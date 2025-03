Azcón anuncia que Aragón acabará el año con 50.000 millones de inversión: "La mayor bonanza en siglos"

Antes de que acabe 2025, Aragón habrá anunciado 50.000 millones de euros en inversiones. Es el pronóstico de su presidente, Jorge Azcón, que ha aprovechado su intervención en la V edición del Foro Económico Español Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, para explicar el "histórico" momento que vive la Comunidad.

Entre 2024 y el primer trimestre de 2025 se han confirmado 44.000 millones en inversiones tecnológicas -fundamentalmente centros de datos- y de sectores estratégicos como la automoción o la logística, y todo apunta a que antes de que acabe diciembre se habrán anunciado al menos 6.000 más.

"Todo el mundo se pregunta qué está pasando en Aragón", decía el editor de Disruptores, Rafa Navarro, y Azcón no ha tardado el porqué y el alcance de todas estas cifras.

27. Conversación con Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón

"A Aragón llegan en un año normal 200 millones de euros. Es decir, lo anunciado en 2024 es tanto como 200 años de inversiones extranjeras en la Comunidad. Este 2024 ha sido un año del que nos acordaremos siempre y que, posiblemente, suponga el periodo de mayor bonanza económica en muchos siglos. Tendríamos que remontarnos prácticamente a la Corona de Aragón para entender el momento actual", aseguraba.

Semejantes inversiones hacen necesario "mejorar exponencialmente la inversión" que debe ejecutar el Gobierno de España en la red de transporte de energía. Según Azcón, el debate tiene que cambiar. "No podemos seguir con un modelo del pasado para los desafíos del futuro. No puede ser que toda la inversión que ejecuta red eléctrica sea pública. Hay que cambiar el modelo y abrirla a la empresa privada. Si solo confiamos en la inversión pública estaremos perdiendo un tren que solamente pasa una vez en la historia", ha avisado.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, este lunes con el director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, y el consejero delegado de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Antonio Ortego. Jesús Umbría El Español

Para el también presidente del PP-Aragón, lo que se está viviendo con la inteligencia artificial (IA) solo es comparable con el descubrimiento del fuego. "Tenemos que decidir cuál es el papel que queremos que ocupe nuestro país. Estos proyectos requieren de grandes cantidades de energía, y para eso hay que multiplicar la inversión en la red de transporte", ha agregado.

Teniendo todo esto en cuenta, ¿tiene Aragón capacidad energética suficiente? Azcón ha confirmado que todas las inversiones ya anunciadas tienen todo lo necesario para convertirse en realidad. "Pero para las que están llamando a la puerta, las subestaciones posiblemente no tengan capacidad suficiente. Si se permitiera que las propias empresas que van a invertir ejecutaran estos trabajos conseguiríamos muchos miles de millones de euros más", ha indicado.

A este respecto, ha advertido de que si no se actúa pronto, los gigantes tecnológicos podrían elegir "otros puntos del mundo" para desarrollar sus centros de datos, sobre los que se levantará el 'software' que marcará la economía del presente y el futuro.

Este, en todo caso, no es el único gran proyecto de Aragón. La Comunidad también aspira a convertirse en un 'hub' de Defensa, y motivos no le faltan. "Somos la comunidad que más presencia del Ministerio de Defensa tiene en términos relativos. El Ejército siempre es bien recibido, y lo que queremos es que la industria se compagine con su presencia. Toda la que quiera venir será recibida con los brazos abiertos", ha prometido el barón popular.

Negociaciones con Vox

A Azcón le encantaría anticipar si habrá o no nuevos presupuestos en Aragón, pero hoy por hoy no puede. "Estamos discutiendo algunas cuestiones en las que Vox tiene que saber qué es lo que quiere", ha explicado.

Como ejemplo ha puesto el último pleno de las Cortes, en el que hablaron del Pacto Verde. "Yo le devolví la pregunta hablando de la energía nuclear. El portavoz, Alejandro Nolasco, está a favor y yo también, pero es que forma parte del Pacto Verde. Uno no puede posicionarse globalmente en contra, estos son debates más complejos", ha dicho.

A este respecto, ha advertido de que no todo es blanco o negro, sino que hay "una escala de colores infinita". "Podemos coincidir en algunas ideas. Yo siempre explico que los acuerdos tienen que basarse en el mínimo común denominador: ni será tu posición al 100% ni será la mía. En Aragón atravesamos un momento absolutamente brillante y no tendría sentido no tener un presupuesto por no encontrar una palabra que nos una con el Pacto Verde o en las nefastas políticas de inmigración que se están haciendo desde el Gobierno de España. Yo confío en que tengamos un presupuesto, lo contrario sería inexplicable", ha reconocido.

Por otra parte, se ha referido a la polémica en torno a los bienes de Sijena. Las pinturas de la Sala Capitular siguen en Barcelona a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo, una situación lleva prácticamente cuatro años 'bloqueada'.

"Una cosa es la historia y otra, lo que está pasando en la política en la actualidad. La Corona era de Aragón y Barcelona tenía un condado. Los bienes de Sijena son un símbolo de la Corona, hay dos sentencias a favor de los aragoneses para que vuelvan y estamos esperando el pronunciamiento final del Supremo", ha expuesto.

Todo esto es distinto del debate de la deuda. Según Azcón, el Gobierno de España trata de manera desigual a las comunidades autónomas en función de sus intereses particulares. Pasa con la deuda, con el sistema de financiación, las infraestructuras...

En este sentido, el presidente aragonés ha recalcado que las deudas "no se perdonan", sino que cambian de titular, y que la posible condonación es "el precio que Sánchez tiene que pagar" para seguir en la Moncloa. "Es un mal negocio para Aragón. No tiene que ver con la financiación, sino con las necesidades políticas del Gobierno de España. Vamos a defender los intereses de Aragón a capa y espada", ha prometido.