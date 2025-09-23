Pablo Caballero (PreZero): "El sector privado va por delante de la normativa para reducir su impacto medioambiental"

Las empresas privadas van de camino hacia la transición sostenible. De hecho, están muy avanzadas en la normativa para reducir su impacto medioambiental durante su actividad.

Esta es una de las conclusiones que se extrae de la conversación con Pablo Caballero, director de Negocio Industrial de PreZero. El ponente ha intervenido en una charla sobre cómo evolucionar hacia la certificación de residuo cero durante la IV edición del Observatorio ODS.

"Trabajamos con grandes multinacionales del sector del retail, farmacéutico, químico, agroalimentario. Ya les estamos suministrando energía verde producida con recursos orgánicos. Además, suministramos combustible recuperado, es decir, aquel que fabricamos con residuos industriales no reciclables", ha detallado.

Y añade que todo esto ayuda a las empresas a reducir su dependencia de los combustibles fósiles.

No obstante, aunque el sector privado está muy avanzado para alcanzar esos objetivos sostenibles (marcados por la Unión Europea) necesita pegar un estirón. Para pegar ese impulso, Caballero defiende la colaboración público-privada: "Se necesita la ayuda de las administraciones para seguir avanzando".

Retraso

En materia medioambiental, España acumula muchos retrasos en comparación con el resto de países de la UE. Y, ¿qué nos falta? Según Caballero, es necesario crear nuevas infraestructuras que transformen esos residuos en recursos energéticos.

Por otro lado, "hay que ayudar e impulsar al sector empresarial. Sin él es imposible llegar a estos objetivos. Desde PreZero, nos queremos convertir en el mejor aliado de todas esas compañías que quieran ser todo un referente de los residuos y que quieran contribuir en reducir el impacto de CO2", ha detallado.

Pablo Caballero, director de Negocio Industrial de PreZero

Para ello, cree que es fundamental construir más plantas de biometano (gas natural renovable), ya que es una solución tecnológica y fiable.

Lo más razonable, según el ponente, es levantar estas plantas al lado de los vertederos porque ahí es donde se entierran toneladas de residuos. De esta manera, es más fácil extraer ese biogás, limpiarlo e inyectarlo en la red de biogás.

"Esto es algo que ya estamos haciendo en algunas regiones como Cataluña. Estamos produciendo el biometano equivalente a 14.000 viviendas y con ello, dejamos de emitir unas 17.000 toneladas de CO2 al año", ha terminado.