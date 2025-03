Ana Jaureguizar (L’Oréal) resalta la importancia de la industria de la belleza por primera vez en el foro

Han superado los 43.000.000 en ventas, pero su empeño por apostar por el impacto positivo en la sociedad es lo que les diferencia como empresa. Ana Jaureguizar, directora general de L’Oréal Consumer Products Division en España y Portugal, cuenta con 18 años de trayectoria en la compañía y, si algo sabe hacer bien, es contextualizar al público en el impacto de la belleza más allá de coger una barra de labios.

Ilusionada por el hecho de que el V Foro Económico Español Wake Up, Spain!, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores, cree un espacio por primera vez para hablar de la industria de la belleza, comienza a explicar que esta "aporta confianza, autoestima, te hace sentir parte de un grupo y aporta protección". Refiere, además, una anécdota de la jornada: "Si el Rey se hubiera aplicado nuestros productos, no habría aparecido con su cara tan roja".

Este guiño de la directora trasciende la apariencia. De una manera más seria, Jaureguizar incide en el diagnóstico de cáncer que 150.000 personas reciben cada año, así como las cifras de estudios que han demostrado "un 73% de mejora en la enfermedad si te aplicas protección solar".

"La belleza aporta mucho a la economía. Hemos hecho un estudio, The value of Beauty, y en toda la cadena de valor esta industria aporta 180.000.000.000 de euros al PIB europeo", incide: "Es una industria realmente relevante".

La innovación está ligada a la belleza. Su inversión en inteligencia artificial y su empeño en la personalización "no es una moda" como bien señala Ana Jaureguizar. "Está dentro del ADN de la compañía desde el primer tinte que se formuló", recuerda.

Su impacto en la sociedad crea poso. "En los años 30, cuando comenzaron a darse las vacaciones pagadas, L’Oréal lanzó y habló de la protección solar haciéndose relevante. En los 70, se lanzó la frase que todo el mundo conoce 'Porque yo lo valgo'. Fue la primera vez que una mujer locutó con su propia voz un anuncio en televisión. Hasta ese momento la mujer no había tenido voz en la publicidad", señala Jaureguizar.

Mirando al futuro

"Innovamos en producto, en comunicación y también en tecnología", puntualiza. Tres cosas destaca: "Beauty tech, donde tenemos más de 11.000 terabytes de información sobre el consumidor. Trabajando en dos áreas, probadores virtuales y también diagnósticos virtuales para pelo y piel, permitiéndonos ver las necesidades reales"; "Tecnología QR en una parte importante de los productos, pudiendo aportar información de manera más inmediata"; y por supuesto IA, "está presente en muchos procesos, especialmente en la generación de contenido, pero siempre desde una ética, y es que no vamos a generar imágenes humanas para promocionar nuestros productos".

Por todos es sabido que las raíces de la compañía son francesas, pero su vinculación con España es innegable. El porqué del atractivo de nuestro país es, aún, un misterio, pero si algo han de reconocer es que "España es el segundo gran exportador de talento, por detrás de Francia", confirma la directora.

"Tenemos tres proyectos principales aquí: la fábrica de Burgos, una de las cinco más importantes del grupo, en los últimos 3 años ha crecido un 31%. Exportamos a todo el mundo y creamos empleo, más de 100 puestos en los últimos años. Aportamos mucho a la industrialización de la zona", y van más allá.

"Hemos creado un centro de innovación y de servicios compartidos en Madrid para toda Europa donde trabajamos en finanzas, digital y data, utilizando inteligencia artificial y tecnología. Nuestro objetivo es mejorar y agilizar procesos. La ambición es que este equipo se haga todavía más grande", especula.

Antes de concluir, no puede evitar mencionar Patio, en colaboración con la Comunidad de Madrid y compañías españolas y extranjeras. Se trata de "un centro de innovación y start up, porque nos queremos convertir en un referente de innovación corporativa y de colaboración entre corporaciones e instituciones. De estos solo hay dos: uno en Francia y otro aquí".

Europa es uno de los conceptos más repetidos en la primera jornada de Wake Up Spain 2025, así como la necesidad de crear un marco de regulación que permita a las empresas ser competitivas frente al resto del mundo. Las mejoras necesarias, a ojos de Ana, pasarían por fijar una regulación "precisa y proporcionada".

La acción climática y la ética son grandes compromisos del grupo L'Oréal desde hace tanto tiempo que son la única compañía que ostenta la triple A por nueve años consecutivos. No por ello dejan de trabajar en medir su impacto más allá de la producción, también ahondan en aquello no tan evidente como el impacto de sus campañas digitales. Pero si hay un objetivo para 2025, ese es el refill: "Tenemos que reducir de una manera significativa el consumo de plástico y vamos a hacer una campaña muy potente con nuestra marca número 1, para que el 10% de consumo de champú se haga con refill. Y en lujo, en 2025, el 30% se hará así".

La belleza se desarrolla en el paradigma social e internacional, por ello no son ajenos al peso de los aranceles impuestos por Donald Trump. "Ya estamos impactados. Los aranceles impuestos en China y Canadá tienen un impacto en nuestros costes. Ahora estamos trabajando en España con STANPA, como en Europa con The Value of Beauty, para que no vayan a más y no se impongan aranceles en esta importante industria".