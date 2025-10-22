Los Ford Capri y Ranger fueron los otros grandes protagonistas, junto con los premiados, en la X edición de los Premios Los Leones de EL ESPAÑOL. En concreto, el SUV coupé eléctrico y el pick-up de la marca estadounidense fueron los modelos que los invitados pudieron contemplar durante la celebración del evento en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid.

Una X edición de los Premios Leones de EL ESPAÑOL en la que se galardonó a Ana Botín, presidenta de Banco Santander, por su trayectoria empresarial; a Carlos Sainz, piloto de rallies, por su trayectoria deportiva; a Iris Tió, nadadora sincronizada, en el apartado del deporte, y a la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), en el ámbito de la solidaridad.

Repasamos en esta galería los momentos más especiales protagonizados por los Ford Capri y Ford Ranger en los X Premios Los Leones de EL ESPAÑOL.