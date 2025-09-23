La lucha contra el cambio climático, en jaque: "Estamos viviendo un momento bastante crítico"

La segunda tarde del IV Observatorio de los ODS, celebrado en el CaixaForum de Madrid, ha girado en torno a los océanos y los bosques. El foro, organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia, ha contado con la presencia de Laura Rodríguez, head of Species Strategies Global de MSC; Enrique Valero, CEO de Abadía Retuerta; y Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España.

Rodríguez ha animado al auditorio a acercarse a los océanos, "un tema aún muy desconocido". También ha recordado que "se ha recorrido un largo camino desde que se aprobara la Agenda 2030 en 2015", pero aún queda mucho por hacer.

La sobrepesca, a pesar de seguir produciéndose, lleva ya casi dos décadas empezando a controlarse. "Más del 60% del atún, por ejemplo, está certificado", pero muchas otras poblaciones de peces necesitan aún equilibrarse. "Tenemos pruebas de que las poblaciones de peces, si se lo permitimos, se recuperan solas".

Mesa redonda. Océanos y bosques, de la conservación a la regeneración

Los océanos, ha recordado Rodríguez, son "muy resilientes". Pero "hay presiones, como la subida de temperaturas, que por mucho que se deje de pescar no se pueden combatir".

Del Olmo, por su parte, ha puesto el foco en la preservación y conservación de bosques y océanos. WWF lleva más de siete décadas construyendo "mano a mano y piedra a piedra" el ecologismo de hoy. En los últimos años, ha insistido, se han convertido en defensores de este movimiento ante los muchos retrocesos que se están produciendo.

"En WWF defendemos la Agenda 2030 a pesar de que no es perfecta. […] Especialmente para salvar las brechas que hay en acción climática", ha dicho.

Dicho esto, ha abordado la situación de los océanos: "Se están calentando, estamos viviendo blanqueamientos de corales y otros fenómenos que nos demuestran que vamos en la dirección equivocada" en su protección.

"En cuanto a las masas forestales, nos encontramos en un momento de aumento de temperatura y vemos la destrucción de biodiversidad global, lo que llamamos la sexta extinción masiva".

Esto, ha dicho, se observa especialmente en los bosques, donde, "fuera de Europa en concreto, los cultivos derivados de nuestro modelo alimentario están provocando deforestación". En la UE y España, en cambio, "vemos que la reforestación funciona y cada vez hay más masas boscosas a pesar de los incendios".

Para Del Olmo, "vivimos un momento bastante crítico" y en el que los bulos sobrevuelan la información. "Es preocupante que, en lugar de estar remando todos en la misma dirección, está habiendo verdaderos ataques a los avances medioambientales".

"El Pacto Verde Europeo, con el pretexto de la simplificación, está siendo mermado en la UE. Y a nivel nacional, hay voces que están desinformando y quitándole importancia al problema del cambio climático".

Valero le ha puesto el punto empresarial a la mesa: "Nosotros somos los guardianes de la biodiversidad de la abadía". Por eso, ha explicado, todo lo hacen "de manera sostenible" en todos sus aspectos. A lo que ha añadido que "hay que quitar ese tufo de que la sostenibilidad es cara, pero no siempre lo es".

Porque, ha recordado, "una empresa, por muy pequeña que sea, no solo se representa en sus productos, sino en cómo se hacen las cosas". Y el compromiso medioambiental es vital hoy en día.