Colaboración público-privada, financiación y coordinación: las claves para impulsar la competitividad de la industria

De izquierda a derecha Covadonga Toca Carús, directora general del Instituto Galego de Promoción Económica; Arturo Criado, subdirector de EL ESPAÑOL-Invertia; Almudena López del Pozo, CEO de Pymar, y Eduardo Currás Don Pablos, director general adjunto y director de Empresas de Banco Sabadell, en la mesa redonda de la primera jornada del Wake Up, Spain 2025! Rodrigo Mínguez

Colaboración público-privada, acceso a la financiación, coordinación y desarrollo de un plan de acción con medidas concretas. Estas son, según directivos de Pymar, Banco Sabadell y el Instituto Galego de Promoción Económica, algunas de las claves que permitirán impulsar la competitividad de la industria tanto en Europa como en España.

Así se ha puesto de relieve en una mesa redonda celebrada en el marco del V Foro Económico Español Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, y en la que han participado Almudena López del Pozo, CEO de Pymar; Eduardo Currás Don Pablos, director general adjunto y director de Empresas de Banco Sabadell, y Covadonga Toca Carús, directora general del Instituto Galego de Promoción Económica (Igape).

López del Pozo ha remarcado que para abordar los retos a los que se enfrenta la industria europea es "imprescindible" que haya "un esfuerzo concertado" y un "firme compromiso de cooperación" entre la parte pública y la privada. "La colaboración público-privada es esencial", ha incidido.

En este sentido, tanto la presidente de la compañía como los otros dos ponentes han coincidido en que Pymar es una muestra de los beneficios que se pueden alcanzar gracias a esa colaboración. Y López del Pozo ha añadido que su modelo sería extrapolable, sobre todo en el ámbito naval, a los planes que está preparando Europa para impulsar la competitividad de su industria.

A este respecto, Toca ha añadido en la Xunta son unos "firmes convencidos" de la colaboración público-privada es la "única manera de avanzar y de crecer". "El Gobierno lo tiene claro; no lo concebimos de otra manera. Galicia no puede avanzar si no hay colaboración", ha agregado la directora del Igape, quien ha calificado además como "clave" la colaboración con las entidades financieras.

Por su parte, Currás ha reivindicado que la cooperación público-privada en Pymar, proyecto en el que ha colaborado Banco Sabadell, ha convertido a la industria naval española en un "sector innovador y con una cartera de pedidos fantástica". Además, ha recordado que otro momento en el que se ha visto muy claramente la ventaja de la colaboración público-privada ha sido durante la pandemia de la Covid-19.

Por otro lado, López del Pozo ha incidido también en la necesidad de que Europa cuente con un plan de competitividad con "acciones concretas" para la industria naval, porque de lo contrario la región "tendrá problemas". No obstante, se ha mostrado optimista y ha confiado en que se adopten medidas para "un futuro prometedor y una industria que crezca".

Así, ha recordado que la Brújula para la Competitividad publicada hace unos meses por la Comisión Europea (CE) apuesta por desarrollar una estrategia marítima europea, que será vital para fortalecer las capacidades de la industria naval.

A este respecto, ha abogado porque esta estrategia se concrete en medidas que apuesten por la digitalización, las tecnologías verdes y los buques cero emisiones construidos en Europa, así como un marco normativo "ágil y flexible" que favorezca la inversión.

Financiación

Por otra parte, Currás ha señalado que entidades como Banco Sabadell, que tiene una alta presencia entre las pymes, colaboran con las empresas para que puedan acceder no sólo a financiación privada, sino también a la pública. De hecho, ha puesto en valor que el banco es distribuidor de financiación como la que conceden las sociedades de garantía recíprocas, el ICO a nivel estatal o el BEI y el FEI a nivel europeo.

El director general adjunto y director de Empresas de Banco Sabadell ha remarcado que el futuro de la financiación no sólo de la industria, sino de la empresa en general, se encuentra en una situación "muy positiva y muy convincente" debido a distintos factores. Así, ha detallado que las compañías españolas tienen la mitad de deuda que en el pasado y, por tanto, "capacidad para endeudarse".

Además, los tipos de interés están decreciendo y la situación económica es "bastante positiva" en comparación con el resto de Europa. "Había proyectos empresariales que estaban retenidos y ahora es el momento de abordarlos. Y las entidades estarán encantadas de acompañar a las empresas en ese crecimiento", ha recalcado.

No obstante, Toca ha incidido en que es necesario "mejorar la coordinación". La directora del Igape ha apuntado que existen muchos fondos, pero están repartidos en muchas entidades, cuando hace falta "agilidad, flexibilidad y tiempos de respuestas muy rápidos".

"Los tenemos, pero tenemos que mejorar la coordinación", ha apostillado Toca. Además, ha recalcado que la industria española cuenta con empresas sólidas, avanzadas y creíbles, pero que necesitan mucha financiación para poder abordar las inversiones que deben hacer continuamente para ser competitivas.