Así fue la fiesta de los mil leones: un holograma, future chic y EL ESPAÑOL siempre en guardia
Diez años de EL ESPAÑOL: el león que ruge más fuerte que nunca celebra su primera década mirando al futuro
Hace diez años nació EL ESPAÑOL. Con motivo de esta efeméride tan especial, el periódico celebró su aniversario mirando exactamente hacia donde siempre quiso: al futuro. Y lo hizo en un escenario inmejorable: la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, con sus 2.000 cristales triangulares —todos diferentes entre sí— formados por 2.966 barras y 1.034 nudos unidos uno a uno.
El pasado lunes, 24 de noviembre, el corazón del Ayuntamiento de Madrid se convirtió, por una noche, en el kilómetro cero simbólico del periodismo digital líder en España. Bajo esa cúpula, el diario reunió a un millar de personas que, en algún momento de esta flamante década, lo han acompañado de la mano.
Una década de rugidos
No hubo representante de los poderes del Estado que no respondiera a la llamada de Pedro J. Ramírez, presidente y director de EL ESPAÑOL. Entre los asistentes se encontraban José María Aznar, expresidente del Gobierno; Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular; Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid; Cuca Gamarra, vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular; magistrados como el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz; y la abogada y ex miembro del Parlamento Europeo Paca Sauquillo.
Del ámbito de la comunicación disfrutaron de la velada Joseph Oughourlian, presidente del Grupo Prisa; Alejandro Salem, consejero delegado de Mediaset; José Antonio Sánchez, CEO y presidente de Titania y editor de El Confidencial; o Ricardo Cabornero, director general de Amazon Prime Video en España.
Por su parte, las presentadoras Ana Rosa Quintana, Susanna Griso, Sandra Golpe, Ana Terradillos, Sandra Barneda, Emma García y Patricia Pardo con su marido, Christian Gálvez; los escritores Boris Izaguirre y Carmen Posadas; y el torero Manuel Díaz ‘El Cordobés’, acompañado por su esposa, Virginia Troconis.
Del mundo de la empresa Antonio Garamendi, presidente de la CEOE; Albert Triola, vicepresidente senior de Oracle; Antonio Huertas, presidente de Mapfre; Juan Abarca; presidente de HM Hospitales; Fernando Campos, CEO de DKV; Eduardo Petrossi, consejero delegado de Mahou San Miguel; Carmen González Gens, vicepresidenta de Huawei, o Almudena López del Pozo, consejera delegada de Pymar.
Diez años dan para mucho, y en ese tiempo EL ESPAÑOL ha demostrado que la conversación pública no se entiende sin su rugido diario, sin su zarpazo certero. En la gran noche de su X Aniversario también pisaron con fuerza su alfombra roja algunas de ‘Las Top 100 Mujeres Líderes’ de España, la cantante Nuria Fergó, su compañero en Operación Triunfo Manu Tenorio, junto a su esposa, Silvia Casas; la doctora Carla Barber; la diseñadora Fiona Ferrer-Leoni; la divulgadora científica Marián ‘Boticaria’ García; y Tristán Ramírez, CEO de Ágatha Ruiz de la Prada, junto a Cósima Ramírez, diseñadora de moda.
Future chic
El dress code de la noche estaba claro y resumido en dos categóricas palabras: Future Chic. Trasladada al terreno de la estética, esta filosofía interpreta la elegancia contemporánea desde un lenguaje técnico, depurado y visionario. El evento se convirtió en el escenario ideal para explorar esta corriente, que redefine la sofisticación clásica a través de materiales innovadores, estructuras arquitectónicas y una paleta de matices metálicos.
Entre los looks más destacados —con el blanco y el plateado por bandera— se encontraban el de Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de EL ESPAÑOL, diseñado por Pilar Dalbat; el de Charo Izquierdo, consejera editorial de EL ESPAÑOL y directora de ENCLAVE ODS; el de la influencer y empresaria Tamara Gorro; o el de la creadora de contenido Paula Ordovás.
El presente en holograma
En un momento de la gala, desde un lado del gran patio central, apareció Cruz Sánchez de Lara, de carne y hueso, brillante y excelsa, para dar la bienvenida a los presentes. De la nada, como por arte de magia, como por cosa de una inteligencia artificial, emergió a su lado Pedro J. Ramírez. No había carne ni hueso: era un holograma con el que la vicepresidenta ejecutiva mantuvo una fluida conversación.
