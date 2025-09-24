Grainne O'Hara (ACNUR): "Los presupuestos humanitarios no son suficientes ni adecuados para los desplazados"

La cuarta edición del Observatorio ODS está a punto de finalizar. Tan solo queda la intervención final por parte de Enriqueta Chicano, presidenta del Tribunal de Cuentas, para clausurar este evento, organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia y celebrado durante los días 22, 23 y 24 de septiembre en el CaixaForum de Madrid.

Sin embargo, esta cita por los Objetivos de Desarrollo Sostenible no podría cerrar sin tratar una cuestión y esta es el impacto de las crisis humanitarias en España, exponiendo retos y soluciones.

Para ello, se sube al escenario Grainne O'Hara, representante en España del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), acompañada por la redactora de ENCLAVE ODS, especializada en sostenibilidad y derechos humanos, Raquel Nogueira.

La conversación ha comenzado analizando el contexto actual, donde el número de personas refugiadas bajo el mandato de ACNUR no deja de crecer, pero aún es mayor la cantidad de personas que se han visto obligadas a huir de su hogar y no se encuentran bajo vuestro paraguas.

"ACNUR publica cifras sobre la tasa de desplazamiento forzado a nivel global y los números más recientes espantan: son 123 millones. Y eso da cierta indicación sobre la amplitud de lo que estamos hablando", arrancaba O'Hara.

De esta cifra, además, se desprenden los 43 millones de personas refugiadas o con necesidades de asilo. Es decir, personas que necesitan protección. Al mismo tiempo, 70 millones que aún no han cruzado fronteras y que son lo que se conoce como desplazados internos en sus propios países, pero "afectados por la misma circunstancia".

Y la situación no parece ir a mejor. "La multiplicación de las crisis está, según la observación de ACNUR, acompañada por un alargamiento del tiempo en el cual la gente se queda desplazada", mencionaba O'Hara. Algo que, sumado a una "disminución de soluciones" nos lleva a "estos números altos tan lamentables".

Grainne O’Hara, representante en España del Alto Comisionado de las NU para los Refugiados

Vivimos en un momento en el que emergencias humanitarias como la de Gaza tendrán un impacto a largo plazo en la propia Franja, pero también en toda la región e, incluso, a nivel global. Y esto, dice la representante de ACNUR, también toca a España.

"Vivimos en un mundo superconectado. Sentimos más cercana estas crisis", mencionaba. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de los refugiados, también hay que tener en cuenta que "la inmensa mayoría se queda viviendo en los países inmediatamente vecinos". Motivo por el que esta no es una cuestión particular de un único estado.

En ese sentido, menciona O'Hara, hay tres niveles de impacto: el humano, el social y político, y el económico. E insiste: "Estas crisis humanitarias no son solo algo que vemos en televisión, sino que tienen un efecto directo en nosotros".

Siria, Afganistán y un Mediterráneo en el que la crisis de refugiados cada vez está más presente. Pero, ¿cómo se puede cambiar el destino de todas las personas de que huyen de la violencia? O'Hara ha explicado que "no hay una sola respuesta, porque son conflictos muy complejos".

Sin embargo, su experiencia le lleva a identificar algunas claves. Por un lado, la necesidad de "reducir conflictos o evitarlos antes de que exploten", pero, cuando ocurren, hay que aplicar "pasos rápidos y eficaces para intentar buscar la paz".

Por eso, en los casos en los que esto no es posible, aboga por proveer la región con los recursos inmediatos necesarios para "responder desde el momento inicial" a través de alimentos o servicios sanitarios. Aunque, para ello, asegura, "necesitamos una inversión para soluciones duraderas a largo plazo".

Y es que, actualmente, "los presupuestos humanitarios no son suficientes ni adecuados para las necesidades de las personas que se desplazan durante un tiempo más prolongado". Razón por la que hace falta "una inversión enorme en las soluciones duraderas que permitan a los refugiados regresar a una vida más estable y normal".

"Hemos visto mucha solidaridad a nivel de sociedad civil y ciudadanía, pero se precisa de un empuje de los estados para buscar respuestas duraderas", subrayaba.

Porque, además, las migraciones forzadas "afectan de manera negativa a la Agenda 2030". "Crean una situación en la cual los recursos no están siendo dedicados a estos fines. Sin soluciones a la enorme tasa de desplazamiento forzado no vamos a poder realmente cumplir nuestro compromiso global para el desarrollo".