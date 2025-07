Federico Bonet: "Desde hace 20 años hay una corriente de opinión que piensa que las presas son algo antiguo"

Federico Bonet asegura que "desde hace 20 años existe una corriente de opinión que defiende que las obras hidráulicas, como la construcción de presas, son algo antiguo".

Así lo ha lamentado el exdirector técnico de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) en la segunda edición del foro de Análisis de Reconstrucción tras la dana organizado por EL ESPAÑOL e Invertia en la sede de Innsomnia, en La Marina Valencia.

En la conversación La respuesta hidráulica ante la dana, Bonet ha defendido la construcción de presas para proteger a los ciudadanos ante posibles catástrofes naturales como la dana, ya que para él "cada problema tiene su solución adecuada".

El exdirector técnico de la CHJ ha explicado cómo las lluvias varían en función del momento y el lugar, y las consecuencias de las precipitaciones son diferentes según "el cauce al que afectan y la diferencia morfológica del terreno", entre otros factores.

Para prevenir posibles problemas en núcleos urbanos, Bonet defiende que se debería "estudiar qué hacer en cada caso concreto, ya que no todo sirve para cualquier cauce". Así, cada obra de defensa debería ser adaptada para el lugar.

"Cuando diseñamos una obra hidráulica no pensamos en cuánta cantidad de agua va a pasar por ahí, no sabemos cuánto puede llover", afirma Bonet.

Para lograrlo, según el exdirector técnico, se deben realizar "fórmulas estadísticas para calcular la probabilidad de precipitación y el caudal". A pesar de ello, subraya que "siempre se debe contemplar que pueda llover más".

Sobre las funciones de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Bonet resalta que se trata de un organismo autónomo del Gobierno de España, y "entre sus misiones está el detectar problemas y poner soluciones".

Esto, explica, "no lo pueden hacer porque no tienen los recursos para afrontar las obras de infraestructura". Para ello, deben apoyarse en el Gobierno de España. A su parecer, no es tan fácil.

"Desde hace 20 años existe una corriente de opinión que dice que este tipo de obras, como presas, es algo antiguo que no hace falta hacer, sino que se deben abordar soluciones más acordes con la naturaleza".

"Cada problema tiene su solución adecuada, y también es necesario hacer esas obras para la naturaleza. En otras situaciones, necesariamente si nos queremos proteger, tenemos que recurrir a las obras de hormigón", ha resaltado Bonet.

Y subraya: "En 20 años no se ha ejecutado ninguna obra hidráulica de protección a la ciudadanía de grandes magnitudes".

Explica también que "no se trata de obras urgentes", ya que "no sabemos dónde se va a producir una inundación, pero son importantes a largo plazo", defiende.

Así, sabe que "no se pueden realizar todas las obras de golpe". Pero también cree que "no se puede estar 20 años sin hacer nada o sin tener en la cabeza que es necesario hacerlo". Según explica, tras la dana "hay una mayor demanda en la sociedad para hacer obras".

Además, resalta que "existen planes y soluciones desde principio de siglo", pero no se llegan a ejecutar: "Yo lo que veo es que se hace un plan, por las circunstancias no se acaba ejecutando, pasan muchos años, se hace otro estudio que se intenta mejorar y vuelve a pasar lo mismo".

Y se acuerda del Gobierno de España: "Para poder hacer obras, se deben contemplar en los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero si no somos capaces de aprobar esos presupuestos, es complicado".

Para Bonet, la hoja de ruta pasa por realizar "tests de estrés con modelo hidráulico". Se trata de contemplar un nivel de lluvia "y ver cómo respondería el terreno". Así, "se intenta predecir lo que va a ocurrir", aunque esto siempre "puede sorprender".