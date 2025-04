Bonet (Cámara de Comercio) pide un mayor "consenso político" para apoyar a las empresas españolas

José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España ha destacado "el ánimo y la actitud de las empresas españolas" frente a la "falta de consenso político". Así lo ha remarcado en la última jornada del V Foro Económico Español Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

Bonet se ha referido a los aranceles aplicados por la administración de Trump como que "es evidente que no es una buena noticia que se inicia una guerra arancelaria, pero yo creo que hemos estudiado el impacto y en el caso español, pues hay impacto no es muy grande. En este sentido, hay que distinguir a los que le afecta realmente, que son algunos sectores como maquinaria o el sector agroalimentario de los que exportamos vino y aceite".

Así, ha abogado por "centrarnos en estos porque el conjunto de la economía española no es muy grande porque lamentablemente la posición de España en Estados Unidos es escasa y tendría que ser mucho mayor. Hay que estar con estos sectores". En esta línea, ha remarcado que "es buena noticia que el presidente ya dijo que estaría apoyando a los afectados".

3. Conversación con José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España



Asimismo, ha enfatizado que "los aranceles van a provocar inflación, menor crecimiento, menor empleo, pero también va a depender como reaccionan las empresas si las empresas van por el cambio de ver oportunidades a lo mejor no va tan mal".

Respecto a la evolución de la economía en los próximos años, Bonet se ha mostrado optimista "porque habría que cambiar la falta de consenso político, afortunadamente hay colaboración público-privada y el turismo va a seguir. España es el paraíso de los europeos porque aquí se come bien, se viven bien, por lo que serán fieles y continuará el éxito del turismo y todos los sectores que el turismo arrastra.

Fondos UE

Por otra lado, "tenemos la suerte de estar en Europa y después de la Covid llegaron los fondos Next Generation. Eso sí, ha remarcado que "ahora Europa tiene que recuperar la posición que ha perdido".

Bonet ha destacado "el ánimo y la actitud de las empresas españolas, eso es muy importante y la gente no valora hasta qué punto es importante porque es la diferencia de oír mucho ruido exterior y quedarte en casa o bien ver oportunidad e ir a por ellas y España tiene un recorrido está todo por hacer todavía sobre todo en el mundo de las pymes".

Sobre las pymes españolas y su digitalización, ha recordado que "en la Cámara de Comercio tenemos una Comisión de digitalización y estahace casi diez años hizo un informe sobre el estado de la digitalización donde las grandes ya estaban, las pequeñas no y las competencias digitales de las personas eran escasas. En ese momento ese informe debió caer en manos de Nadia Calviño y llegó a la conclusión de que si quería llegar a las pymes serían mediante la red de cámaras que hay 84 en territorio se montaron unas oficinas y estas ya han llegado a más de 650.000 pymes que ya han entrado en la digitalización".

En esta línea, ha remarcado que "el año próximo tendremos 700.000 pymes conectadas de alguna manera y esto cambia al país porque ahora hay un mecanismo que permite acompañarlas en la internacionalización, en la formación, en la propia sostenibilidad y en definitiva que su actitud sea proactiva".

Sobre cómo seguir manteniendo la buena imagen de las empresas española fuera, ha explicado que "si una institución si ha aplicado las tres T consigue el éxito y las tres T son el talento, el trabajo y la tenacidad con esto vas a ganar aunque también está la transformación porque efectivamente el que no se digitalice y no tenga en cuenta la sostenibilidad, el que no se forme continuamente, el que no tenga más actitud no haga los deberes bien, no lo logrará".

En esta línea, ha recordado que "tenemos pruebas de que se gana porque las grandes empresas españolas van por el mundo y ganan con lo cual lo que hay que hacer es acompañar a las pymes porque España es un país de pymes, las pymes suelen ser empresas familiares que suelen ser conservadoras cuando hay ruido externo entonces lo que hay que decir es que vaya con cuidado, pero no se quede para no perder oportunidades".

Respecto a la importancia de las exportaciones, ha recordado que "el peso que tenían sobre el PIB en 1975 era del 11% y ahora está en el 45%, es decir, se ha abierto el país".