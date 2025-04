Stutz (Allianz) advierte que las primas de los seguros de coches deben subir más porque aún no son rentables

Las primas de los seguros de coches tienen que subir más porque, esencialmente, aún no se han recuperado del bajón de precios visto durante la pandemia. "Aún no es rentable", ha avisado el CEO de Allianz, Veit Stutz, en la segunda jornada de Wake Up Spain! 2025.

Porque a pesar de encadenar dos años de subidas -una "dinámica controvertida", ha admitido- este segmento, que supone la línea de negocio más importante de la aseguradora, aún no se ha recuperado de la "reducción significativa" de precios registrada durante la pandemia.

Esa necesidad de remontada, sumada a la inflación desatada con la invasión rusa de Ucrania, impulsó los encarecimientos, que no bastan. "Intentamos explorar todas las oportunidades que hay para mejorar la situación", ha dicho, "pero no podemos ignorar el golpe".

23. Conversación con Veit Stutz, CEO de Allianz

"El sector de los seguros en general está perdiendo dinero", ha subrayado, y por eso y aunque sea "impopular", Stutz cree que "los precios deben subir más, hasta que estemos en un nivel positivo".

Es una alerta que llega en un contexto geopolítico en el que, a su juicio, el sector de los seguros debe jugar un papel central. "Sobre todo en los momentos difíciles la gente busca protección, paz mental, y eso es algo que las compañías de seguros pueden proporcionar", incluso en inversiones, un apartado en el que quieren crecer en España.

Por todo ello, considera que el sector de los seguros "debe jugar un papel importante" y coincide en que, como dijo en Wake Up, Spain! la presidenta del Santander, Ana Botín, hay que aprovechar la situación internacional para reducir la "sobrerregulación" en Europa.

"¿Cómo puedo estar en desacuerdo con Ana Botín?", ha comentado entre risas. Para Stutz es también el momento de reducir la burocracia, tanto a nivel europeo como español para "incrementar la competitividad" que asegura ver en nuestro país.

El CEO de Allianz ha comentado, además, la posición de la aseguradora ante la opa BBVA-Sabadell, teniendo en cuenta la joint venture que comparte con el banco azul. Su mensaje a su equipo: calma.

"No sabemos cómo va a acabar esto, pero seguimos haciendo el trabajo que solemos hacer" ha expuesto. Por eso, la recomendación que da a los suyos es "ignorar esto y seguir con el trabajo". "Veremos qué pasa y entonces reaccionaremos", ha zanjado.