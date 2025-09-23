Ángela de Miguel (CEPYME) sobre la hiperregulación desde Europa: "Podemos perder 11.000 pymes en España"

La segunda jornada de la cuarta edición del Observatorio ODS está llegando a su fin, pero no sin antes hacer una última aportación para la cuestión que lleva rondando desde el inicio de este foro. Y esta es la cuenta atrás para alcanzar los objetivos.

Celebrado en el CaixaForum de Madrid y organizado por EL ESPAÑOL, ENCLAVE ODS e Invertia, este evento nos presenta una nueva oportunidad para poner sobre la mesa cuestiones de lo más relevantes que nos llevan a la consecución de las metas marcadas por la Agenda 2030.

Durante el día de hoy, 23 de septiembre, hemos conversado sobre la gestión de residuos, la problemática de los incendios —especialmente importante tras los últimos sucesos— o lo que se conoce como 'las ciudades que cuidan', pero ahora toca despedirnos de esta gran cita. Aunque no para siempre, mañana 24 de septiembre volveremos, una vez más, con nuevos debates de gran interés.

Sin embargo, antes de cerrar esta segunda jornada toma la palabra Ángela de Miguel, presidenta de CEPYME. Se sube al escenario junto a la periodista y directora de ENCLAVE ODS, Charo Izquierdo y, juntas, mantienen una conversación entre amigas de lo más distendida para poner el broche final a esta cita por la sostenibilidad.

De Miguel es la actual presidenta de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), lo que le ha convertido en la primera mujer en ocupar este cargo a nivel nacional. Además, ha presidido la CEOE Valladolid desde 2014 y está especializada en derecho empresarial, igualdad y mediación.

Ángela de Miguel, presidenta de Cepyme

Izquierdo la define como un verdadero "referente en la promoción del liderazgo femenino". Ha sido reconocida con el Premio Mujer Emprendedora del Año por su trayectoria profesional y su impulso a la igualdad de género en el sector empresarial.

Y, como no podría ser de otra forma, De Miguel arranca la conversación subrayando el papel de las pymes en este camino hacia la consecución de las metas de los ODS. Señala que "Europa está liderando todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y las pymes no están al margen. Es un gran reto y también una gran oportunidad".

Nos encontramos, dice, con que el 71% de las pymes en España han implementado alguna de las medidas que hay en las diferentes líneas. "El problema es que nuestra pyme es muy pequeña y muchas de ellas emplean acciones de sostenibilidad, pero no las tiene documentadas y ni siquiera son conscientes de estas buenas prácticas", indica la presidenta de CEPYME.

"Esta falta de documentación hace que pierdan mucho potencial, porque no se hace una forma consciente y ordenada. Y, a pesar de que sí que aplican algunas, nos encontramos con que un 81% considera que no está haciendo suficiente y no es consciente de los retos que tiene. Sienten que les falta camino por recorrer y no conocen mucho lo que hay que hacer", defiende De Miguel.

Pero, ¿cómo se está trabajando desde CEPYME? La presidenta de confederación explica las acciones que están poniendo en marcha para avanzar en positivo en ese camino hacia los objetivos de la Agenda 2030.

Menciona ejemplos como la difusión y el Observatorio de Sostenibilidad, donde periódicamente hacen análisis para detectar cómo está llegando el cumplimiento de nuestras pymes, además de campañas y jornadas de difusión. "Es muy importante la parte de formación y regulación", subrayaba.

Al mismo tiempo, la regulación europea encamina su labor esta cuestión. Lo que De Miguel considera "una pesadilla". Indica que "nos está frenando a lo que tendría que ser una oportunidad" e identifica que "el principal problema que tenemos en España es la hiperregulación".

"El problema del exceso de cargas normativas va relacionado con normas contradictorias y que, en muchos casos, se incide sobre determinadas soluciones técnicas y no se habla con objetivos genéricos y la empresa no sabe por qué tecnología tiene que apostar", apunta la presidenta de confederación. Y añade: "Ahí hay un problema que desincentiva la inversión y la investigación".

"En vez de incentivar muchas compañías, podemos estar hablando de perder 11.000 pymes en España". Pues, dice, "el legislador no ha hecho el análisis serio de cuál sería el impacto del desarrollo del Real Decreto. Muchas veces nos encontramos con un sector que ya se había empezado a ordenar y en lugar de escucharlo, lo que hace es dificultar y llevar al cierre de estas pymes".

Enumera, además, alguno de los principales obstáculos para que las empresas evolucionen hacia la consecución de metas para la transformación sostenible. Y hace especial mención a que "nos están regulando sobre soluciones y tecnología sin que el propio legislador la conozca bien". En el momento en que te condicionan, dice, "está frenando la propia innovación, porque la empresa puede ir muchísimo más lejos".

Alude a ejemplos como referentes y menciona compañías como ECOALF, entre otras. Y, para concluir, De Miguel lanza un mensaje (poco) inspirador, en palabras de Charo Izquierdo: "Tenemos unas pymes fantásticas, la empresa española está muy comprometida con los ODS y lo estamos haciendo por convencimiento. La gran mayoría de ellas son punteras porque nos lo creemos. Hay que pedirle a los legisladores que nos acompañen".