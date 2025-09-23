Electrificación, digitalización y multimodalidad: las claves para una movilidad más sostenible en Madrid

Madrid apuesta por una movilidad más sostenible. Para lograr este objetivo, tanto las empresas de transporte público como las de car sharing se están apoyando en proyectos de electrificación, multimodalidad y digitalización, que están provocando toda una "revolución" en el transporte en superficie.

Así lo han indicado Ernesto Mateo, director de Voltio, y Alfonso Sánchez Vicente, director gerente de la EMT, durante su participación en IV Observatorio ODS, que lleva por lema '2030, 5 años para la meta'.

Sobre electrificación, Sánchez Vicente ha remarcado que el objetivo de la EMT es que el 100% de su flota sea eléctrica en 2033. Actualmente, estos autobuses ya representan el 20% del total. Son unos 450 autobuses de un total de 2.000, el equivalente a todos los que tiene Valencia.

Conversación a dos. Transporte: alternativas del transporte a nivel medioambiental

El director gerente de la EMT ha subrayado que esto requiere una inversión "brutal", que no consiste sólo en comprar autobuses, sino también en preparar las instalaciones de carga. A este respecto, ha apuntado que prevén licitar en breve la construcción de un centro de operaciones para unos 300 vehículos por unos 130-140 millones de euros.

Asimismo, ha puesto en valor que esta inversión en electrificación ha convertido a Madrid en una "ciudad pionera", ya que es la única gran capital del Europa en la que, desde 2022, no hay ningún autobús público de gasóleo circulando.

"La verdadera revolución se está produciendo arriba, en la superficie", ha remarcado Sánchez Vicente, quien ha recordado que, mientras el metro ya nació eléctrico, la EMT ha tenido que realizar una gran inversión para llevar a cabo su electrificación.

En esta misma línea, Mateo ha remarcado que Madrid es un "ejemplo y un referente" en cuanto a car sharing, ya que no hay ninguna ciudad en el mundo en la que existan cinco operadores con vehículos 100% eléctricos, algo que se ha visto reflejado en la mejora de los datos de calidad del aire.

Sin embargo, el director de Voltio ha señalado que todavía queda mucho por hacer en materia de infraestructura de carga para impulsar la movilidad eléctrica, sobre todo en las zonas no tan interurbanas.

Por otro lado, Mateo también ha señalado que Voltio cuenta en Madrid con una flota desplegada de alrededor de más de 1.000 coches eléctricos que realizan unos 4.500 viajes diarios. Vehículos que, según remarca, son "una pieza más" dentro del sistema multimodal que se ha desplegado en la ciudad.

Multimodalidad

"El transporte público y privado son los que mueven grandísimas cantidades de trayectos, pero nosotros somos una piecita más de ese puzle de la multimodalidad, que hace que muchos ciudadanos se piensen no disponer de coche privado", ha subrayado.

En cuanto a digitalización, Sánchez Vicente ha recalcado que la EMT ha sido "pionera" desde sus orígenes a la hora de apostar por la tecnología. Y lo hecho desde varios enfoques. Por un lado, orienta a mejorar el servicio al cliente, donde se engloban colaboraciones público-privadas como la que tienen con Voltio y otras muchas compañías.

Por otro, aplicándola a cualquier campo de la compañía en el marco de su apuesta por desarrollar una modalidad más sostenible y permitir al ciudadano elegir el modo de transporte más eficiente y que más se adecúe a sus necesidades.

Por su parte, Mateo ha remarcado que Voltio ya nació como una empresa 100% digital. Esto le permite generar una gran cantidad de datos que luego analizan para ver cómo evoluciona el servicio y poder mejorarlo.