Dinesh Patnaik, embajador de India en España: "El centro de gravedad del orden mundial se ha desplazado al Indo-Pacífico"

"No sólo hay que despertar, también hay que levantarse de la cama", bromeó este jueves el embajador de India en España, Dinesh Patnaik, durante su intervención en el Wake Up, Spain! 2025, el foro organizado por este periódico en la Casa América de Madrid. El juego de palabras del veterano diplomático indio, con más de tres décadas de experiencia a sus espaldas, interpelaba directamente a España, y por extensión a la Unión Europea, en el momento, quizá, más delicado para las relaciones transatlánticas en el periodo de posguerra.

"Todos los sistemas colapsan", advirtió Patnaik, que insistió a lo largo de su alocución en la necesidad de adaptarse a los cambios. Algo en lo que, según el diplomático, llevan ventaja en Asia. "En nuestra parte del mundo, somos más flexibles. ¿Por qué? Porque Europa está sufriendo hoy lo que viene sufriendo India desde hace más de sesenta años". Se refería Patnaik a la ruptura del orden global. Un orden cuyo centro de gravedad, explicó, se ha desplazado hasta el Indo-Pacífico. La región, según los datos del embajador, concentra nada menos que el 60% del comercio internacional y cerca del 60% de la población mundial.

En resumen, que, según Patnaik, Europa ya no marca la agenda, ya no está protegida por el orden global que lidera y que, por ese motivo, ha llegado la hora de que el Viejo Continente cambie su ya vieja mentalidad. "No es la primera crisis política ni será la última, pero cada una nos ha hecho más fuertes", remarcó, en tono solemne, Patnaik, que dio un toque de atención a España, y por extensión a la Unión Europea, por no estar mucho más presentes en el Indo-Pacífico.

El embajador indio comparó a España, una "potencia media" llamada a construir el próximo orden internacional, según sus palabras, con Hanuman, una de las contadas deidades del hinduismo a la que todas las castas y todas las sectas adoran. Una deidad que, explicó el diplomático, desconoce su propio potencial. "España puede hacer mucho más", remachó en este apartado.

"La parte graciosa es que Europa sabe perfectamente dónde está el problema", comentó Patnaik, que aludió a los informes sobre competitividad de Mario Draghi y sobre mercado único de Enrico Letta, uno de los ponentes estrella en esta edición del Wake Up, Spain!. Los dos ex primeros ministros italianos trazaron la que, en su opinión, debería ser hoja de ruta a seguir, pero la práctica totalidad de los líderes europeos decidieron ignorarla desde el momento de su publicación.

"Sólo hace falta voluntad política", subrayó en este sentido el embajador indio, que aprovechó la ocasión para arrimar el ascua a su sardina o, dicho de otro modo, para colocar a la India como el socio preferente de la Unión Europea en el futuro más inmediato: "Durante décadas, Europa ha estado hablando de democracia, derechos humanos, Estado de derecho, prensa libre... pero sus principales socios comerciales eran China y Rusia. No tengo que decir más que eso".

"Habéis reconocido los errores del pasado de estar demasiado cerca de países con los que no compartís los mismos valores", deslizó Patnaik, que pidió a los Veintisiete no tropezar dos veces con la misma piedra: "Tenéis que empezar a colaborar con los países con los que compartís valores". ¿Comparte India los valores europeos? Patnaik lo dio por hecho sin tener en cuenta las pulsiones autoritarias de su primer ministro, Narendra Modi.

El diplomático eludió la cuestión, pero el Gobierno de Modi, que rebajó los gravámenes a algunas importaciones de Estados Unidos para evitar las represalias de Donald Trump, prepara una nueva respuesta tras encajar una tasa del 27% a sus productos. El comercio global entra en el terreno de la incertidumbre, como el destino del propio Patnaik, que según informa el diario indio The Economic Times es uno de los candidatos para el puesto de alto comisionado de la India en Canadá, un cargo desde el que poder restablecer sus relaciones con el país norteamericano, otro de los heridos potenciales en la guerra comercial de Trump.