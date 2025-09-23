Borja Carabante defiende el "sentido común" al buscar la sostenibilidad: "No puede lastrar la actividad económica"

"La sostenibilidad debe inundar todas las iniciativas", según Borja Carabante, que vincula de forma rotunda las políticas ambientales del Ayuntamiento con la estrategia urbana y la transición energética.

El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid participó este martes por la mañana en la segunda jornada del IV Observatorio de Desarrollo Sostenible, foro organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia en el CaixaForum de Madrid.

En su intervención, Carabante insistió en que la sostenibilidad "tiene que ser un elemento central" de la gestión municipal y defendió los resultados que atribuye a las políticas iniciadas en 2019: "Ha pasado de ser la capital más contaminada de Europa a una de las que menos".

Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad

Consciente de que todavía existen incumplimientos de normas europeas, reconoció que "incumple la directiva de la calidad del aire", pero es algo que también lo hacen "Roma, París, Berlín...".

El delegado subrayó que el avance no se explica solo por medidas técnicas sino también por respaldo social: "Hemos descubierto que tenemos apoyo ciudadano para poder hacerlo y con eso nos presentamos en 2023. La política de sostenibilidad ha sido validada en las urnas".

Para Carabante, la sostenibilidad es "un vector de crecimiento" y una condición para salir adelante: "Es importante en el crecimiento de las ciudades. O piensan en verde o están abocadas al fracaso".

Sobre la transición energética, el delegado defendió la combinación de ambición ambiental y justicia social: "La transición energética es posible hacerla no dejando a nadie atrás, siendo el motor económico y un polo de atracción del crecimiento verde".

Sin lastrar la economía

A su juicio, las políticas ambientales "no pueden ser un lastre para la actividad económica" pero tampoco deben favorecer la inacción: "El sentido común es la política que define nuestras iniciativas".

Carabante calificó la calidad del aire como una cuestión que trasciende el debate técnico y se sitúa en claves éticas y sanitarias: "La calidad del aire cuando llegamos provocaba muertes. El debate al respecto no es un debate político ni un deber legal. Es un mandato moral y un mandato ciudadano".

En esa línea defendió la creación de instrumentos normativos propios: "Hemos creado la primera ordenanza de calidad del aire del Ayuntamiento de Madrid. No había una normativa, la hemos aprobado en el año 2021".

El delegado aportó datos de reducción de contaminación que atribuye a las políticas municipales: "Hemos reducido en las 24 estaciones de medición más de un 25% la contaminación en todas." Puso un ejemplo concreto de transformación urbana y ambiental: "Hemos pasado en Plaza Elíptica, que era el punto más negro de la contaminación en Europa, a ser una de las estaciones con menos nivel de contaminación".

ZBE y circulación

Entre las medidas que, según Carabante, han permitido ese cambio destacan las zonas de bajas emisiones y políticas de circulación: "La restricción es el principal elemento que tenemos para fomentar la renovación. Por eso Madrid es una de las capitales con menor edad media de la flota de los vehículos." A esto añadió el componente social de las ayudas: "Hemos dado ayudas para renovar los vehículos y las calderas".

El alcalde delegado subrayó además el papel ejemplarizante del Ayuntamiento: "Por eso los autobuses que circulaban por esa zona fueron los primeros eléctricos de la ciudad. Madrid fue la primera capital de Europa que elimina el diésel." En relación con la gestión interna, afirmó que han "llevado a cabo la descarbonización de nuestros propios procedimientos."

Respecto a la gestión de residuos y la polémica tasa, Carabante pidió distinguir entre intención y obligación legal: "No nos gusta la tasa de basuras porque la sostenibilidad no debe recaer en los bolsillos de los ciudadanos ni en las cuentas de las empresas. Tienen que ser iniciativas públicas encaminadas a esa sostenibilidad".

Ha recordado que "este mes los madrileños que tengan vivienda irán recibiendo el recibo por mandato legal, por la ley de 2019 de gestión de residuos." Asegura que la aplicación se ha planteado con criterios sociales: "Hemos intentado que sea lo más tarde posible y siendo socialmente justos. Teniendo excepciones a familias numerosas, personas vulnerables, al que cobra el salario mínimo..."

Turistas en el centro

En materia de ordenación del centro y turismo, Carabante explicó el propósito del Plan Reside: "Potenciar el ámbito residencial en el centro y ordenar la oferta turística" para que "en donde viven los residentes no duerman los turistas" y que haya un "equilibrio".

Finalmente, describió grandes operaciones urbanas —como el soterramiento de la A-5 o Nuevo Norte— como "obras de transformación urbana" cuyo eje será siempre la sostenibilidad: "Todas esas obras van encaminadas con la sostenibilidad como vector común".