General Víctor Bados, Ejército de Tierra: "La situación es sostenible para Israel porque tiene el apoyo de EEUU"

Víctor Mario Bados Nieto, general de Brigada del Ejército de Tierra, durante su intervención bajo el título 'Situación geoestratégica mundial'; en la tercera jornada del IV Observatorio ODS '2030, 5 años para la meta'. Esteban Palazuelos

En la tercera y última jornada del IV Observatorio de los ODS, organizado por EL ESPAÑOL en el CaixaForum de Madrid, se ha abordado la visión y el desempeño de las Fuerzas Armadas en varios asuntos clave para el futuro más inmediato.

Entrevistado por Yolanda Rodríguez, redactora jefe del Observatorio de Defensa, el general de brigada Víctor Bados ha aportado algunas claves para comprender el panorama geoestratégico internacional, esencialmente de los conflictos en Israel y Ucrania.

El general Bados ha desempeñado puestos del más alto nivel en la esfera militar internacional. Posee una amplia trayectoria en puestos operativos, de doctrina y de análisis estratégico, tanto en la OTAN como en la Unión Europea.

También ha participado en algunas de las misiones recientes más importantes, como Bosnia, Yugoslavia, Afganistán y los Balcanes; una experiencia que le ha proporcionado una perspectiva directa sobre escenarios de conflicto y cooperación multinacional.

En la actualidad, el general de brigada Bados es el director del Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

De entre los 17 ODS, donde más destacan las Fuerzas Armadas españolas es en el número 16, que tiene como objetivo garantizar la seguridad y la justicia. "Nuestra misión principal es trabajar por la paz", ha asegurado Bados.

Además, en cuanto al resto de Objetivos de Desarrollo Sostenible, el general de brigada destaca el papel en la igualdad de género o acceso a energía accesible y renovable. "Estamos ahora mismo electrificando nuestra flota de vehículos", ha señalado durante su intervención.

Víctor Mario Bados Nieto, general de Brigada del Ejército de Tierra, durante su conversación con Yolanda Rodríguez, redactora jefe del Observatorio de la Defensa de EL ESPAÑOL; en la tercera jornada del IV Observatorio ODS '2030, 5 años para la meta'. Esteban Palazuelos

Papel fundamental tiene aquí la próxima Base Logística, ubicada en Córdoba, en la que se encuentran trabajando actualmente y que incorporará todos los avances tecnológicos en cuanto a sostenibilidad.

Desestabilización en Israel

"La guerra que tenemos actualmente es una hemorragia, una fractura, una quiebra que tenemos desde hace muchos años", ha comentado respecto a la guerra de Israel contra Hamás que ha dejado miles de víctimas civiles.

El general Bados ha indicado que, si eso es un genocidio o no, lo dictaminará la Corte de Justicia Internacional ante la denuncia de Sudáfrica.

"Pero lo que está claro es que en el Convenio de Ginebra habla de una proporcionalidad de la respuesta, de evitar sufrimiento de la población civil y de acceso a ayuda humanitaria".

Otro de los puntos clave que destaca el general es la "discriminación y distinción de los objetivos", que deben estar marcados y acotados. "Son los límites del tablero, todo lo que sea salirse de eso es conculcar el derecho internacional".

Desde su punto de vista, Bados asegura que Israel "se está excediendo" y señala que un 96% de destrucción de todas las infraestructuras críticas "es difícil de digerir como algo necesario" y ser daños colaterales.

"La situación ahora mismo es sostenible para Israel porque tiene apoyo militar y político de Estados Unidos", ha afirmado. Al mismo tiempo, reconoce la dificultad de ser actualmente aliado de Trump.

Situación en Ucrania

"El conflicto surge cuando falla la disuasión", ha explicado Bados, haciendo referencia a lo vivido en Europa en los últimos años con la invasión rusa de Ucrania. "Ahora mismo, Putin nos ha olido la adrenalina, ha jugado siempre con la escalada nuclear".

Bados también ha recalcado que todas las capacidades que se han ido dando a Ucrania han estado limitadas. Por ejemplo, con el uso de misiles de largo radio que no puede utilizar contra territorio de Rusia.

"Todo eso ha hecho que no se le haya dado todo lo que necesita a Ucrania". Sin embargo, para el militar español, lo que realmente urge a Kiev es el recurso humano, "algo que es muy difícil que le podamos dar".

Uno de los problemas que señala el general es que el material militar que proporciona Estados Unidos a Ucrania no "lo podemos dar nosotros, no tenemos la capacidad".

"No tenemos inteligencia, vigilancia, imágenes satelitales o Starlink, que es fundamental para los sistemas de mando y control de Ucrania", ha explicado.