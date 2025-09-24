Clara Arpa, sobre la "inevitable" transición: "Sin sostenibilidad en las empresas, estamos condenados a la extinción"

El IV Observatorio de los ODS, organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia, llega a su fin. En la antesala de la clausura de estos tres días de eventos, charlas y coloquios, ha tomado el turno de palabra Clara Arpa, presidenta del Pacto Mundial de la ONU en España, en una conversación guiada por Raquel Nogueira, redactora de este vertical.

Empezando por lo más básico, Arpa recordó para todos qué es el Pacto Mundial y respondió acerca de cómo se pueden articular políticas y pactos desde este mecanismo.

"Es una iniciativa que fue lanzada en el año 2000 por Kofi Annan, en el Foro Económico Mundial de Davos, para intentar darle al mercado una cara más amable. ¿Qué se traduce de esto? Me gusta definirnos como la organización empresarial de las Naciones Unidas", comenzó.

Poniendo el foco en la pérdida de "fuelle" de la sostenibilidad empresarial que se da en España, Arpa no dudó en afirmar en que, por lo general, "en nuestro país sigue siendo puntera". "Aunque hay situaciones que lo complican", añadió.

"Es difícil hablar de sostenibilidad cuando estamos inmersos en múltiples conflictos armados. Pero sí se puede decir que la sostenibilidad empresarial ha calado, y en sectores en los que yo pensé que jamás iba a calar, como en el sector financiero. Pero es que la transición es inevitable. Si no, estamos condenados a la extinción y al fracaso", sentenció.

En cuanto a los desafíos que enfrenta, principalmente, el sector privado en la implementación de la Agenda 2030 en el contexto actual, Arpa apunta a que, en muchas empresas, se habla del "coste" que tiene ahora mismo una transición a la sostenibilidad.

Clara Arpa, presidenta del Pacto Mundial de la ONU en España

"Se ha puesto de moda el tema de la productividad, pero la mayoría de las cosas aún están por hacer. Evidentemente, las empresas grandes no se enfrentan a la sostenibilidad empresarial de la misma manera que las pequeñas empresas", señaló.

Y continuó: "Para hacer una empresa sostenible en el tiempo, nos tenemos que adaptar a lo que viene. Todo está cambiando y, si queremos pervivir, no queda más remedio que socialmente cambiar ciertas pautas. Económicamente, medioambientalmente... que también son unas oportunidades de negocio brutales".

A continuación, sobre "ser sostenible a medias", Arpa se muestra conciliadora ante una transición en la que "nadie puede levantarse un día y ser sostenible del todo".

"Yo creo que un 10% o un 15% de lo que hay que hacer en materia de sostenibilidad ya lo tenemos hecho, y ni siquiera lo sabemos. Pero también es importante aclarar que más vale que hagas el 50% de algo y ya lo mejorarás, que intentar ser perfecto desde el primer momento y quedarte en nada", pronunció.

Para cerrar la conversación, y de cara a una meta marcada para dentro de cinco años, la presidenta del Pacto Mundial de la ONU en España afirmó que "todos tenemos que cambiar". "Tanto una empresa como una persona individual tienen un reto por delante".

"Al menos en todos los países se ha puesto el foco en ello. Cada uno a su nivel, pero eso podemos decir que se ha logrado. Aunque en 15 años, evidentemente, no se consigue un cambio estructural", añadió.

Pero Arpa quiso terminar con un hilo hacia la esperanza: "No sé qué vendrá en 2030, pero algo más vendrá para no perder ritmo. Porque aunque estemos muy escépticos, igual que se consiguieron otros objetivos, yo creo que en 2030, con todo lo que nos está pasando de negativo, sí que veremos un cambio".