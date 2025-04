Mira Milosevich, investigadora de Elcano: "Una cosa es que Europa se despierte y otra es que salga de la cama"

Mira Milosevich, investigadora del Real Instituto Elcano y autora de El imperio zombi. Rusia y el orden mundial (Galaxia Gutenberg), ha ofrecido un golpe de realidad en el Wake Up! Spain 2025; el foro económico organizado esta semana por EL ESPAÑOL en la Casa de América. Durante la conversación que ha mantenido este jueves con el redactor jefe de Internacional del periódico, Jorge Raya Pons, la experta ha dicho que, desde un punto de vista táctico, Rusia está ganando la guerra.

“Los rusos continúan ganando territorio –muy lentamente, pero lo están ganando– y Ucrania tiene menos capital humano”, ha dicho Milosevich.

Acto seguido, la especialista ha añadido que, desde un punto de vista económico, Vladímir Putin todavía cuenta con bastantes posibles y con un aliado cuyo músculo financiero es superlativo: China. Además, el hecho de ser una potencia nuclear habría conseguido disuadir a Occidente durante todo este tiempo: “Lo hemos visto cuando le hemos dado a Ucrania suficientes armas para no perder la guerra, pero no las necesarias para ganarla”.

25. Conversación con Mira Milosevich, investigadora senior del Real Instituto Elcano

Preguntada por un posible alto el fuego real, Milosevich ha explicado que, en su opinión, ni Rusia ni Ucrania parecen tener interés en avanzar con rapidez. “Ninguno de los dos países está contento con las condiciones impuestas por la Casa Blanca”, ha aclarado. Tampoco contribuye a la celeridad que Putin esté lejos de mostrar signos de desesperación. “Cuanto más tiempo pase más territorio puede ganar”, ha sentenciado.

Al hablar de cómo percibe Rusia a Occidente –como un ente decadente–, Milosevich ha comentado que no es un sentimiento reciente. “Eso lleva siendo así desde el siglo XIX”, ha dicho la experta de origen serbio. Tras hacer una alusión al escritor ruso Fiódor Dostoievski (1821 – 1881), quien dedicó parte de su obra a explicar el contexto político social y espiritual de la sociedad rusa, Milosevich ha explicado que a lo largo de su historia Rusia “ha querido, ha odiado, ha admirado y ha envidiado a Occidente a partes iguales y creo que seguimos en las mismas”.

A la hora de abordar el papel de Donald Trump en la guerra de Ucrania, Milosevich ha querido matizar que el presidente de Estados Unidos está hablando “de conseguir un alto el fuego”. La paz, de llegar, será cosa de los europeos y los ucranianos una vez ese cese de las hostilidades se haga efectivo.

Por otra parte, la especialista del Real Instituto Elcano cuenta que el Kremlin habría percibido la victoria de Trump como un síntoma más de la decadencia de Occidente y que, visto lo hecho hasta la fecha –sacar a Rusia de su aislacionismo y restablecer las relaciones bilaterales con el fin de poder volver a hacer negocios allí–, Putin puede sentirse satisfecho con la llegada del empresario neoyorquino a la Casa Blanca.

“De todas formas, y para ser justos, hay que aclarar que Trump no está haciendo nada nuevo; está haciendo lo mismo que han hecho todos los presidentes desde [Franklin Delano] Roosevelt”. Una alusión al mandatario que gobernó Estados Unidos desde 1933 hasta 1945.

En cuanto al rol de Europa en el conflicto, Milosevich ha aplaudido las intenciones de líderes como el primer ministro británico, Keir Starmer, o Emmanuel Macron, el presidente de Francia, pero ha dudado de que se puedan llegar a materializar.

“No me salen los números”, ha dicho al ser preguntada por el hipotético envío de tropas europeas a Ucrania para contener los envites que Rusia pueda lanzar en el futuro. “Ellos han dicho que no van a poner tropas de paz sin el apoyo de Estados Unidos, pero los norteamericanos han dicho que no, y Rusia ha dicho que no acepta tropas de paz por parte de miembros de la Alianza Atlántica…”, ha explicado mientras se encogía ligeramente de hombros. “Está bien hablar de ello, pero… ¿habrá realmente tropas de paz si Estados Unidos no quiere y Rusia tampoco?”

“Resumiendo: yo creo que se trata de demostrar cierta fuerza frente a Rusia, decir que aquí estamos, pero también frente a los Estados Unidos… aunque no confío mucho en ello”, ha añadido la experta. “Creo que Europa no va a dejar caer a Ucrania”, ha dicho. “¿Pero de qué manera? No lo sé”.

Tras mostrar su escepticismo hacia Macron, un líder al que ha definido como muy culto pero no particularmente eficiente a la hora de cumplir sus propias promesas, y de mostrar un cierto optimismo hacia Friedrich Merz, el próximo canciller de Alemania, Milosevich ha concluido su intervención diciendo que Europa lleva desde el 2014 –cuando Rusia se anexionó Crimea y alentó la revuelta secesionista en el Donbás– diciéndose que tiene que despertar.

“Pero una cosa es despertar y otra levantarse de la cama”, ha sentenciado. “Y eso es lo que creo que le pasa a Europa”.