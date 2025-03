Simón (CriteriaCaixa): "Lo que esperamos los accionistas de Telefónica es creación de valor"

Ángel SImón, consejero delegado de CriteriaCaixa, durante su intervención en Wake Up, Spain! Jesús Umbría E. E. Madrid

Ángel Simón, consejero delegado de CriteriaCaixa, ha mandado un claro mensaje al nuevo equipo gestor de Telefónica: lo que esperan los accionistas, como el holding inversor, es "creación de valor" y que la capitalización de la compañía remonte.

"Lo que esperamos todos los accionistas es la creación de valor. Para todos ustedes es conocido que Telefónica está estancada en los últimos tiempos, sí esperamos un plan estratégico que termine definiendo cómo se va a proceder a la creación de valor", ha afirmado el empresario durante su intervención en Wake Up, Spain! 2025, el foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores.

En opinión de Simón, aunque Telefónica ya es líder en España, Reino Unido y Alemania, "en el futuro es obvio que Telefónica tiene que liderar la industria europea en telecomunicaciones".

"Esperamos que sea un plan estratégico claro, de crecimiento, que añada valor y con el mantenimiento del liderazgo de una empresa como Telefónica", ha apuntado el empresario en un mensaje claro a Marc Murtra, presidente de la operadora desde el pasado enero.

Durante la entrevista, Simón también ha dejado claro que en el holding querrían que existiera otro Criteria, es decir, otro gran fondo que invierta en compañías estratégicas para sacarlas adelante.

"Nos gustaría, en algunas ocasiones, ir acompañados de alguien más inversor para poder remodelar esas compañías de cara al futuro", ha afirmado Simón durante su intervención en el foro.

Algo que, "desgraciadamente, no pasa", como ha valorado. De hecho, "tiene que haber un entorno probablemente un poco distinto al que hoy tenemos para que se constituyan determinados fondos que nos acompañen de una forma importante". Y hace esa puntualización porque "lo hay", pero no de un tamaño suficiente como para seguir los pasos de CriteriaCaixa, que es el primer holding inversor de la industria española.

Entre esos elementos necesarios, Simón ha citado los incentivos fiscales. "Siempre he pensado que en determinados aspectos la colaboración público-privada es lo que nos ha hecho avanzar en los últimos cincuenta años. Sí deberían crearse esas agencias regionales o una estatal para aquellas que no tengan un régimen fiscal autónomo para crear sociedades que, con gestión privada, puedan invertir en empresas incipientes", ha dicho.

Además, según Simón "hay que avanzar en la seguridad institucional y regulatoria", porque "si no la hay, no hay inversión". Y, no menos importante, "crear ese clima social de que socialmente el empresariado esté bien visto, que esté bien vista socialmente la industria".

Inversión en defensa y otros sectores

Por otra parte, Simón ha explicado que, por los estatutos de la Fundación 'la Caixa', Criteria tiene "prohibida" la inversión en armamento, pero ha señalado que están realizando una "reflexión" para "revisitar la tecnología asociada a los usos civiles", pues "la defensa es un bien público".

En cuanto al sector sanitario, en Criteria siguen trabajando para invertir en alguna compañía, pues es uno de sus "ejes prioritarios". Según ha explicado, tienen varias opciones encima de la mesa y las están estudiando.

Precisamente este lunes se ha conocido la entrada de CriteriaCaixa en el capital de Europastry con un 20%. Lo que les ha atraído de la compañía, según ha contado Simón, es "un accionariado estable", tanto a través de una familia como de un fondo, así como que tenga su centro de decisión en territorio nacional pero una mirada "global".

Pero no sólo eso. También que tiene un amplio porcentaje de facturación fuera de España, que tiene "un gran potencial de crecimiento" y que realiza "trabajos de calidad".

En cuanto a Naturgy, Simón ha reiterado que el holding no está negociando con Taqa ni con ningún otro potencial inversor la entrada en la compañía. "Hablamos con muchísima gente, otra cosa es que el hablar signifique una negociación o estés previendo algo para las empresas", ha dicho.

Para Simón, Naturgy es una de sus empresas estratégicas -grupo en el que también se enmarcan Telefónica y CaixaBank-. "Somos primer operador energético en España, queremos seguir creciendo y crecer también en el mundo", ha añadido.