Ana Botín da las claves de su liderazgo en los premios de El Español: "Creatividad, convicción y responsabilidad"

Arropada por su familia y sus principales directivos de confianza en el Santander, Ana Botín, presidenta del banco español más global de toda la historia, recibió el Premio a la Trayectoria Empresarial en los X Premios Los Leones de EL ESPAÑOL.

Botín llegó a la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid haciendo una excepción. Es raro verla en eventos mediáticos que no sean foros financieros o, llegado el caso, actos culturales o centrados en educación. Pero la ocasión y los otros premiados -Carlos Sainz, Iris Tió y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)- bien merecían saltarse su propia norma.

Introducida por Federico Linares, presidente de EY, Botín tiraba de grandes referentes de la cultura española a lo largo de su historia, como Goya o Teresa Berganza, para dar un discurso de agradecimiento del que se extrae que una banca más humana, la que promueve el Santander, es el presente y el futuro del sector.

De Cantabria a Nueva York y Reino Unido. De la fusión entre Santander y Central Hispano a la punta de lanza que hoy representa su banco digital Openbank dentro del grupo, pasando por Banesto. Botín repasó algunos de los momentos y vivencias más inspiradoras de su vida profesional, pero también dejó traslucir su lado más humano.

Su lado más personal en un discurso que estuvo plagado de referencias constantes a sus hijos, su marido Guillermo Morenés y su madre, Paloma O'Shea.

Como si de un triángulo con sus tres vértices se tratara, Botín trazó los tres pilares que subyacen a las mejores prácticas del Santander y, por ende, de su liderazgo: "Creatividad, convicción y responsabilidad".

La creatividad

En 1999, tuvo lugar la primera gran fusión bancaria de la Eurozona: Banco Santander con Banco Central Hispano.

"Pocos meses después, en una decisión que en su momento me dejó muy tocada, mi padre -entonces presidente del Santander- me pidió que dejara el banco para que la fusión pudiera salir adelante".

Una situación que la propia Botín reconoce que entendió "a medias" con el paso de los años.

De ahí nació su reinvención. La necesidad de ser creativa. Fundó una empresa de Internet, un fondo social de microcrédito en México y Argentina y un fondo de inversión.

Una creatividad, decía Botín, "heredada" de su madre Paloma O'Shea, a la que miraba constantemente desde el atril.

Creó, explicó Botín, "empezando en un garaje de Pozuelo, lo que hoy es la Escuela Superior de Música Reina Sofía, uno de los proyectos educativos más innovadores del mundo".

Un referente internacional que combina meritocracia y excelencia en educación musical. Así que, "aunque mi nombre figure en este premio, el suyo también debería estar", sentenciaba.

Convicción

Explicaba Botín que lo importante es "poner la misión por delante y mantener el rumbo, aunque ello suponga tener que tomar decisiones difíciles". Algo de lo que los libros de liderazgo empresarial hablan mucho.

La presidenta del Santander explicaba que ella lo aprendió de una forma "muy diferente". Revelaba entonces que fue ella quien pidió matrimonio a Guillermo Morenés. Y no al revés, algo que no era muy común en aquella época.

Reconocía que ella "tenía claro" que quería casarse con él y estaba dispuesta a darlo todo aunque ella viviera en Nueva York y él en Madrid.

"Un día desde Nueva York, lo llamé por teléfono y le hice la propuesta. Y él dijo inmediatamente que sí", decía entre risas ante la mirada de su esposo a quien una mezcla de risa y sonrojo se le atisbaba en la cara.

Botín reconocía que "esa era su versión", porque "si se lo preguntan a Guillermo ahora dice que se lo pensó unos días", decía entre las risas del auditorio.

Responsabilidad

El último de los baluartes de su liderazgo. "La importancia del qué (conseguir hacer los números, los objetivos), pero igualmente la importancia del cómo se logra. Crear valor, de la manera correcta".

De lo que se trata, explicaba, es de ser capaces de "construir algo duradero en una empresa cotizada".

Algo que exige "dar resultados año tras año y, al mismo tiempo, tener una visión de largo plazo para invertir en el futuro, y que los resultados sean sostenibles en el tiempo". Eso lo resume todo

Ahora bien, Botín alertaba de que esto es sólo el principio. "Me queda mucho por pintar en ese lienzo que es el Santander", avisaba ante el auditorio en el que se encontraban Héctor Grisi, CEO de Santander; Juan Manuel Cendoya, director global de Comunicaciones, Marketing Corporativo e Investigación y vicepresidente de Santander España; Patricia Benito, responsable global de Crecimiento en Openbank, y Patricia Colino, directora de comunicación de Santander.

Héctor Grisi, CEO de Santander y Ana Botín, presidenta del Santander, conversan tras la entrega de los X Leones de EL ESPAÑOL. Cristina Villarino.

Emocionada, Botín reiteraba que su meta es dejar un legado "duradero", con un banco "sencillo, personal y justo". "Desde el primer día, mi gran objetivo ha sido ese: dejar un Santander a las siguientes generaciones".

Y ahí, Openbank es pieza clave del proyecto. La presidenta del Santander era clara: "Mi convicción es que será la primera verdadera plataforma global de un banco para personas y pymes".

Botín hizo gala también de la buena sintonía que mantiene con el presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, a quien citó durante su discurso.

También a quien recordó que "tenemos mucho más en común de lo que pudiera parecer". ¿Por qué? Porque "la banca, como el periodismo y tantos otros, ha tenido un papel fundamental, no siempre reconocido, en la construcción de la España moderna".

Su discurso cerraba la entrega de la X edición de Los Leones de EL ESPAÑOL.