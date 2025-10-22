Los Ford Capri y Ranger fueron los otros grandes protagonistas, junto con los premiados, en la
X edición de los Premios Los Leones de EL ESPAÑOL. En concreto, el SUV coupé eléctrico y el pick-up de la marca estadounidense fueron los modelos que los invitados pudieron contemplar durante la celebración del evento en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid.
Una X edición de los Premios Leones de EL ESPAÑOL en la que se galardonó a
Ana Botín, presidenta de Banco Santander, por su trayectoria empresarial; a Carlos Sainz, piloto de rallies, por su trayectoria deportiva; a Iris Tió, nadadora sincronizada, en el apartado del deporte, y a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en el ámbito de la solidaridad.
Repasamos en esta galería
los momentos más especiales protagonizados por los Ford Capri y Ford Ranger en los X Premios Los Leones de EL ESPAÑOL.
Ford Ranger y Ford Capri
Los Ford Ranger (izquierda) y Capri (derecha) fueron los coches oficiales de la gala de los X Premios Los Leones de EL ESPAÑOL. En el primer caso, se trata de un
pick-up con un motor diésel V6 de 3.0 litros, mientras que el Capri es un modelo SUV coupé completamente eléctrico. Nieves Díaz
El Ford Capri en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando
El Ford Capri, un SUV coupé eléctrico, fue otro de los protagonistas de los X Premios Los Leones de EL ESPAÑOL. Un modelo que regresa al mercado casi 40 años después de que se dejase de producir. Ahora llega con una versión completamente eléctrica con una autonomía de hasta 627 kilómetros.
Nieves Díaz
Potencia sin emisiones
El Ford Capri está disponible en versiones con tracción trasera, de un sólo motor, y tracción total, que monta dos propulsores. En ambas versiones está equipado con baterías con una química níquel, manganeso, cobalto y con una capacidad de entre 52 y 77 kWh, en las versiones con tracción trasera, y de 79 kWh, en la versión con tracción total. Esto se traduce en autonomías de 384 y 627 kilómetros en las primeras versiones y de 592 kilómetros en la versión con tracción total.
Nieves Díaz
El 'pick-up' más vendido de Europa en la última década
El Ford Ranger es el
pick-up más vendido de Europa en los últimos diez años. De hecho, se trata de un modelo de éxito mundial, dado que se comercializa en 180 mercados de todo el mundo. De hecho, Ford también cuenta con una versión híbrida enchufable del Ranger. Nieves Díaz
Ranger MS-RT
El Ford Ranger que estuvo expuesto en la gala de los X Premios Los Leones de EL ESPAÑOL era al más deportivo de todos, el MS-RT. Se trata de un modelo que monta un propulsor diésel V6 de 3.0 litros, el cual tiene una potencia de 240 CV, así como una transmisión automática de 10 velocidades.
Nieves Díaz
Aceleración y potencia de categoría
El Ford Capri destaca por contar con una potencia de categoría. Las versiones de tracción trasera se pueden configurar con 170 y 286 CV de potencia, mientras que la de tracción total alcanza los 340 CV. Esto le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 8,7 y 6,4 segundos, en las versiones con tracción trasera, y en 5,3 segundos, en la versión con tracción total.
Nieves Díaz
Cargas muy rápidas
En corriente continua, el Ford Capri tarda en recargar su batería del 10% al 80% en entre 25 y 28 minutos, en las versiones de tracción trasera, mientras que en la versión de tracción total lo completa en 26 minutos.
A. Tejero
Luces sin deslumbramiento
Los faros del nuevo Ford Capri pasan de LED con luces altas automáticas a LED de Matriz Dinámica con luces altas sin deslumbramiento en la versión premium.
Nieves Díaz