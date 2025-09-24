"El ser humano pisa más veces Marte que el fondo del mar": desconocimiento y acción humana, contra el océano

El IV Observatorio de los ODS, organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y ENCLAVE ODS, continúa en el CaixaForum de Madrid con una interesante conversación a cuatro voces sobre los peligros que planean sobre el ODS 14: vida submarina.

Para hablar sobre ello, en esta mesa que lleva el nombre de Océanos: recuperar los corales y la posidonia tras la gran pandemia que los está matando, se reunieron Theresa Zabell, presidenta ejecutiva de la Fundación Ecomar, Jorge Terrados, investigador del Institut Mediterrani d'Estudis Avançats (IMEDEA), Almudena Díez, directora de Comunicación y miembro del comité de dirección de la Fundación Aula del Mar Mediterráneo, Max Rota, presidente de Natural Art Reef (NAR) y Carla Serrat, directora general de Biotherm.

"El mar que atraviesa su propia pandemia: la que sufren los corales y las praderas de posidonia. Estos ecosistemas vitales están amenazados por el aumento de la temperatura del agua, la acidificación, la contaminación, la sobrepesca y la presión del turismo en las costas", comenzó introduciendo Ana de Santos, periodista experta en sostenibilidad y moderadora del diálogo.

"Estamos justo en el momento de tomar conciencia", añadió. Acto seguido tomó la palabra Zabell que, en primer lugar, quiso poner el foco en las nuevas generaciones. "Cuando quieres cambiar a la sociedad tienes que ir hacia las personas receptivas, que son los jóvenes y niños", comenzó.

"Este planeta es azul y, si queremos seguir viviendo en él, en lo verde, necesitamos cuidar el mar. Hay que cuidar de los dos únicos sitios de los que no podemos mudar jamás, que son nuestro cuerpo y el planeta. Y es ahí donde entramos nosotros, en esa labor de educación en relación a la importancia que tiene ese azul en nuestra vida", sentenció.

Para reafirmarse en sus palabras, Zabell expuso un ejemplo paradójico y es que, los humanos, "han pisado más veces Marte que el fondo del océano". "Y es algo absurdo", dijo contundente, "no conocemos ni el 10% de lo que bajo el mar".

Mesa redonda. Océanos: recuperar los corales y la posidonia tras la gran pandemia

Por su parte, Terrados dio turno a la posidonia, una de las fanerógamas más importantes para la salud submarina.

"La posidonia se encuentra bien, pero existen puntos negros. Hay algunos factores de pérdida de la misma que no podemos controlar localmente, como el aumento de la temperatura del planeta", introdujo.

"Sin embargo, la mayor parte de las pérdidas que podemos certificar, entre el 5% y el 50%, son acciones locales que sí que son gestionables: construcciones en la costa, puertos deportivos, vertidos de aguas residuales... todo eso son procesos que matan plantas directamente o que, en su defecto, cambian el clima y el entorno donde se generan. Por lo tanto, debemos cambiar nuestra forma de actuar", avisó el investigador.

Pero no todo podía ser malo. Aunque se trata de una especie "muy frágil y que crece muy lentamente", en estos últimos años, los avances en materia de replantación submarina han sido sorprendentes, y así lo señaló también Terrados durante su intervención en esta mesa.

"Hace unos años la replantación se creía imposible y, sin embargo, lo hemos hecho. Lo que todavía no hemos conseguido es la restauración, recuperar esas praderas que ya se han perdido. Por eso nos estamos centrando en eso. Estudiarlo a fondo, pero es un trabajo muy costoso. Aunque ahora la restauración está de moda, lo importante es conservar lo que tenemos", sentenció.

Para seguir hablando de esta planta tan "imprescindible" en los fondos marinos, Díez tomó el relevo de la conversación.

"En la provincia de Málaga se ha perdido entre un 70 y 75% de posidonia. Desde nuestra fundación la estudiamos y tenemos proyectos de replantación, pero, también, tenemos una parte de concienciación muy importante. Hacemos mucha formación para buceadores porque, a no ser que seas muy experto, no sabes dónde no puedes bucear o anclar la embarcación de recreo", apuntó.

Tras esta intervención, trajo de vuelta al centro del debate a una de las generaciones que juegan un papel fundamental en este sentido: los jóvenes. "Hicimos un foro pensado para ellos y las conclusiones nos sorprendieron a todos. Nos dijeron que teníamos que aprendernos el algoritmo de tiktok si queríamos llegar a ellos".

Pero no todo se acaba en los adolescentes. Los niños también son muy importantes en esta materia y, tal y como los definió Díez, son "los mejores custodios". "Hicimos un proyecto con ellos, en el que reservamos una pequeña parcelita de playa para para que los colegios concienciaran sobre la importancia del mar y mantenerlo limpio", añadió.

Posteriormente, siguió Rota, que hizo gala del "artista" que es su padre, y que lleva "más de 35 años con el cultivo de roca viva y 25 creando estructuras artificiales".

"Mi padre es pionero en el uso del carbonato cálcico. Con corales hechos de este material, mi padre ha conseguido devolver al mar lo que salió del mar. Además, en 2023, llevó a cabo un proyecto de hacer un Bernabéu en forma de arrecife de coral. Gracias a él, en este tiempo, hemos visto recuperarse especies que hace más de 30 años habían desaparecido de nuestra zona, como el mejillón. Estamos presenciando grandes cambios que nos dan esperanza", aseguró.

Por último, Serrat habló del papel de Biotherm, "una marca de belleza que viene del mar y que tiene el compromiso de devolver al mar todo lo que le ha dado". Con numerosos proyectos, como el de water lovers, tienen el objetivo de "proteger la biodiversidad acuática, con unas fórmulas respetuosas con el medioambiente".

"Queremos reducir la huella ecológica de nuestros productos en ecosistemas marinos, intentando llegar a 2030 con un 95% de componentes ecológicos. Además, muchos de nuestros packagings están libres de plásticos", afirmó.