“No está mal aparecer de la nada cuando tantos han querido verme desaparecer”, guiñó Ramírez. “Cuidado, porque la tecnología permite al poder controlarnos mejor”, advirtió el holograma, a todas luces, el director reconvertido en una especie de Mago de Oz
“Toda esa legión de funcionarios, de altos cargos… Me hubiera gustado invitar a los mil de La Moncloa para que vinieran hoy a la fiesta, pero no habría cabido nadie más. Quizá hubiera sido mejor que viniese su jefe o que enviase a uno de sus veintitantos ministros”, sonrió en forma de placa fotográfica.
El presidente de EL ESPAÑOL -ahora sí, de verdad- pidió un pacto de Estado por la elegancia política.
“El futuro de la humanidad será elegante o no será. Y no me refiero a la elegancia en la forma de vestir, sino a la elegancia interior, a la elegancia en la conducta y las costumbres. Ortega y Gasset lo resumía en el sentido de la contención humana: ser fuego y frígido alabastro”.
- Pedro J. Ramírez
El alcalde José Luis Martínez-Almeida quiso felicitar al periódico por esta década en la que se ha consolidado como “uno de los grandes referentes” de la comunicación y por permitir que “todos sepamos la verdad”. Insistió en que, hoy más que nunca, hay que preservar “nuestro modelo de convivencia constitucional” y que, para ello, los medios son un “pilar esencial de la democracia”, contribuyendo a que España sea “un país con un futuro que pueda ser cada día mejor”.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso dio la enhorabuena a EL ESPAÑOL y a su director por el mérito de poner en marcha un diario “que informe, influya y crezca por méritos propios”.
Ramírez y Sánchez de Lara pusieron el broche de oro a la parte más institucional de la gala con un brindis que dio el pistoletazo de salida a la fiesta. Juntos, hace exactamente diez años, decidieron unirse, como cantó Ana Belén, a la sombra de un león.
Compromiso con el futuro
El león de EL ESPAÑOL nació universal, independiente, inteligente, indomable, innovador, combativo, ecuánime, plural y, sobre todo, valiente. Pero el deseo de su líder y de todo su equipo hoy es que en los próximos diez años sea el periódico en español más leído del mundo. Y no va por mal camino, pues el rey de la sabana resulta ser también el rey de los medios de comunicación. EL ESPAÑOL no sólo ruge desde lo más alto del podio, sino que ha sido líder absoluto en 31 de los 36 últimos meses, 25 de ellos de forma consecutiva.
En octubre, el diario logró 18,86 millones de usuarios únicos en GfK DAM. Y en la primera quincena de noviembre, consiguió 14,02 millones de usuarios únicos, según citado medidor. El dato de la primera quincena de noviembre refleja la fortaleza de EL ESPAÑOL y cómo su audiencia se va recuperando progresivamente tras los ciberataques sufridos en agosto y septiembre.
¡Por los mil leones!
Todas las personas que han hecho posible, de una manera u otra, que este diario haya logrado diez años de vida —y los que quedan— no tardaron en rendirse al contagioso ritmo de Picoco's Band, la formación liderada por David Ascanio, que convirtió el recinto en una vibrante pista de baile para cerrar la noche.
Desde los primeros acordes, la banda logró que el público se soltara, coreando cada estribillo y celebrando una década de historia con una energía que lo llenaba todo. Su repertorio de clásicos españoles de los años 80 y 90 —temas míticos que han marcado generaciones— recuperó toda su fuerza colectiva.
Entre nostalgia, euforia y mucha complicidad, el grupo consiguió que el aniversario se transformara en una auténtica fiesta donde nadie —absolutamente nadie— se quedó sin bailar. Por diez años más de exclusivas y rugidos.
Bookazine
La gala también dejó un espacio exclusivo para la presentación del segundo Bookazine de Magas, la revista de EL ESPAÑOL dedicada a la mujer. En esta nueva edición, visten de largo su portada con la presencia de Helen Mirren, leyenda indiscutible del cine global, referente de feminismo y emblema del talento que evoluciona sin fecha de caducidad.
La capa principal, impresa a gran escala, sirvió de punto de encuentro para celebrities y referentes de la moda que acudieron al Palacio de Cibeles de Madrid y no dejaron pasar la oportunidad de posar junto a su propio ejemplar. Casualidades de la vida, Helen Mirren, sin planearlo, lucía un look future chic ideal para el evento.
Ratificamos un compromiso colectivo con la búsqueda de la verdad y la independencia. Sigamos construyendo unidos el periódico y la comunidad de lectores que lo hace posible.Hagámoslo juntos.
Agradecimientos
