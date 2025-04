Escotet (Abanca) cree que la guerra arancelaria "no tiene ningún sentido" y espera una pausa en las bajadas de tipos

Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca, ha reaccionado este viernes a las nuevas medidas de subida de los aranceles anunciadas por Donald Trump hace unos días y ha afirmado que "todo lo que se está haciendo con la guerra arancelaria no tiene ningún sentido".

"Al fin y al cabo, la libertad de comercio persigue en su fin último el crecimiento económico, el aprovechamiento de las ventajas competitivas de cada país, que en la práctica te traiga mejores precios, menor inflación, disminución de la pobreza, mayor estabilidad política y, en consecuencia, una mayor oportunidad de generación de bienestar", ha dicho durante su intervención en Wake Up, Spain!, el foro económico que organizan cada año EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores y que se celebra estos días en Madrid.

Vista la política arancelaria de Trump, Escotet pronostica que "lo que va a venir es una pausa en la reducción de los tipos de interés". "No creemos que vaya a haber cambios en la política monetaria de inmediato, hasta que no se disipen en alguna medida todos estos efectos", ha apuntado, añadiendo que ahora toca "un wait and see".

10. Conversación con Juan Carlos Escotet, presidente de Abanca

"En el caso de Europa, algo semejante", ha señalado, tras lo cual ha estimado que su expectativa es que los tipos se sitúen en el entorno del 2% o 2,25% este año, "y probablemente en niveles semejantes para 2026".

Algo que vendrá bien al sector bancario. "Hay un espacio, claramente, para poder crecer. Son tasas reales ligeramente positivas. Creo que, dentro de la gravedad de lo que estamos viendo, el pronóstico es razonablemente optimista", ha explicado.

En opinión de Escotet, "Europa tiene un grave problema de funcionamiento de sus instituciones. "A ver si hacemos el sentido del MAGA al revés y terminamos haciendo grande Europa. Y eso pasa, necesariamente, por la desregulación, la revisión de los modelos de funcionamiento de todos los organismos europeos", ha dicho.

Especialmente en el sector bancario, que el presidente de Abanca considera que está ya "sano, recuperado, solvente, capitalizado, muy bien intermediado y atendiendo de manera competitiva al mercado", por lo que "hace falta una dinámica completamente contraria".

Según ha contado, en los últimos cinco años se han emitido 1.800 nuevas regulaciones bancarias, es decir, 1,3 al día. "Es imposible de asimilar. No hay abogados suficientes ni capacidad instalada en los bancos", ha afirmado.

Como ha contado, "atender al supervisor demanda el mejor talento y eso supone perder foco en lo que tenemos que realmente hacer, que es lo que construye valor". De hecho, según sus cálculos, en la actualidad este nivel de supervisión "supone el 20% del margen básico de los bancos".

También se ha pronunciado en relación con la propuesta que Ana Botín, presidenta de Santander, hizo hace unos días en Wake Up, Spain! para crear una agencia independiente para que asesore cada trimestre a Bruselas sobre qué regulación eliminar.

"Todo lo que suponga favorecer la desregulación, no estoy del todo convencido de que sea la mejor ruta, lo que creo es que hay que escuchar más a los grupos de interés. Todos los stakeholders tenemos mucho que decir, lo que necesitamos es que Bruselas y Fráncfort estén dispuestos a escucharlo", ha concluido.