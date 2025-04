Los economistas temen el impacto global de los aranceles de Trump y avisan: el PIB de EEUU será el más dañado

La guerra comercial abierta por Donald Trump esta semana tendrá importantes consecuencias para la economía mundial... pero sobre todo para la estadounidense.

Los economistas Mónica Melle y Lorenzo Bernaldo de Quirós, reunidos en Wake Up, Spain!, el foro económico que organizan EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, coinciden en los daños que van a provocar los aranceles de la Casa Blanca, sobre todo en su propio tejado.

"Los aranceles afectan a las perspectivas de crecimiento global y van a tensionar los precios. Pero van a tener más efecto en la economía norteamericana", ha indicado Melle, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid.

24. Conversación a dos: Mónica Melle y Lorenzo Bernaldo de Quirós

"El objetivo es poner aranceles para poder bajar impuestos y relanzar la industria nacional. Pero, al final, lo que van a provocar es que los americanos no compren productos importados y los aranceles", una fuente de financiación para el Tesoro americano, "no van a funcionar".

Esto va a recrudecer los "importantes problemas de sostenimiento de deuda de Estados Unidos y que la Fed tenga que mantener tipos" ante el previsible crecimiento de la inflación. "El escenario es muy complejo allí".

"Está en riesgo todo", ha opinado Bernaldo de Quirós, presidente de Freemarket Corporative Intelligence. "La mejor lección a priori es que las malas ideas nunca mueren y las malas políticas tampoco. El proteccionismo es perjudicial para quien lo impone y para quien los sufre".

Ha avanzado que los aranceles van a conducir a "menos crecimiento y a un nivel de precios más alto". Y que el objetivo es motivar la reindustrialización del país con estas políticas, este movimiento es "ridículo". "Los aranceles son impuestos. Es un error de políticas económicas enorme".

En este escenario, "América tiene serias posibilidades de entrar en recesión, si no es este año, el siguiente". Y respecto al impacto en España, ha declarado que no es "optimista" respecto al caso español y calcula una caída del PIB del 0,6% y del empleo del 1,6%. "Los aranceles no son inocuos"

En cambio, Melle ve a España en una "situación mucho más favorable" que el resto de la UE. Y es esto lo que sí puede afectar a la economía española. "Nuestro motor de exportaciones se puede ver gripado".

Por ello, para Melle, "lo importante es no reaccionar con una espiral arancelaria. La Comisión Europea tiene que dialogar, negociar y tomar medidas, financiar a los sectores más afectados. Esto puede ser un aliciente para construir más Europa"

Por otro lado, y sobre la situación económica española, Bernaldo de Quirós se ha mostrado pesimista. "Si la economía es una copa, yo creo que está medio vacía". Ha alertado de las "arenas movedizas" en las que se asienta el crecimiento económico y la baja tasa de productividad,

Además, ha criticado que la tasa de riesgo de pobreza de España es la tercera más alta de la UE y que el PIB per cápita español no converge "para nada con la media europea desde 2018.