hecho posible, de una manera u otra, que este diario haya logrado diez años de vida —y los que quedan— no tardaron en rendirse al contagioso ritmo de Picoco's Band, la formación liderada por David Ascanio, que convirtió el recinto en una vibrante pista de baile para cerrar la noche.

Mamen Vázquez
Ana Blanco y Mario Díaz
Tamara Gorro
Tamara Gorro
Cósima Ramírez y Tristán Ramírez
Cósima Ramírez y Tristán Ramírez
Marta López Álamo
Marta López Álamo
Sandra Barneda y Paz Torralba
Emma García
Christian Gálvez y Patricia Pardo
Susanna Griso y Luis Enríquez Nistal
María Porto y Marta Villanueva
Desde los primeros acordes, la banda logró que el público se soltara, coreando cada estribillo y celebrando una década de historia con una energía que lo llenaba todo. Su repertorio de clásicos españoles de los años 80 y 90 —temas míticos que han marcado generaciones— recuperó toda su fuerza colectiva.

Por orden de aparición: Pedro J. Ramírez. Cósima Ramírez. Begoña Pérez ‘La Ordenatriz’ y Ana Núñez-Milara. Jorge Saavedra, Cruz Sánchez de Lara, Marta Sánchez Fernández, Marifrán Carazo, Vicente Azpitarte y Pilar Dalbat, diseñadora. Carolina Coria, Teresa Cuesta, Olivia Fernández y Leonor Lavado
Cósima Ramírez
Entre nostalgia, euforia y mucha complicidad, el grupo consiguió que el aniversario se transformara en una auténtica fiesta donde nadie —absolutamente nadie— se quedó sin bailar. Por diez años más de exclusivas y rugidos.

Bookazine

El nuevo 'bookazine' de Magas
Boticaria García
Julia Casademunt
La gala también dejó un espacio exclusivo para la presentación del segundo Bookazine de Magas, la revista de EL ESPAÑOL dedicada a la mujer. En esta nueva edición, visten de largo su portada con la presencia de Helen Mirren, leyenda indiscutible del cine global, referente de feminismo y emblema del talento que evoluciona sin fecha de caducidad.

La capa principal, impresa a gran escala, sirvió de punto de encuentro para celebrities y referentes de la moda que acudieron al Palacio de Cibeles de Madrid y no dejaron pasar la oportunidad de posar junto a su propio ejemplar. Casualidades de la vida, Helen Mirren, sin planearlo, lucía un look future chic ideal para el evento.

La redacción de EL ESPAÑOL
Pedro J. Ramírez y Cruz Sánchez de Lara
Agradecimientos

La fiesta de décimo aniversario de EL ESPAÑOL ha contado con la colaboración de compañías como Acciona, CaixaBank, Cosentino, DKV, El Corte Inglés, Grupo Orbyn, Huawei, Iberdrola, JP Financial, L'Oréal, Mapfre, Mucaribe, Naturgy, Philip Morris, Reoulm, Repsol, Sabadell, Sanitas, Santander, Seat, Securitas Direct, Telefónica, Tendam y Xiaomi.

Logo de Acciona
Logo de CaixaBank
Logo de Consentino
Logo de DKV
Logo de El Corte Inglés
Logo de Grupo Orbyn
Logo de Huawei
Logo de Iberdrola
Logo de JP Financial
Logo de L'Oréal
Logo de Mapfre
Logo de Mucaribe
Logo de Naturgy
Logo de Philip Morris
Logo de Reolum
Logo de Repsol
Logo de Sabadell
Logo de Sanitas
Logo de Santander
Logo de Seat
Logo de Securitas Direct
Logo de Telefónica
Logo de Tendam
Logo de Xiaomi
Créditos
Desarrollo web Sergio Mata
Producción audiovisual Javier Carbajal
Edición de vídeo José Verdugo Ani Ardoiz
© El León de El Español publicaciones S.A.