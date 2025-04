Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, apuesta en Wake Up, Spain! por "los centros de datos de IA en español"

Gonzalo Capellán, presidente de La Rioja, durante su intervención en Wake up, Spain! 2025. David Morales

Gonzalo Capellán ha participado en la cuarta jornada de la V edición del Foro Económico Español Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores. En su intervención, el presidente de La Rioja ha utilizado su tierra para tomar impulso, pisando fuerte en el legado riojano, origen de la lengua española, para volar al futuro inmediato, el del desarrollo de la inteligencia artificial en castellano. "Es un nicho por explotar", ha explicado.

Capellán es historiador y catedrático de universidad. Su salto a la política le ha supuesto un sacrificio personal de tiempo personal y como investigador, lo que se le trasluce en cada comentario. Tanto en lo que llamamos político, como en lo que llamamos políticas. "Cuando llegué al cargo, comprobé que mi región era la única sin un parque tecnológico, y hemos decidido lanzarlo".

El primer proyecto fue el Tech FabLab, dotado de 25 millones de euros para "crear una red de impulso de la innovación", impulsando pequeños proyectos de valor añadido. Coordinado por La Rioja, este proyecto integra a los Gobiernos de Aragón, Navarra, Cantabria, Comunidad Valenciana y la Generalitat de Cataluña. Ya está en marcha, dotando de financiación y apoyo a "detectar, promover y alentar iniciativas empresariales tecnológicas, basadas en Inteligencia Artificial, y otras tecnologías disruptivas".

El segundo paso, que fue puesto en marcha este mismo miércoles, es un centro de datos del español. "Trataré de explicarlo de manera sencilla", ha comentado jocoso Capellán con Esther Esteban, directora de EL ESPAÑOL de Castilla-La Mancha, con quien ha conversado en el escenario del Wake up, Spain!

"Es el Centro de las Industrias del Español, que contará con un centro de datos ubicado en TechRioja, a siete kilómetros de Logroño, en el antiguo recinto ferial de Albelda". El proyecto está dotado, de momento, con 14 millones de euros, provenientes de los fondos europeos, con el objetivo de "convertir La Rioja en un referente de la inteligencia artificial (IA) asociada al español".

Según Capellán, la IA asociada a la lengua española "tiene un nicho de desarrollo inimaginable, porque las máquinas vienen de tecnologías en inglés". El presidente popular de La Rioja ha apostado por "que el proceso de deep learning y de entrenamiento de datos, y por que la gestión del dato sea en castellano".

El Centro de Industrias del español será "un espacio compartido", en abierto, "para que las empresas y las administraciones puedan acceder a todos esos datos estructurados que les faciliten desarrollar sus proyectos, ya sean sanitarios, comerciales, sociales..."

Capellán está convencido de que la idea puede ser "tractora de la innovación" y, además, presume de que "tiene que ver con nuestra historia" como tierra de origen de la lengua castellana, en San Millán de la Cogolla.

Los primeros 14 millones, de momento, financiarán la infraestructura tecnológica. "Después, lo dotaremos de supercomputación, ya estamos licitando el edificio del centro de datos de vanguardia... y todo esto puede ser impulsor de nuestra economía, atrayendo empresas y proyectos".

Lo importante, según el barón regional riojano, "es que sepamos hacerlo y tirar adelante de esa oportunidad que, sin duda, existe".

"Una isla"

Capellán rezuma optimismo y realismo por igual en su discurso. Y juntas, ambas características, lo convierten en inconformista. No lamenta, no se queja, ése no es el verbo... constata que su región es "una isla" interior en España.

Mal comunicada, falta de inversiones del Estado, a pesar de ser origen de la segunda lengua del planeta o de darle nombre al vino más famoso en el mundo, "en cuyas etiquetas se lee 'Vinos de España', en los cientos de millones de botellas que exportamos al año".

Y eso trajo a la conversación, como no podía ser de otro modo, la guerra arancelaria lanzada este miércoles por Donald Trump.

"Si crece La Rioja, crece España", ha sentenciado. "Somos una tierra que aporta mucho a nuestro país, históricamente ha sido así". E incluso antes de la convulsión geopolítica actual, "previo a esta crisis mundial de los aranceles, ya se contrajo el consumo global de vino, pero en 2024 pusimos 324 millones de botellas en el mercado exterior".

Así, ante la incertidumbre provocada por la administración de EEUU, Capellán trataba de responder "con la certidumbre de los datos". El presidente riojano entiende que el sector sufrirá, pero ese 20% de arancel impuesto para el mercado de EEUU, siendo negativo, "es para todos", ha recordado. "Y nosotros ya vivimos el 25% que se le impuso sólo para España en 2019, y supimos jugar".

En esos años críticos, ha recordado, la Denominación de Origen Rioja siguió vendiendo 10,5 millones de litros en EEUU. "De modo que hay preocupación, pero tenemos la esperanza de saber, una vez más, seguir siendo competitivos".

En todo caso, Capellán pide un poco más de atención al Gobierno de España. "Soy presidente de los riojanos, no de otra cosa", ha establecido. "La gente ha confiado en nuestro proyecto, y así seguiré, sin entrar en polémicas nacionales. No haremos otra cosa".

Eso sí, recordó, "no importa lo pequeños que seamos, nosotros dimensionamos los proyectos", pero "necesitamos comunicaciones para crecer". Capellán deslizó con firmeza elegante que ése "es el principal factor que limita" el desarrollo de la región, el déficit de infraestructuras. "¡Somos la única Comunidad Autónoma con cero kilómetros de AVE!... ¿Se imaginan qué podríamos hacer con mejores conexiones?".

Hoy día, el tiempo vale mucho. Y llegar a Logroño, capital de la región, puede costar "más de día y medio desde una capital europea", lamentó. Por eso, el Gobierno de Capellán ha licitado una línea aérea con Londres, para los próximos años. "Queremos que la gente venga, y la gente quiere venir, pero no hay manera de llegar" a la única capital autonómica sin conexión por autovía con Madrid.

"¿Aportar a España? Sí. ¿Hay que dar respuestas a cuestiones más allá de nuestro ámbito? Claro", continuó. Y por eso, para finalizar, presumió de haber constituido, también con Navarra, un centro de tecnología de innovación en industrias agroalimentarias, "para ser competitivos juntos". O de que la misma Denominación de Origen Rioja, a punto de celebrar su centenario, "es también transversal, e incluye tierras de Navarra y País Vasco".

Para el presidente riojano es un orgullo recordar que "la Constitución nos anima a esas asociaciones" entre CCAA. Y de estar haciéndolo "con Gobiernos de signos políticos diferentes, para crecer juntos".