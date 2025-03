Ana Botín propone la creación de una agencia que asesore cada trimestre a Bruselas qué regulación eliminar

Ana Botín, presidenta de Santander, durante su intervención en vídeo en Wake Up, Spain! Sara Fernández E. E. Madrid

Ana Botín, presidenta de Santander, ha puesto sobre la mesa la necesidad de que Europa despierte y que aproveche su giro estratégico para reducir la "sobrerregulación" con la creación de una agencia independiente que asesore a Bruselas sobre este tema.

En concreto, la banquera ha pedido que se considere "tener una agencia independiente que reporte a la Comisión y cuyo mandato sea recomendar trimestralmente la eliminación o reducción de regulación".

Así lo ha hecho durante su intervención en Wake Up, Spain!, el foro económico que organizan anualmente EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores. Un título que gusta especialmente a Botín, la cual considera que este año es "especialmente pertinente".

"Vivimos tiempos en los que nos toca enfrentar una realidad extraordinariamente compleja en la que vamos a tener que tomar decisiones valientes", ha dicho sobre el contexto geopolítico.

En su opinión, "el orden mundial que hemos conocido en los últimos ochenta años está llegando a su fin y no de manera gradual" y "se están reescribiendo las reglas globales y no precisamente de forma negociada". Por ello, ha propuesto que este año el título del foro se eleve a "Wake Up, Europe!".

Los bancos están preparados

En este nuevo contexto geopolítico, en el que Europa debe despertar para formar parte de la toma de decisiones del nuevo orden mundial, Botín ha explicado que los bancos europeos están preparados para financiar las necesidades de los países.

Pero, "para poder ser efectivos", considera que es necesario que se pongan en marcha tres acciones. Una sería la creación de una agencia independiente, mientras que otra sería "un cambio cultural en la filosofía regulatoria".

"Europa necesita establecer una nueva filosofía regulatoria que guíe el trabajo de la Comisión" y que se base "en principios como reconocer que actualmente estamos sobreregulados; aplicar el principio de proporcionalidad; proteger a los ciudadanos de los actores malos, no al consumidor de sí mismo; desarrollar una regulación adaptable a los cambios del mercado, neutral en cuanto a una tecnología que cambia sin parar, y fomentar la innovación", ha dicho.

Por último, considera necesaria "una revisión estratégica, tanto a nivel geopolítico como económico". "Revisar las alianzas estratégicas europeas, por ejemplo, ir a fondo con Mercosur y actuar con un verdadero sentido de urgencia, sabiendo que todos estos elementos están interconectados y requieren una acción inmediata", ha señalado.

"En el sector bancario europeo y en Santander estamos preparados para asumir nuestra responsabilidad en este esfuerzo colectivo. El sector cuenta con una gran fortaleza de capital, comprendemos los riesgos, conocemos lo que nuestros clientes necesitan y estamos preparados para acelerar el cambio", ha señalado Botín.

En opinión de la banquera, "los responsables políticos deben tomar decisiones valientes y coordinadas desde ya, decisiones que nos permitan a los bancos asignar el crédito allí donde realmente se necesita".

"Si no actuamos con rapidez y de manera conjunta nos enfrentaremos a consecuencias políticas, económicas y de seguridad difíciles de imaginar", ha valorado. Con todo, ha puesto en valor que "Europa está despertando", pero necesita "pasar a la acción".